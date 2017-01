Ce ÅŸtie liderul PSD ÅŸi nu ne spune

« Alte stiri din categoria Editorial

Aniversarea Micii Uniri ne-a găsit într-una dintre cele mai urâte ipostaze de la înfăptuirea ei până astăzi. Ardelenii o ţin şi acum una şi bună că s-au săturat să ţină Sudul leneş în spinare, moldovenii nu pot trece peste frustrările legate de investiţiile guvernamentale total dezechilibrate în ceea ce-i priveşte şi care-i lasă şi pe mai departe fără căi de legătură moderne cu restul ţării, basarabenii au luat-o (a câta oară?) spre Moscova, iar despre legăturile cu românii din Bucovina de Nord, Bugeac, Timoc sau Ungaria, instituţional vorbind, nici nu mai poate fi vorba.

Pseudo-guvernul de la Bucureşti, adică cei peste 100 de miniştri (în cele 28 ministere au fost create câte cinci-şase posturi de secretari de stat, cu rang de ministru), are cu totul alte priorităţi acum. După translatarea votului obţinut în decembrie trecut, de la programul de guvernare aprobat de popor (care nu suflă o vorbă despre eventuala albire a dosarelor şi averilor dobândite ilicit) la „facem ce vrem noi, fiindcă am câştigat”, PSD o dă acum la întors şi cu bugetul. Discutat şi rediscutat în tot felul de întâlniri semi-clandestine şi bilaterale, cu fiecare ministru în parte, de parcă ar pune la cale vreo coterie şi nu soarta ţării pentru anul în curs, viitorul exerciţiul bugetar naşte disensiuni unde m-aş fi aşteptat cel mai puţin: în interiorul coaliţiei. Premierul de facto, Dragnea, este gata să-l remanieze deja pe ministrul de finanţe, Viorel Ştefan, care nu are nici două săptămâni încheiate de activitate. Motivul: ar fi fost „prea moale” în negocierile cu celelalte ministere care, la rândul lor, au venit cu cereri mult prea mari faţă de ceea ce ştiau că li se poate da şi, pe de altă parte, că s-ar fi grăbit să publice pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice (MFP) o formă a bugetului fără a mai aştepta renegocierile. În acest fel, putem spune că România are pentru prima dată în istoria sa un buget rectificat după publicare dar înainte de a fi fost aplicată măcar o filă din cuprinsul său.

Nu ar fi atât de grav, putem trece toate astea la capitolul mici stângăcii inerente unor debutanţi (deşi PSD are finanţişti cu greutate şi experienţă, de ce n-o fi apelat la ei?), grave sunt mistificările precum şi câteva aspecte care ţin chiar de filozofia bugetară, adică de direcţiile de dezvoltare ale ţării. Cum ar fi câteva minciuni, să le spunem strategice. Că la Camera Deptaţilor precum şi la Senat s-ar fi făcut economii. Nici vorbă, pur şi simplu numărul de parlamentari s-a diminuat ]n medie cu 15% şi exact cu atât a fost diminuat şi bugetul aferent lor. Ba, mai mult, fondurile aferente preşedinţiei celor două camere a crescut! Alta: diminuări la Ministerul de Interne. În realitate, bugetul Administraţiei Penitenciarelor a fost diminuat cu exact alocaţiile aferente celor care ar fi urmat să fie eliberaţi dacă preşedintele Johannis ar fi lăsat să treacă cele două ordonanţe privind amnistia şi modificarea Codului Penal. Iar dacă abordăm intenţiile vizibile pe termen lung, atunci sare în ochi o schimbare de paradigmă care ar trebui să ne scandalizeze pe toţi mult mai tare decât cele două ordonanţe pro-penali, respectiv diminuarea fondurilor alocate pentru educaţie. Ne tot plângem de lipsa de civism, de lipsa de muncitori calificaţi, de lipsa de specialişti, în schimb... acceptăm cu seninătate mai puţini bani pentru şcoli şi pentru modernizarea învăţământului. PSD anunţă cu emfază că va creşte alocaţia per elev cu 700 lei anual, fără să menţioneze că este vorba despre creşterea salariilor profesorilor şi nu despre facilităţi destinate elevilor. Până la urmă, dacă baza electorală a PSD o constituie două pături extrem de numeroase în România, bugetarii – care adăpostesc o mare masă de incompetenţi şi cei asistaţi social – care, evident, nu sunt interesaţi de instruire, ar fi de înţeles, dar aici este vorba despre bugetul întregii ţări, nu numai cel adresat electoratului de stânga.

În rest, prevederi conforme cu programul de guvernare victorios: mai mulţi bani în salarii şi programe de asistenţă socială, mai puţini pentru armată (care va fi pusă să se împrumute pentru a atinge 2% din PIB, conform convenţiei cu NATO), proiecte excesiv de optimiste prind absorbţia de fonduri europene în transporturi, agricultură şi dezvoltare rurală plus o mare păcăleală trasă TVR, căreia i s-au alocat fonduri uriaşe dar din care statul să-şi tragă înapoi datoriile, în final televiziunea publică rămânând cu doar două treimi din bugetul de anul trecut. O singură observaţie majoră, proiectul mi se pare excesiv de optimist. Totul se bazează pe o estimare a creşterii economiei româneşti de 5,2%, deja acuzată de liberali ca fiind o prognoză falsă, pusă la dispoziţia lui Dragnea din curtoazie de către şeful Consiliului pentru Prognoză numit de PSD şi pe un curs de schimb de 4,46 lei/euro într-un an în care moneda naţională poate fi supusă unor presiuni extreme datorită contextului internaţional. Nu spun că este nerealizabil, însă – după cum afirmă numeroşi analişti – cu probabila sacrificare a investiţiilor în infrastructură. Cam ceea ce au făcut toate guvernele de stânga, culminând cu cel al lui Ponta, care le-a tăiat, pur şi simplu, de tot.

În final, nu pot să trec peste lamentările celui care îşi asumă nu numai întregul program ci şi bugetul care ar urma să îl susţină: „Se fac presiuni ca mie şi lui Tăriceanu să ni se inventeze dosare” - a spus Dragnea după semi-eşecul cu ordonanţele, fără să meţioneze un cuvânt despre dosarele pe care le târâie de ani de zile prin instanţe, amândoi. În traducere liberă: „Vreţi banii promişi? Nu-i lăsaţi să ne bage la închisoare”. La asta se reduce toată dihonia din aceste zile.