Pariurile ucid sportul

De câteva zile, fotbalul românesc este zguduit din temelii de un nou scandal de corupţie, mai exact de blaturi pentru pariurile sportive. De această dată nu mai este vorba de jucători sau echipe, deşi nu aş băga mâna în foc pentru neimplicarea lor, ci de arbitri. De arbitri din eşaloanele inferioare, care îşi schimbau cameleonic cetăţenia pentru a putea conduce la centru şi meciurile amicale ale echipelor româneşti din cantonamentele din Cipru şi Turcia. Conducerea fotbalului românesc promite anchete şi suspendări, dar, dacă le va face ca în cazul lui Marius Şumudică, rezultatele vor tinde spre zero.

Problema pariurilor sportive este una complexă şi are ramificaţii şi în campionatele din Vest, dar şi în cele din Est, a pătruns în aproape toate sporturile şi probabil că viciază rezultatele mai mult decât dopingul, deşi nu e aşa de vizibilă sau, mai bine spus, împotriva ei nu se luptă cu atâta ardoare. E şi normal, deoarece marile echipe din fotbalul mondial şi nu numai datorează mult caselor de pariuri, care au devenit cei mai importanţi sponsori.

Dar nu despre asta este vorba în ultimul scandal din fotbalul românesc. La noi situaţia e mult mai simplă: într-un fotbal sărac şi tentaţia corupţiei este foarte mare. O recunoştea recent pentru presa britanică şi fostul campion cu Oţelul Galaţi, Laurenţiu Petean, retras prematur din fotbal. „Este uşor să înţelegi că există o mare tentaţie să iei bani, deoarece majoritatea jucătorilor nu este plătită... Din acest motiv unii aranjează meciuri şi există fotbalişti şi antrenori corupţi”, declara el cotidianului britanic „The Independent”. Dacă a înţeles acest lucru un fotbalist la 28 de ani, de ce nu reuşesc să-l înţeleagă atâtea organisme care organizează, conduc şi controlează activitatea fotbalistică? Sau poate că se prefac doar că nu înţeleg.

În fotbalul românesc, bântuit de insolvenţe şi falimente, cu jucători şi antrenori păcăliţi sau, în cel mai bun caz, neplătiţi de luni bune, cu bareme de arbitraj la ligile inferioare din care dacă abia îţi poţi cumpăra două pizza, e lesne de înţeles că tentaţia corupţiei e mare. Mai ales în perioadele de pauză, când echipele pleacă în cantonamente, de multe ori exotice, pregătirea de la munte din ţară sau de la mare, nemaifiindu-le de ajuns. Întrebarea e de unde au acum echipele, care abia dacă mai respirau în tur şi ameninţau că nu se prezintă la meciuri pe motiv că nu au câteva mii de lei pentru o deplasare, bani pentru cantonamente în Antalya sau Cipru a căror facturi se ridică la zeci de mii de euro? La întrebarea aceasta ar trebui să răspundă departamentul de integritate din FRF. Dar, în fine, acum se vorbeşte de arbitri, de parcă ei ar fi singurii corupţi din fotbal.

Paradoxal, nu fotbaliştii, antrenorii sau arbitrii corupţi sunt sursa problemei, ci chiar casele de pariuri. Ştiind situaţia cruntă din fotbalul românesc, ştiind antecedentele de la meciurile din anii trecuţi disputate în Antalya şi Cipru, care au dus la „fugărirea” echipelor serioase din aceste „destinaţii exotice”, care ar fi motivaţia introducerii unor meciuri amicale disputate în condiţii dubioase în oferta de pariuri? Dacă nu ai şi tu, casă de pariuri, un interes, atunci care e explicaţia? Şi apoi, după ce se întâmplă golănia, de ce mai vii să te plângi?

E greu de restrâns zona de interes a pariurilor sportive, care generează miliarde şi miliarde euro lunar, dar măcar legislaţia ar putea să introducă reguli clare în privinţa competiţiilor ce pot fi incluse în oferte. De exemplu, de ce ai avea nevoie de meciuri amicale disputate în condiţii dubioase, când în aceeaşi perioadă se joacă partide oficiale în Italia, Spania, Anglia şi celelalte campionate tari din Vestul Europei? Când are loc Cupa Africii pe Naţiuni şi când la Melbourne se desfăşoară Australian Open, care anul acesta chiar a fost unul al surprizelor?

Apoi, poate că FRF ar trebui să ceară cluburilor să-şi publice bugetele, pentru transparenţă. Astfel, toată lumea ar şti câţi bani merg la jucători, câţi la stat pe taxe şi impozite, cât costă organizarea meciurilor, deplasările şi cantonamentele, cât echipamentele, etc. De asemenea, s-ar şti şi sursele de venit, câţi bani vin de la televiziuni, câţi de la sponsori, din bilete sau de la autorităţi locale. Atunci, va fi mai greu, nu imposibil, dar va fi mai greu de ascuns banii negri din fotbal. Ar fi probabil un prim pas spre normalitate şi spre salvarea unui sport ce pare a fi abandonat în ghearele molimei pariurilor.