Dormeam. Oare ne-am trezit?

Guvernul Grindeanu ne-a arătat cu ce se ocupă. Se ocupă cu scăparea lui Liviu Dragnea de puşcărie. Să ne fie clar. Un partid întreg, guvernul şi parlamentul unde PSD are majoritatea se ocupă de acest aspect din viaţa lui Dragnea. Un om care a încălecat România - în mod democratic - doar pentru că a promis o sută de lei în plus la leafă.

La ora la care scriu, caricatura de ministru al justiţiei încearcă să justifice ceva. E crispat şi speriat, normal. Nu răspunde la nici o întrebare. Ce ar putea să spună? Că au dat ordonanţele marţi, pentru că era ultima zi în care puteau? Că de ieri au venit la muncă parlamentarii şi nu mai aveau voie?

Nu voi analiza ordonanţele. Găsiţi în ziar un articol în care se explică în detaliu de ce şi cum guvernanţii îşi dau legi cu dedicaţie. Important e cum au procedat. Noaptea, pe furiş, într-o şedinţă secretă de guvern, neanunţate pe ordinea de zi, apar aceste ordonanţe despre abuzul şi neglijenţa în serviciu. Ministrul de justiţie face conferinţă de presă după şedinţă şi NU SPUNE NIMIC despre ordonanţe de urgenţă, decât după ce îl întreabă ziariştii.

Oamenii încep să iasă în stradă. Membrii guvernului fug din clădire pe uşa din dos şi încuie ziariştii înăuntru. Textele ordonanţelor sunt trimise la Monitorul Oficial, cei de acolo lucrează noaptea, înconjuraţi de trei rânduri de jandarmi cu bastoane şi gaze lacrimogene. Pentru că legile intră în vigoare abia după tipărire. Site-ul Monitorul Oficial cade din cauza accesărilor. Până la urmă apare şi textul în mediul online. Stupoare! Conţine prevederi mai urâte decât cele pentru care a ieşit lumea în stradă duminică. În piaţă, oamenii devin furioşi. Revin la proteste dimineaţă. Nimeni de la guvern nu vine la slujbă a doua zi dimineaţa, inclusiv primul ministru. Gata, au făcut-o. Hoţeşte, pe şest, ne aruncă înapoi cu 20 de ani.

Ordonanţa poate fi atacată de avocatul poporului, Victor Ciorbea. Nu o va face. CSM a sesizat Curtea Constituţională. Aici ar fi o şansă, pentru că o parte din ordonanţă intră în vigoare după zece zile. Nu ştiu de ce, ori cineva a sperat ca ministrul justiţiei să fie prost, ori ne vom pomeni cu alte suprize. Miza însă o ştim deja, dacă ordonanţa e în vigoare chiar şi un minut, apoi e abrogată, Liviu Dragnea a scăpat de bulău. Pentru că legea cea mai favorabilă infractorului se aplică în România.

Vroiam să scriu că sunt, cu siguranţă, oameni buni şi în PSD. Azi, cică şefii din ţară sunt chemaţi la Bucureşti. Ce vor face? Odată ce te-ai încolonat în spatele lui Dragnea, ca un yesman supus, nu mai e nimic de zis, după mine. Şi e valabil de la premierul Grindeanu până la ultimul consilier local din cine ştie ce sat uitat de lume. Aceeaşi părere am avut-o, şi am spus asta, despre liberalii care s-au încolonat la Botoşani în spatele Ţurcanului nostru, acum cercetat penal. Pentru că aici discutăm de apartenenţa la un partid, nu te obligă nimeni, nu e slujba ta, nu e familie, poţi să pleci oricând, poţi face scandal oricând.

E vorba de un nou soi de contract de partid, în aceste cazuri. Vă las să furaţi, dar fiţi disciplinaţi, ăsta e mesajul. Pentru că Liviu Dragnea are o problemă. La mulţi ani cu executare, cum îi urau timişorenii. Cine crede că e interesat de măriri de salarii, pensii şi creşteri economice, când el e în pericol să ajungă la răcoare, trebuie să meargă să îşi facă un control. Omul are o problemă majoră şi trebuie să o rezolve. Şi e de înţeles, dacă aţi fi în pericol să fiţi condamnat, v-ar mai interesa altceva?

Din cauza acestei obedienţe duse la extrem, eu cred că guvernul ăsta din secretare de parlamentari, mecanici în drept, foşti şoferi şi diverse gagici de şefi de partid trebuie să plece. Cu Grindeanu cu tot. Tot aud în spaţiul public că să abroge ordonanţele, nu să demisioneze, dar nu văd cum, poate nu ştiu eu legislaţie destulă. Aşa că PSD poate numi alt guvern, ordonanţele alea pot fi discutate în parlament, ca într-o ţară normală. Dar nu e posibil ca oamenii ăştia, manevraţi de după cortină de Liviu Dragnea, să mai conducă ţara mea.

Iar de oprit, doar noi îi putem opri. Până la urmă, parlamentarul ăla enervant din PSD, Codrin Ştefănescu, o să aibă dreptate. A promis la un post de televiziune că PSD va scoate un milion de oameni în stradă. Asta apropo de aia cu ai grijă ce îţi doreşti, că s-ar putea să se îndeplinească.

Nu ştiu, acum când scriu, câţi oameni vor fi ieşit în stradă la protestele de aseară. Dar am văzut, cu o zi înainte mulţi, în toată ţara. Mă plec cu respect în faţa lor. Să ieşi în stradă în miez de noapte, la minus zece grade, să le spui oamenilor că guvernul ales de ei face mârlănii. Asta înseamnă să îţi iubeşti ţara.