Un val care nu mai poate fi oprit

Asistăm, probabil, la apariţia celei de a treia republici româneşti, după cea comunistă şi cea post-comunistă a capitalismului de cumetrie, numai că procesul va fi unul greoi, complet diferit de 30 decembrie 1947 sau 22 decembrie 1989. Noua republică are o dată de naştere, 31 ianuarie 2017, dar nu are lideri, nu are o mişcare călăuzitoare coagulată şi există deocamdată doar în spiritul sutelor de mii de oameni care au ieşit şase nopţi la rând pe străzile ţării.

Ieri, Guvernul Dragnea - apropo, mai există oare vreo ţară în lume în care legislativul (inclusiv executivul, prin interpuşi) să fie condus de un infractor aflat în curs de executare a pedepsei? - a „cedat”, abrogând infamul document care a aprins vâlvătaia protestelor. Am pus ghilimele deoarece juriştii care ştiu cu adevărat carte au demonstrat că şi această a doua ordonanţă, cea de abrogare, este tot neconstituţională şi, mai mult, încalcă regulile procesului legislativ. Ca atare, poate fi atacată şi doborâtă fără prea mare efort. Nu intru în detalii, fiindcă limba juridiceză ne-a pus creierii pe moaţe săptămâna aceasta, este treaba specialiştilor să se pronunţe. Ceea ce reiese însă cu pregnanţă este profunda neîncredere pe care câştigătorii detaşaţi ai alegerilor din decembrie trecut au reuşit să o pună între ei şi popor în numai trei săptămâni de la preluarea puterii.

Chiar aşa, aici nu mai este vorba despre curente politice, soluţii economice şi găselniţe legislative, ci despre aroganţă, interes personal dus până la riscul de a da foc ţării şi despre, să mă iertaţi, prostie. Liderii PSD aveau la îndemână cel puţin exemplele Ungariei şi ale Poloniei. În loc să supraimpoziteze multinaţionalele, în fruntele cu băncile care capitalizează ura a aproape întregii populaţii, să ieftinească energia şi carburanţii umblând la accize, să creeze câteva facilităţi pentru micii antreprenori locali şi abia apoi să modifice Codurile Penal şi de Procedură Penală cu cele peste 60 de decizii ale CCR care există deja în acest sens (probabil că nimeni nu s-ar fi scandalizat sau nici măcar observat că între ele s-a strecurat şi albirea liderului PSD şi a acoliţilor) s-au repezit la ce-i ardea cel mai tare: scăparea fraţilor aflaţi în vizorul legii şi deschiderea băierilor pungii bugetare pentru clientela de partid. În loc să fructifice o victorie binemeritată, datorată faptului că opoziţia este ca şi moartă şi nu a fost în stare să ofere o alternativă acceptabilă, şi-au dat arama pe faţă din chiar prima zi de guvernare nesocotind cu inconştienţă că România, începând de vreo 3-4 ani, este alta.

Conştiinţa unei generaţii nu se formează peste noapte ci prin participare afectivă la evenimente cu mare încărcătură emoţională, de genul acelora care lasă urme adânci în societate. Tinerii de astăzi nu au apărut de nicăieri. Au început să iasă pe străzi ca să apere, aşa cum i-au învăţat părinţii lor, depozitele aurifere de la Roşia Montană, apoi ca să se împotrivească fracturării subsolului românesc pentru exploatarea gazelor de şist, a urmat tragedia de la Colectiv, apoi alegerea preşedintelui – da, aceea în care Iohannis probabil nu ar fi câştigat dacă PSD nu găsea alt candidat mai bun decât pe unul dintre cei mai urâţi premieri ai României – apoi ca să apere pădurile de tăieri ilegale şi tot aşa. Au deprins ştiinţa protestului şi o fac din ce în ce mai eficient, mai ales după ce au început să apară şi rezultatele concrete, în sensul celor solicitate de ei. Nu-i tocmai cel mai democratic mod de a conduce o societate care se declară parlamentară dar, în condiţiile unei absenţe de la vot explicabilă prin oferta politică extrem de săracă, e mai mult decât nimic.

Soluţia onorabilă, şi anume păstrarea guvernării PSD dar cu o altă echipă, cât de cât onestă şi pusă pe treabă, devine cu fiecare zi de continuare a protestelor din ce în ce mai puţin probabilă. Cu graba incalificabilă de a-şi începe guvernarea printr-o mârşăvie, PSD s-a aruncat în gol fără să-l fi împins cineva. Când în numai trei săptămâni ai reuşit să ridici împotriva ta jumătate din popor – tocmai partea cea mai activă şi productivă a lui, toate guvernele lumii civilizate, toată presa occidentală şi pe liderii celor mai importante centre de putere, nu mai rămân prea multe de făcut şi nici posibilităţi de scăpare. Leul s-a devalorizat, investitorii vând la foc automat obligaţiunile de stat româneşti iar agenţiile de rating se încruntă, pregătind scăderea drastică a ratingului de ţară. Treaba lor, ne-au supt sângele destul – o să spuneţi, numai că... nu-i aşa. Când vrei să intri într-o lume (cea civilizată, în cazul nostru) te comporţi după regulile ei, altfel singura variantă rămasă este excluderea. În condiţiile unui leu mai scump (balanţa noastră este cronic negativă, adică importăm mai mult decât exportăm), a unor finanţări externe din ce în ce mai scumpe şi a fugii investitorilor, programul de guvernare care i-a convins inclusiv pe cei care nu simpatizau PSD să îl voteze, devine din ce în ce mai greu de înfăptuit ba, hai s-o spunem pe aia dreaptă, irealizabil.

Valul de indignare care mătură România dar şi entuziasmul care alimentează tinerilor speranţa că pot schimba ţara într-una mai bună se lovesc amândouă de zidul jumătăţii bugetare a României, alimentată iresponsabil de profitorii vechilor cutume. În cele din urmă noua republică va învinge, cu siguranţă, dar cu ce preţ? Partidul păstorit de Iliescu face chiar acum ceea ce ştie mai bine: scoate contramanifestanţi în stradă. Doamne, ocroteşte-i pe români!