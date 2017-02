Vrăjeli de politicieni

« Alte stiri din categoria Editorial

Judeţul Botoşani este din nou la coada priorităţilor bugetare ale guvernanţilor. De altfel, situaţia este similară în mai toate judeţele Moldovei, fie că se numesc ele Iaşi, Suceava, Vaslui, Bacău sau Neamţ. Şi asta în ciuda votului masiv pe care PSD l-a primit în această regiune a ţării.

La momentul formării Guvernului, când s-au împărţit ciolanele, grosul l-a luat Muntenia, Moldova fiind şi atunci lăsată la o parte. Atunci, liderii PSD Botoşani declarau că ei nu au luptat pentru funcţii, ci pentru ca partidul lor să câştige alegerile şi să vină la guvernare, pentru că va scoate Moldova din sărăcie şi se vor revărsa munţi de bani peste judeţ. Uite că nu a trecut nici o lună şi Cabinetul Grindeanu a uitat din nou de Botoşani, aşa cum au făcut-o şi predecesoarele sale, fie că se numeau Cioloş, Ponta, Ungureanu, Boc, Tăriceanu, Năstase, etc.

Ministrul Finanţelor, Viorel Ştefan, un gălăţean originar din Botoşani, şi consilierul său personal, fostul primar Ovidiu Portariuc, au pedepsit din nou judeţul, probabil pentru că liberalii au reuşit să câştige alegerile la municipiu, că altă motivaţie nu găsesc. Adică, ceva de genul „hai să-i rupem gâtul”. Bine, asta funcţionează în cazul Botoşaniului, dar în a celorlalte judeţe din Moldova, oare care ar fi explicaţia?

Probabil că e una singură: „hai să-i lăsăm pe proşti să se zbată în sărăcie”.

Problema cea mai mare a Moldovei este lipsa infrastructurii, care să o lege în mod civilizat de restul ţării. Toţi politicieni au promis marea cu sarea, dar niciunul nu a făcut nimic în acest sens. Emil Boc lua banii de la drumul Botoşani-Suceava şi îi ducea la Cluj, Ponta nu a fost de acord nici el cu alocările lui Ungureanu, pentru ca apoi să realizeze că acest petec de drum face mai multe victime într-un an decât o zi de război din orice colţ al lumii şi a decis reabilitarea lui. Acum, guvernanţii au decis ca judeţele câştigătoare a marelui pot dă fie Teleormanul lui Dragnea, Constanţa lui Shhaideh, Timişul lui Grindeanu, Dâmboviţa lui Ţuţuianu (n.r. - şeful Comisiei de Control a SRI), Doljul Olguţei Vasilescu, nu neapărat în această ordine.

Ce spun acum pesediştii acum?

Bineînţeles dau vina pe liberali, care nu ar fi făcut nimic în mandatul Cabinetului Cioloş. Haideţi să fim un pic serioşi. Nici pesediştii nu au făcut nimic, nici liberalii, nici popularii, absolut niciun parlamentar nu s-a îngrijit de soarta judeţului. Degeaba vine acum Doina Federovici şi ne spune că judeţul are cea mai mare alocare din ţară la drumurile judeţene, 11,357 milioane de lei, că ăsta e doar praf în ochi. Nu drumurile judeţene sunt esenţiale, ci cele naţionale, cum ar fi Botoşani-Târgu Frumos, Botoşani-Săveni, Botoşani-Ştefăneşti sau Botoşani-Dorohoi, ca să nu mai vorbim de celebrul drum de pământ Rădăuţi Prut-Manoleasa, care probabil că va rămâne aşa până vor creşte copiii noştri mari. Pentru aceste drumuri au fost alocaţi 60.000 de lei, adică vreo 13.500 de euro, bani cu care nu poţi cumpăra nicio cameră într-un cămin de nefamilişti.

De celelalte investiţii judeţ ce să mai vorbim? Nu se aude nimic despre spitalul pe care Portariuc l-a botezat pompos „Leon Dănilă” (n.r. - poate pentru că celebrul neurochirurg a candidat din partea liberalilor la alegerile generale), nimic despre modernizarea stadionului, nimic chiar despre reabilitarea Teatrului „Mihai Eminescu”. Chiar dacă primarul Flutur a anunţat că municipalitatea botoşăneană organizează o nouă licitaţie pentru achiziţionarea serviciilor de elaborare documentaţie tehnică necesare continuării lucrărilor de consolidare şi restaurare a Teatrului, reluarea acestora este mult departe, până în prezent nefiind alocat vreun leu pentru instituţia de cultură botoşăneană.

Deci tot ceea ce auzim în aceste zile de la politicieni, indiferent de culoarea politică, sunt doar vrăjeli ieftine, vrăjeli cu care ne-au îmbrobodit ani de zile şi probabil că vor continua să o facă atâta vreme cât nu ne vom trezi şi nu le vom cere socoteală pentru actul de guvernare pe care-l girează sau pe care-l execută de-a lungul mandatului.