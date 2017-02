Să uităm un pic de glume şi ironii

« Alte stiri din categoria Editorial

Bun, asta cu Soroş e un pic “obosită”. N-o poţi repeta la nesfârşit, la un moment dat devii ridicol chiar şi în faţa celor care nu-i plac pe protestatari, dar nici nu cred în ”fantome”. Plus că mobilizarea spiritelor are nevoie de variaţie, duşmanul are multe feţe, e cameleonic.

Şi au scos-o pe asta cu corporaţiile care sug sângele poporului şi ne transformă în sclavi. Aia cu şeful Reiffeisen ”prins” la proteste (ca şi cum omul s-ar fi infiltrat acolo sub acoperire şi ei tocmai l-ar fi dibuit) a fost folosită doar ca ”argument palpabil” pentru o teorie conspiraţionistă mult mai subtilă: corporaţiile care ne distrug efectiv ţara, ne-o rad de la rădăcină. Aşa a apărut ”spontan” tema Schweighofer, monstrul austriac care ne lasă fără păduri, pe care Iohannis l-a adus în ţară şi-l protejează. Asta e chiar mai perversă pentru că atinge coarda sensibilă a unor categorii de populaţie la care PSD n-a avut niciodată acces, tinerii cu înclinaţii ecologiste. Faptul că e o minciună sută la sută, ba mai mult, că austriecii ăia au fost aduşi chiar de PSD-ul de pe vremea lui Iliescu e irelevant. Cine se mai încurcă acum în detalii. Per total, tema e simplă şi ”înfiorătoare”: în spatele protestelor stă caracatiţa capitalistă străină de neam.

Vi se pare insuficient pentru a fi credibili? Sigur, conspiraţiile nu au nevoie de dovezi pentru a fi crezute, dar obiectivul e mai măreţ: corporaţiile nu vor doar profit pe munca românului curat, cinstit şi harnic, vor să le ia de la gură şi ultima bucată de pâine: protestele pe care le-au pus la cale sunt menite să dărâme guvernul PSD nu aşa, de dragul nu ştiu cui, ci pentru a anula creşterile recente de salarii şi pensii. Luptă de clasă combinată cu ura faţă de străini. Naţional-socialism in vitro.

A treia şi cea mai ”înfiorătoare” linie de atac: dezmembrarea ţării. E o tactică mai veche, asta de a tot vehicula spectrul dezintegrării patriei, dar acum se pliază perfect pe un context internaţional chiar problematic. Teza e simplă: protestele sunt menite să declanşeze un război civil care va duce (vezi comparaţiile cu Maidanul din Ucraina) la ruperea ţării de către ruşi la est şi unguri la vest (am văzut ieri vehiculat la greu un text de acum vreo doi ani, un fake perfect, despre cum liderul UDMR ar fi declarat că scopul lor e să lipească Transilvania de Ungaria).

Nu mai insist cu detalii, vreau să mai spun doar că e momentul în care nu mai putem trata cu glume şi ironii noile conspiraţionisme. Pentru că nu facem altceva decât să le promovăm şi mai abitir făcând jocul celor care le-au lansat. Soluţia mea e simplă: nu le dau share ca să le atac, nu le comentez, nu le iau în răspăr, le tratez cu maximă indiferenţă. Le-am expus aici doar ca să vă ajut să înţelegeţi care e noua strategie a PSD.