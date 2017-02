Dorel să fie, dar Dorel chiar nu are un şef?

« Alte stiri din categoria Editorial

Marţi, ziua în care iarna a revenit pe meleagurile noastre, mai degrabă împins de nevoie decât de fiorii de aventură pe care îi poţi încerca atunci când rămâi blocat printre nămeţi, a trebuit să trag o fugă până la Iaşi. Drumul către Iaşi a fost cum a mai fost; zăpada de-abia îşi revendica drepturile şi drumul, dacă nu era „ca-n palmă” cel puţin era suportabil. O compensaţie destul de zdravănă pentru returul de coşmar. Şi asta nu doar din pricina faptului că iarna îşi intrase serios în drepturi şi mai era şi ceas de noapte. De vină este mai degrabă prestaţia celor care au pus mâna pe contractele de deszăpezire care parcă făceau tot posibilul să dea ocazia unor şefi să spună că iar a venit iarna pe nepregătite şi să-l facă pe Băsescu să regrete că nu cere drepturi de autor pentru celebra emanaţie personală „Iarna nu-i ca vara”.

Nu pot spune că a viscolit. Ninsoare, dar nu ceva care să ridice probleme unui sistem cât de cât pus la punct - că nu se poate vorbi de perfecţiune în România. Însă felul în care s-a desfăşurat intervenţia pe drumul Botoşani-Iaşi duce cu gândul atât la „Cascadorii râsului” cât şi la posibile acuze de neglijenţă criminală.

În primul rând ţin să precizez că pe drum existau o mulţime de utilaje de deszăpezire. Cele mai multe însă plimbau GPS-urile, să vadă că s-a muncit şi să înregistreze kilometri. Lamele erau ridicate, să nu cumva să se tocească în zăpadă, iar dispozitivele de împrăştiat material antiderapant se învârteau fără să arunce nimic. Asta în condiţiile în care o mulţime de autotrenuri au derapat. Noroc cu staţiile radio prin care camionagii colaborau pentru a preveni blocarea traficului. „Colegii, urc dealul cutare, nu am aderenţă, vă rog faceţi cale liberă că rămânem blocaţi”. Şi colegii blocau traficul la baza şi pe vârful dealului. Condiţii de iarnă, nimic de spus. Dar să plimbi sărăriţele de aiurea şi să nu dai şi tu o lopată de nisip când nici nu se putea vorbi de infern alb mi se pare prea mult.

Am pomenit ceva mai sus despre „Cascadorii râsului”. Despre ce anume este vorba? La câţiva kilometri de Zăiceşti (spre Iaşi) am întâlnit o mândră sărăriţă. Mai exact un camion de construcţii dotat cu lamă şi aparat de împrăştiat material antiderapant. Lama ridicată zdravăn dar – surprinzător pentru realitatea înregistrată pe zeci de kilometri – în spatele camionului erau aruncate dâre de antiderapant. Chiar dacă pare greu de crezut se mai întâmplă...

La vreun kilometru în urma sărăriţei venea... să-i spunem Dorel. Ştim cu toţii reclama care l-a făcut celebru pe Dorel. Care manevra cu simţ de răspundere un plug de zăpadă. Ieşeau scântei din asfalt, nu alta. Nu rămânea pe şosea pic de zăpadă, darmite antiderapantul aruncat ceva mai devreme de sărăriţă.

Exact cum spunea Vanghelie „Unii încarcă şi alţii descarcă în aceeaşi maşină ca la Spitalul 9”. Chiar nu ştie stânga ce face dreapta? Băieţii ăştia de pe utilajele de deszăpezire nu au nici un coordonator, nimeni care să le spună ce să facă dacă ei nu sunt destul de dotaţi intelectual să ia decizii de capul lor? Chiar nu le-a spus nimeni că mai întâi dai zăpada de pe drum şi apoi împrăştii nisip? De unde atâta inconştienţă? De unde atâta lipsă de coordonare? Camionagii, prin staţiile radio, au reuşit să se pună de bine, de rău, de acord astfel încât să nu paralizeze circulaţia. Cei de la deszăpezire nu au aşa ceva în dotare? Nu au telefoane mobile?

Întreb şi eu, în condiţiile în care am văzut cu ochii mei cum se face „Marea deszăpezire” pe bani buni. Şi mă mai întreb dacă aşa ceva e normal. Dacă e normal ca utilajele de deszăpezire să se plimbe fără a se atinge de zăpadă, dacă e normal să dai nisip pe zăpadă doar pentru că în urmă vine un deştept care scoate totul în decor.

Nu mi se pare normal. Nu mi se pare normal ca deszăpezirea să ne coste mai mult decât în Suedia sau Norvegia dar să se efectueze în maniera descrisă mai sus. Şi poate că nu e numai vina lui Dorel ci a celor care-l coordonează pe Dorel. Sau nu-l coordonează; nu contează prea mult, rezultatele oricum se văd. Şi nu numai în ceea ce priveşte deszăpezirea.