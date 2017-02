Patru ani pierduţi

« Alte stiri din categoria Editorial

„În 26 de ani, s-a furat peste tot. Nu am reuşit să facem o autostradă de la un capăt al ţării la altul, din mai multe motive. În primul rând, s-au furat mulţi bani (...) În România s-au risipit banii, s-au risipit miliarde peste miliarde de euro, din hoţie, prostie, lipsă de strategie şi coerenţă, şi dorinţa de a guverna pentru mâine” - aşa a declarat, n-o să vă vină să credeţi, tocmai Liviu Dragnea, dar nu după ce a împărţit bugetul, ci acum trei luni, în campania electorală. Alegerile au trecut, le-a câştigat şi a dat banii cu mare precădere judeţului său de baştină şi celor trei vecine cu al său.

Între timp i-a venit prima pensie mărită vecinului meu. A primit un consistent surplus de 30 lei. Pâinea, carnea gazul şi lumina s-au scumpit, urmează şi celelalte iar micul câştig la pensie, pentru care părinţii şi-au apostrofat copiii plecaţi la demonstraţie, nu acoperă nici un sfert din scumpiri. Ei, cam aşa cu promisiunile electorale. Este a şasea sau a şaptea ţeapă consecutivă pe care o ia votantul român, le-am pierdut şirul. Cum este posibil aşa ceva, că doar nu avem vână de masochişti?

Fiindcă în toţi aceşti ani, PSD a ştiut instinctiv, din chiar fibra originii sale, să fie un partid orientat înspre grupurile sociale pe care celelalte partide le-au tratat cu o condamnabilă detaşare, respectiv pensionarii, salariaţii cu salarii mici şi angajaţii din sistemul public, în general persoane dependente de bugetul statului. Capitalismul de cumetrie (botezat aşa de nimeni altul decât cel care îl acuza pe Ceauşescu de întinarea nobilelor idealuri ale comunismului, respectiv Ion Iliescu) nu poate produce un stat social, cum sunt cele nordice, ci un tip de organizare statală precum cele din America Centrală şi de Sud, cu câteva mii de politicieni şi administratori strâns împletiţi în afaceri şi interese comune, care manevrează o masă de milioane de săraci, prin aşa zisa „economie a darurilor” (ilustrată cum nu se poate mai bine de celebra „Nicule, mai dă-le o sută la salar”). PSD este perfect adaptat acestui sistem - un permanent schimb de bunuri şi servicii în interiorul familiei lărgite, complet paralel cu economia fiscalizată - şi funcţionează după regulile lui, ceea ce îl identifică cu cei cărora li se adresează, în traducere liberă „îs de-ai noştri”.

Din această cauză, noua clasă de tineri isteţi - dintre cei care nu au părăsit încă România, dar, după cum s-a văzut, şi cei de afară - autosuficienţi din punct de vedere financiar, fie că sunt antreprenori fie că, prin propriile puteri au accesat slujbe bine plătite, admiratori ai statelor cu adevărat sociale, ecologişti, multiculturali şi hrăniţi din cultura occidentală, au devenit adversarul ireductibil, neşantajabil şi imposibil de manevrat pentru PSD. Aceasta este esenţa conflictului la care asistăm şi nu este deloc întâmplător că el se manifestă cu precădere în mediul urban mare, unde sunt concentraţi protestatarii.

Dacă PSD pare vetust şi este probabil să se dezintegreze dacă nu se reformează, luându-ne după evoluţiile din ţările cu economii şi standarde sociale avansate, întrebarea care se naşte firesc este unde sunt reprezentanţii noilor tendinţe? Păi nu-s! De aceea tinerii reformişti au o reprezentare parlamentară atât de slabă. Organizarea PNL, o tristă fantomă a partidului istoric care a făcut România Mare, se identifică până la confuzie cu cea a PSD, mai ales după nefericita fuziune cu jumătatea fostului FSN, respectiv PDL. Iar USR este încă o adunare eterogenă de tip ONG, fără alt program sau ideologie decât „jos corupţia”, or cu doar atât nu se poate cuceri încrederea unor mase largi, necum guverna o ţară.

Astfel încât, în lipsă de reprezentare autorizată, bătălia dintre cele două tendinţe antagoniste nu se poate muta în Parlament, cum ar fi firesc. În public s-a instalat o neîncredere uriaşă, aproape un fel de război civil surd, la nivel de injurii deocamdată. Fiecare dintre cele două grupuri îi percepe pe reprezentanţii politici ai celuilalt grup ca pe o ameninţare directă la valorile lor fundamentale. Tradiíonaliştii se tem să nu fie aruncaţi într-o sărăcie şi mai mare iar reformiştii se tem că România va rămâne pe veci o ţară înapoiată şi nedemocratică.

Aceşti patru ani sunt pierduţi, mare lucru nu se mai poate face. Cele două ordonanţe care au zguduit din temelii sistemul penal românesc sunt rediscutate, atacate şi, cel mai probabil, vor fi repuse pe tapet şi trecute cu uşoare modificări. Deja s-a creat un precedent urât, potrivit căruia abuzul se pedepseşte numai pentru încălcarea legii (înseamnă lege, ordonanţă sau ordonanţă de urgenţă) dar nu şi pentru celelalte acte normative, cum sunt ordinele de ministru sau hotărârile consiliilor judeţene şi locale. Până la noi reglementări, mii de dosare bazate pe această unică infracţiune vor fi clasate, mii de concursuri vor fi aranjate şi tot aşa, o reîntoarcere la anii 90 stabilită dintr-un condei.

Ce mai poate face societatea civilă, grupul reformiştilor, pentru a salva lupta pentru democraţie? Să-şi facă partide, mişcări civice oneste şi să nască lideri de acţiune, nu de opinie. Bătălia se câştigă în Parlament, nu pe străzi, dacă tot spunem că vrem democraţie.