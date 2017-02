Construcţia de şcoli, o afacere de partid

« Alte stiri din categoria Editorial

Nu ştiu câţi dintre cei care au votat PSD la alegerile generale din decembrie au citit un rând din programul de guvernare al socialiştilor. Sincer, cred că foarte puţini. La fel este şi situaţia în cazul celorlalte partide: PNL, USR, ALDE şi PMP. PSD a fost votat pentru pomana electorală, PNL pentru ceea ce reprezenta partidul odată, USR pentru dorinţa de schimbare, ALDE pentru pomenile date în trecut de Tăriceanu, iar PMP pentru Traian Băsescu şi în special pentru cetăţenia acordată sutelor de mii de basarabeni, care acum i-au întors serviciul. UDMR nu intră în discuţie având un electorat captiv.

Deci, programele electorale sunt acolo pentru că aşa e cutuma şi nicidecum pentru că ele vor convinge pe cineva vreodată, chiar dacă Dragnea şi Grindeanu susţin că vor să se ţină de programul cu care au câştigat alegerile. Asta e praf în ochi şi dă bine la urechea alegătorului.

În fapt, miza e modul în care socialiştii încearcă să sifoneze banii publici, dând impresia electoratului că îi fac un mare bine. Un exemplu este prevederea din program referitoare la construcţia de şcoli şi grădiniţe, prevedere pe care o ridică în slăvi toţi parlamentarii socialişti, culmea chiar şi Mihaela Huncă, fost şef peste învăţământul botoşănean, care ştie sau ar trebui să ştie că nu lipsa şcolilor e marea hibă în educaţie, ci calitatea actului educaţional în sine şi lipsa dotării.

Socialiştii vor să construiască 2.000 de şcoli şi vreo 2.500 de creşe şi grădiniţe, adică, în medie, vreo 50 de şcoli şi vreo 60 de grădiniţe pentru fiecare judeţ în parte. Şi asta în condiţiile în care populaţia şcolară scade de la un an la altul! Seamănă cu programul din perioada guvernării Tăriceanu când s-au aruncat milioane de euro pe geam construindu-se şcoli în mediul rural printr-un program al Băncii Mondiale, pentru ca, apoi, multe dintre ele să fie închise sau nici măcar să nu fie inaugurate, pentru că nu aveau elevi. În schimb, firmele de casă ale partidului au primit o infuzie mare de capital pentru nişte lucrări de mântuială şi de multe ori supraevaluate, aşa cum a fost cazul WC-ului şcolii din Coţuşca pentru care s-au plătit vreo 90.000 de euro.

Dacă mai punem la socoteală că banii vor fi alocaţi prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală, aflat la dispoziţia şi bunul plac al ministrului Sevil Shhaideh, care îi va împărţi pe criteriile stabilite de Liviu Dragnea, ne dăm seama de miza acestui punct din programul socialiştilor. Şi dacă mai ţinem cont şi că voiau să dezincrimineze abuzul în serviciu sub 200.000 de lei, avem adevărata dimensiune a ceea ce se putea întâmpla cu banii pentru şcoli.

Dacă tot îi preocupă aşa de mult învăţământul, guvernanţii ar trebui să intervină punctual acolo unde este cazul. Să luăm de exemplu judeţul Botoşani.

Liceul de Artă, una dintre unităţile cu cele mai mari probleme de spaţiu, ar putea scăpa de aceste inconveniente, dacă autorităţile ar cumpăra şi renova cele trei case de patrimoniu aflate în jurul său, care au fost retrocedate şi care acum sunt lăsate în paragină. Două dintre ele au funcţionat ca laboratoare pentru şcoala postliceală sanitară pe vremuri, deci ar putea fi transformate din nou în unităţi de învăţământ. Fostul sediul al Poliţiei Rutiere ar putea fi şi el renovat şi pus la dispoziţia elevilor.

Pentru Şcoala 11 ar putea fi cumpărat de la comunitate evreiască spaţiul în care funcţiona Şcoala 4, iar Şcolii 8

i-ar putea fi pusă la dispoziţie Şcoala 3, pe care primăria intenţiona să o transforme în adăpost pentru oamenii străzii. Asta dacă s-ar dori neapărat o decongestionare a şcolilor care au mai mare adresabilitate. În rest, se cam învaţă într-un singur schimb şi spaţiile nu mai sunt de mult o problemă.

Sigur, vor veni unii, în special cei care abia aşteaptă să sugă nişte bani de la buget, şi vor spune de ce să dăm bani pentru casele retrocedate, să-i îmbogăţim „doar pe unii”, când putem construi noi ceva nou, modern, elegant etc?

Nu ştiu dacă asta e esenţa problemei şi cred că mai bine am vedea partea cealaltă a paharului: rezolvăm problemele şcolilor şi salvăm patrimoniul oraşului. Botoşaniul nu este frumos pentru cutiile construite în ultimii ani, ci datorită clădirilor de patrimoniu, care, uşor, uşor dispar, în timp ce politicienii umblă doar să-şi umple desagile, ei şi acoliţii lor.