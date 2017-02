Primarii scapă din chingi

« Alte stiri din categoria Editorial

La întâlnirea cu primarii de ieri, la Palatul Parlamentului, guvernanţii au promis două lucruri importante: salarii mai mari şi modificări legislative astfel încât administratorii unităţilor teritorial administrative să nu se mai simtă hăituiţi de teama unei arestări iminente. Presedintele PSD Liviu Dragnea le-a spus răspicat că va face tot ce depinde de le pentru a marca o linie distinctă între legalitate şi oportunitate, indiferent de ce fel de presiuni va întâmpina, adică şi dacă ies un milion pe străzi, îmi explic eu.

“Oportunitatea e a celui ales în mod legitim într-un proces democratic, o dă legimitatea unui vot, obligaţiile asumate în campanie, libertatea de a lua decizii cu Consiliul local pentru a dezvolta comunitatea, aşa cum crede acel Consiliu local”, a afirmat Dragnea. Hopa, păi tocmai aici e baiul! După decizia recentă a Curţii de Apel de la Alba Iulia de a elibera un funcţionar care nu a încălcat legea ci doar o hotărâre de guvern, toţi şefii administraţiilor locale au înţeles perfect Decizia 504 a CCR, în care se spune negru pe alb că abuz în serviciu înseamnă încălcarea unei legi. Această noţiune juridică include strict legile elaborate în Parlament şi promulgate de preşedintele ţării precum şi Ordonanţele simple şi cele de urgenţă emise de Guvern. Dar numărul actelor normative este cu mult mai mare şi cuprinde hotărâri ale guvernului şi autorităţilor locale, ordine de ministru şi altele. Pe cale de consecinţă, acelea pot fi încălcate. Desigur, toate aceste acte normative sunt subsecvente unor legi, dar asta nu înseamnă că nu există portiţe prin care pot fi ocolite. Orice primar învaţă asta din primele şase luni de activitate, dacă este nou.

Pe de altă parte, trebuie să recunoaştem că nu se mai putea lucra în limitele prevederilor în vigoare până la această mini-revoluţie administrativă. Eu unul nu am înţeles niciodată de ce ar vrea cineva să devină primar pentru un salariu între 1800 şi 2500 lei (mă refer la comune, dar la oraşe diferenţa nu este mult mai mare), muncă de 18-20 ore pe zi şi răspundere pe viaţă, dacă nu ar fi intuit posibilitatea de a face avere şi de a-şi căpătui neamurile? Frazele goale cu „dragul de comunitate” şi „sacrificiul personal” lasaţi-le pentru şedinţe şi festivităţi, ele nu au corespondent în realitate. Aşadar, creşterea semnificativă a venitului şefilor administraţiei mi se pare mai mult decât binevenită, nu numai pentru reducerea tentaţiilor la corupere ci şi ca echivalent pentru responsabilizare şi munca prestată.

Rămâne în discuţie partea cu hăituirea, asta într-adevăr comportă considerarea mai multor criterii de apreciere. „Administraţia publică trebuie să iasă din această stare de paralizie, cu funcţionari cărora le este frică să semneze, cu primari care nu ştiu dacă ce fac azi e interpretat peste un an sau zece. În România există peste 20.000 legi şi nu există cineva care să le cunoască pe toate”, a spus tot ieri Dragnea. Teza nu este nouă, o vântura şi Ponta, şi ascunde o mistificare voită: nu primarul trebuie să cunoască în amănunt legea, are pentru asta un întreg aparat de specialitate care trebuie să exprime un punct de vedere asupra a ceea ce i se vâră sub nas la semnat, are consiliu, care ar trebui să fie vocal, nu o turmă de lingăi în aşteptarea vreunei firimituri din contractele Primăriei. Ei, dacă şefii de compartimente au fost angajaţi pe cumetrii şi habar nu au ce ar trebui să facă iar pe lista de consilieri sunt tovarăşii de pahar, vina îi revine în exclusivitate primarului şi îi va reveni şi în viitor, indiferent ce gimnastică legală va face Dragnea în Parlament.

Unde are totuşi dreptate şeful PSD, că doar n-o fi complet iresponsabil? La reconsiderarea activităţii DNA şi a serviciilor secrete. N-o să mai reiau aici, subiectul a fost intens dezbătut înainte de alegeri şi în campania electorală. Iar concluzia care s-a desprins a fost aceea că o parte dintre dosare au fost făcute fie cu ţintă directă, pentru eliminarea din cursă a unor adversari politici fie din răzbunare. Nu toate! Că asta este generalizarea complet eronată, dar a fost suficient ca să fie dovedite doar câteva ca această suspiciune de lipsă de obiectivitate a instituţiilor coercitive să devină întemeiată. Iată, doar două exemple: Ludovic Orban a fost determinat să iasă din cursa pentru Primăria Capitalei ca urmarea a inculpării într-un dosar de corupţie care s-a dovedit a fi fost însăilat, omul a fost achitat; Liviu Dragnea însuşi este condamnat în dosarul Referendumului pentru demiterea lui Traian Băsescu iar motivarea instanţei a ieşit abia acum, după zece luni. Are 300 pagini (!) şi – spun specialiştii, nu eu – este slab motivată iar din punct de vedere juridic, după litera Codului Penal, nu se susţine.

Ceea ce înseamnă că adevărul, ca întotdeauna, se află iarăşi la mijloc. Nu putem cere şefilor administraţiei locale nici să ne slujească pe degeaba dar nici să-i lăsăm de capul lor, cum s-a întâmplat până a dat DNA-ul iama în ei. Protestele masive ale societăţii civile trebuie să se transforme acum într-o veghe permanentă. Urmează implementarea Programului Naţional de Dezvoltare, da – acela în care se vor cheltui multe miliarde de euro, iar bătălia pentru corectitudine abia acum începe.