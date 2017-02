Chiar numai soluţii româneşti aveţi la îndemână?

« Alte stiri din categoria Editorial

Nici din punctul de vedere al populaţiei şi nici în ceea ce priveşte suprafaţa judeţul Botoşani nu se poate lăuda că s-ar afla în fruntea clasamentului la nivel naţional. Cât priveşte alte aspecte, cum ar fi economia sau bunăstarea locuitorilor ce să mai vorbim... Eterna laternă roşie, alături de fârtaţii din Vaslui.

Însă la ceva-ceva tot suntem fruntaşi. Şi când spun asta nu pot opri fiorii de gheaţă pe spinare. Suntem fruntaşi la dezastre rutiere.

Pentru un judeţ aşa de mic, cu o populaţie aflată în scădere exagerată în ultimii ani ca urmare a migraţiei către o viaţă mai bună, avem de-a face cu un număr cumplit de mare de dezastre pe drumuri.

Sâmbătă un bărbat şi-a pierdut viaţa după ce a fost lovit cu maşina de un şofer care a fugit de la locul faptei. Surprinzător este că acesta s-a predat. Duminică un tânăr de douăzeci şi cinci de ani şi-a pierdut viaţa într-un accident cauzat de viteză. În weekend doi dintre beţivii care îşi fac de cap pe drumurile publice (ţin să cred că numărul celor care s-au urcat cu alcool în cap la volan a fost, din păcate, mai mare decât ce au reuşit să descopere poliţiştii) au fost reţinuţi de poliţie. Un beţiv a reuşit să distrugă luni două maşini. Amendă şi dosar penal, măsuri care nu mai sperie pe nimeni şi nu au efect profilactic.

Nu, chiar nu se vede nimic. Zi de zi invizi beţi mangă sunt identificaţi în trafic. Li se întocmesc dosare penale, dar pedepsele sunt simbolice. Efect egal cu zero. La sfârşitul săptămânii trecute, şeful Poliţiei Rutiere a găsit vinovaţi pentru dezastrul de pe şosele. Instructorii auto. Cică pregărirea practică a viitorilor şoferi lasă de dorit. Mă întreb de ce anume, în aceste condiţii, reuşesc să mai promoveze examenul.

Pe psihologii care le-au permis să intre în trafic nu-i întreabă încă nimeni nimic. Aşa cum nu se simte nimeni dator să ceară socoteală judecătorilor care dau pedepse simbolice sau chiar achitări şoferilor pericol public. Şi, pentru un tablou complet, instructorii de pe maşinile şcoală vor bandă specială.

Asta în condiţiile în care şoferia se învaţă în condiţii de trafic adevărat şi nu şofând pe o bandă dedicată. Instructorii auto de care am avut parte nu mi-au permis niciodată să mă fofilez. Trebuie să te încadrezi în trafic. Eşti parte din el.

Mă întreb şi eu cum se poate învăţa şoferia în condiţii de incubator. Fără să rulezi cu maşina prin zone aglomerate, mergând doar pe banda dedicată... Nu se dă nimeni la o parte din faţa maşinii şcoală, ba chiar astfel de maşini sunt şicanate în trafic de tot felul de idioţi care au uitat că într-o vreme se temeau să bage schimbătorul în viteza a doua şi se rugau de instructor să le dea o mână de ajutor. Paradoxal, dar zmeii şoselelor nu se formează pe maşinile şcoală ci le apar aripile, coada, tupeul şi tot arsenalul abia după ce se văd cu permisul în buzunar.

Aici trebuie intervenit, aici sunt necesare măsurile. Şoferii agresivi trebuie identificaţi şi sancţionaţi în adevăratul sens al cuvântului. Cât despre beţivi, aceştia ar trebui să devină pietoni pe vecie. Nu trebuie toleraţi, nu trebuie sperat de la ei că se vor îndrepta. Răul trebuie tăiat din rădăcină.

E nevoie de măsuri radicale şi urgente, nu de căutat vinovaţi spre care să se arate cu degetul. Examinatorii trebuie să dea dovadă de mai multă responsabilitate. Psihologii, care se laudă că pot identifica cele mai ascunse apucături ale individului trebuie să-şi facă treaba şi să fie responsabilizaţi; un şofer agresiv nu se naşte peste noapte.

Avem nevoie de soluţii adevărate, nu de vinovaţi pe care să-i arătăm cu degetul înainte să o facă ei. Avem nevoie de măsuri dure, nu de şofat în condiţii artificiale. Da, e adevărat că maşinile şcoală încetinesc traficul, dar chiar nu avem puţină răbdare? Chiar am uitat vremurile când deprindeam tainele şofatului?

Putem dovedi un pic de bunăvoinţă? Sincer, nu prea cred. Având în vedere situaţia de pe străzi, e clar că am uitat să fim civilizaţi, nu ştim să oferim respectul pe care îl pretindem. Dorim doar soluţii dar nu ne implicăm deloc.

Nu ne implicăm dar circulăm. Circulăm...