Sfârşit de capitol?

După 20 de zile de proteste, ordonanţa dată pe şest de guvern a decedat definitiv în Camera Deputaţilor. Nu ştiu ce va face preşedintele PSD, că la el e cursă contra cronometru deja, următorul termen la procesul lui e pe la finele lui martie, dar la vot au fost câteva situaţii haioase.

Singurul deputat care a votat contra abrogării a fost Ecaterina Andronescu. Cum ea chiar critica ordonanţa, chiar dacă discret, explicaţia este că probabil a încurcat butoanele la vot. Pentru abrogare a votat până şi ex-ministrul justiţiei, Florin Iordache, autorul (aşa zice guvernul, cel puţin) mult hulitei ordonanţe. Care spune că era bună, la fel cum spun o grămadă de politicieni. Adică a rămas tot aşa, singurul viciu era de comunicare, în rest totul a fost în regulă, ordonanţa era ok, de fapt eram manipulaţi. Toată lumea a fost manipulată, de la cei care au ieşit în stradă în toată lumea, ambasadorii ăia, oficialii UE, toţi. Iar cei care şi-au dat seama de acestă manipulare uriaşă au fost câteva sute de oameni care au ieşit la proteste pro-PSD. La Piteşti au fost chiar patru mii într-o zi, iar manifestaţia a fost condusă de un fost deputat PSD, condamnat pentru corupţie, care striga din rărunchi la megafon „Românii nu sunt hoţi!”. Hotărât lucru, în ţara asta se poate întâmpla absolut orice.

Dar să facem un bilanţ. Nu ştiu dacă protestatarii au câştigat, însă PSD cu siguranţă a pierdut. E bine de ştiut că încă suferă de sindromul „Colectiv” şi se teme de oamenii care ies în stradă. Exact ca după Colectiv, când au început protestele contra ordonanţei 13, nu am văzut, timp de vreo două zile, nici un picior de pesedist pe uliţă, nici măcar guvernul Grindeanu nu s-a prezentat la muncă. Reacţia românilor i-a speriat şi nu au îndrăznit să meargă până la capăt în ciuda mizeriilor debitate la televiziunilor prietene, a organizării de contra manifestaţii sau de liste cu semnături de sprijin pentru guvern.

Apoi, am văzut în stradă oameni care protestau, deşi beneficiaseră şi ei de măririle salariale de la guvernul PSD. Începem să vedem dincolo de suta de lei în plus la salariu. La proteste am văzut medici, profesori, alţi bugetari, cărora tocmai li se mărise leafa. Nu i-a împiedicat asta să iasă în stradă, ceea ce este extraordinar. Cu acestă ocazie, pesediştii au lăsat-o mai moale cu „facem ce vrem, că ne-a votat poporul”. Şi-au dat seama poate că nu i-au votat decât 18% din românii cu drept de vot.

Mai e de reţinut că au apărut voci în PSD care au criticat, timid, e drept, ordonanţa respectivă. Iar Liviu Dragnea nu mai vrea aşa ceva, vezi ameninţările de ieri şi sancţionarea dură a celui mai vocal critic, primarul de Iaşi, Mihai Chirica. Dragnea tot cu mână de fier va conduce partidul, dar e conştient că la prima greşeală va fi mâncat de viu, că aşa e obiceiul în politica românească, la toate partidele. Nu degeaba apare acum Victor Ponta şi bagă băţul prin gard, omul aşteaptă să revină în linia întâi.

Ce poate face Liviu Dragnea? Foarte multe. Mai întâi trebuie să îi calmeze pe pesediştii care aplaudă public şi prezintă trimfalist alocările bugetare, însă mârâie că, în realitate, nu prea primesc bani de la buget. Pentru asta există Fondul Suveran de Dezvoltare şi Investiţii. Prin care, dacă e să privim modul discreţionar în care s-au împărţit banii de la buget, se pregăteşte o furăciune uriaşă. Până la proba contrarie eu asta cred, pesediştii vrednici vor primi bani prin ordin de ministru de la doamna Sevil direct (adică de la Dragnea), cei care fac scandal, precum Chirica, rămân cu mâna goală. Cam la fel se va proceda şi cu noua companie de stat care va unifica toate companiile naţionale sub pixul unui membru PSD. Acolo se vor stabili, directori, membri în consilii de administraţie, alocări bugetare.

În fine, Dragnea va continua lupta pentru schimbarea Codului Penal. De data asta pe faţă, la lumina zilei. Nu are încotro, ştim că are o problemă serioasă. Eu până nu văd o sentinţă în procesul lui, cu legile actuale, voi crede în continuare că omul urmăreşte schimbarea legii în favoarea sa, iar tot ce se întâmplă, inclusiv programul de guvernare, e legat de asta. Nici măcar nu mă interesează dacă sentinţa e de condamnare sau achitare, esenţial este să fie judecat după legile în vigoare. Abia atunci vom putea vorbi de guvernarea PSD, până atunci discutăm de faptul că preşedintele partidului de guvernământ este condamnat într-un dosar şi inculpat în altul, iar pesediştii fac zid în jurul lui.

Aşa că nu s-a terminat. Dimpotrivă, abia începe.