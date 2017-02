Academicienii, la fel ca politicienii

« Alte stiri din categoria Editorial

Faptul că din ţară pleacă din ce în ce mai mulţi tineri nu reprezintă o noutate. E o situaţie care a ajuns să se cronicizeze şi partea proastă e că în viitorul mai mult sau mai puţin apropiat nu se întrevăd schimbări încurajatoare pentru economia şi demografia României. Mai grav este că mulţi dintre cei care pleacă nu mai văd în munca peste hotare o soluţie temporară, până reuşesc să se pună pe picioare, ci o rezolvare definitivă a problemelor pe care le presupune traiul pe meleagurile unde s-au născut, au învăţat, dar nu mai pot trăi. Pleacă şi nu se mai întorc. Nici să nu mai audă de România.

Situaţia a ajuns aşa de gravă încât a ajuns să îngrijoreze şi autorităţile, de obicei foarte pasive şi delăsătoare. Trebuie făcut ceva; nu se mai poate, ne pleacă tinerii din ţară... Şi, în buna tradiţie românească, s-a ajuns să se denatureze adevărul. Ne pleacă tinerii bine pregătiţi, pentru şcolirea cărora statul român cheltuie sume serioase şi îngroaşă rândurile specialiştilor din ţările pe care le iau cu asalt. Avem pretenţia că asigurăm necesarul de materie cenuşie al Occidentului. Şi trebuie făcut ceva în privinţa asta...

Academia Română a găsit soluţia. În analiza „Şcoala şi educaţia în viziunea Academiei Române”, câţiva deştepţi propun reducerea exodului de tineri şcoliţi, prin obligarea absolvenţilor de facultate care au studiat pe locuri subvenţionate de la buget să muncească în ţară pe o perioadă egală cu durata studiilor, în caz contrar să restituie banii cheltuiţi de stat pentru pregătirea lor.

Frumoase pretenţii, nimic de spus. Care ignoră o realitate dureroasă. Cei mai mulţi dintre tinerii cu facultate sau chiar doctorat nu primesc în străinătate job-uri conforme cu pregătirea trecută pe diplomele de studiu. Cei mai mulţi ajuns că presteze munci inferioare pregătirii primite în ţară, în condiţiile în care România nu le-a oferit decât o pregătire universitară discutabilă şi nu şi locurile de muncă în care să-şi pună în valoare pregătirea teoretică. Nu au fugit din ţară de plăcere sau pentru că Occidentul i-a momit cu locuri de muncă bine plătite. Am colegi care au terminat facutatea, dar lucrează ca şoferi de camion în Austria, şofer de ambulanţă în Franţa sau instalator în Anglia ori bucătar în Spania. Nu i-a deturnat nimeni, au plecat pentru că aici nu se mai puteau descurca, pretinzând că lucrează la stat dar cerşind bani de la părinţi pentru a putea rezista.

Occidentul nu ne fură creierele, ci forţa de muncă brută, eventual absolvenţi de facultate care ajung, de cele mai multe ori, salahori. Ne dăm noi mari că am ajuns să exportăm materie cenuşie; aşa, dă bine să ne dăm grozavi, să o facem pe deştepţii. Că de minte nu am dus niciodată lipsă.

În acelaşi ton cu Academia, Ministrul Cercetăţii şi Inovării, Şerban Valeca, dornic să asigure un viitor statornic României, a promis olimpicilor granturi de 3.500 de euro (echipele de cinci olimpici vor primi câte 5.000; e de înţeles, pentru grupuri se oferă reducere). Evident, dacă respectivii olimpici acceptă să urmeze cursurile unei universităţi din ţară şi acceptă ca, după ce se văd cu diploma în buzunar, să lucreze zece ani într-o unitate de cercetare, institut sau universitate. Te cam umflă râsul când auzi de astfel de propuneri, dar treaba stă mai degrabă tragic. Îi dai vreo mie de euro vreo patru-cinci ani şi apoi îl pui să-ţi cerceteze minim zece ani pentru salariul minim fără bonuri de masă.

Deştepţii ăştia - le spun deştepţi deşi îmi vine să tastez cu totul altceva - nu conştientizează că cei care pleacă nu sunt primiţi decât în rare cazuri cu braţele deschise. Cei mai mulţi trebuie să facă dovada că sunt cu adevărat buni.

Şi - de ce să n-o spunem pe şleau? - rezultatele olimpicilor nu reflectă eficienţa sistemului de învăţământ, cât mai degrabă investiţiile părinţilor în meditaţii, pasiunea cu care unii copii reuşesc să studieze singuri. Nu e vorba de investiţia statului; de cele mai multe ori facultăţile, chiar şi cele de stat, nu asigură decât o spoială de educaţie. Cursurile sunt teoretice, laboratoarele la fel. Cercetarea costă enorm şi statul nu are de unde da bani dar vrea să-i recupereze.

De acord, statul să-şi primească cei doi lei cheltuiţi cu educarea geniilor după care plânge, dar statul este de acord să plătească părinţilor banii daţi pe meditaţii? Întreb şi eu...

Ne plângem că ne pleacă geniile, dar în locul soluţiilor rezonabile vrem să recurgem la legarea de glie, ca pe timpul lui Mihai Viteazu. Care, că tot veni vorba, i-a „sedentarizat” pe ţărani pentru a asigura încasări mai zdravene de taxe şi impozite.

Nimic nou sub soare. Trist este că ajungem să punem semnul egal între academicieni şi politicieni. Foarte trist.