Final trist pentru un mare campion

„Nu pot spune acum dacă mă voi retrage. În acest moment aş putea afirma că nu. Însă poate că, după una sau două luni de repaos, nu voi mai avea dorinţa de a continua”. Această declaraţie, făcută de Lucian Bute după ce a fost pus la pământ de columbianul Eleider Alvarez, demonstrează degringolada finalului de carieră a fostului campion mondial. De fapt este doar apogeul acesteia, pentru că Lucian Bute a intrat de cinci ani într-o teribilă cursă a ridicolului, după ce a pierdut umilitor în faţa lui Carl Froch.

Ajuns la 37 de ani, Lucian Bute este o umbră palidă a campionului care mătura cu adversarii prin ring acum 10 ani. A avut parte de o carieră frumoasă în care a devenit campion mondial în versiunea IBF şi şi-a apărat titlul de nouă ori. Nu e puţin lucru. Da, ştiu, se poate comenta mult pe seama adversarilor pe care i-a avut, dar realitatea istorică nu o schimbă nimeni. În perioada în care Bute era campion mondial, cei mai buni pugilişti ai categoriei sale luptau în SuperSix, fiind sub contract cu Showtime, românului, care era sub contract cu HBO, rămânându-i puţine variante. Le-a încercat pe cele mai onorabile şi chiar a avut probleme cu Librado Andrade în 2008, când gongul final şi necunoaşterea regulamentului de către pugilistul mexican l-au salvat de un prim KO şi o pierdere prematură a centurii de campion. E drept că au urmat adversari cu cărţi de vizită modeste sau adversari în pragul pensiei cum a fost cazul Glen Johnson, dar acesta era maximum pe care-l putea avea Bute în apogeul carierii, din cauza restricţiilor contractuale impuse de cele două mari canale TV nord-americane.

Da, lui Bute, în perioada sa de glorie, i-ar fi prins bine meciuri cu Pavlik, Ward, Kessler sau Dirrell. Sunt convins că atunci i-ar fi învins, pentru că Bute era puternic, era inteligent, era numărul 1 mondial.

Meciul cu Froch, cel care a marcat declinul românului, s-a dorit un fel de Supercupă mondială între câştigătorul SuperSix şi campionul IBF. A şi fost, de altfel, numai că românul nu s-a mai ridicat la nivelul boxului pe care-l presta în primele sale meciuri cu centura pe masă. Motivele sunt multe, de la subestimarea lui Froch şi până la faptul că, în 2011, Bute a avut parte de nişte fake-uri, în loc de confruntări adevărate. Jean Paul Mendy a făcut act de prezenţă la Bucureşti, doar pentru reuşita „Galei Bute”, care s-a vrut un vector de imagine pentru Elena Udrea şi PDL, iar meciul cu Glen Johnson a fost unul de vacanţă, deoarece, ajuns la 42 de ani, fostul sparring partner al românului avea nevoie doar de bursa meciului, nu şi de titlul mondial. Aşa se face că Bute a ajuns în faţa lui Froch pe cai mari, dar cu picioare de lut, iar ceea ce a urmat a fost începutul dezastrului. KO în repriza a 5-a şi o degringoladă totală a finalului de carieră, cu meciuri pierdute în faţa unor pugilişti medii, scandal de dopaj, şi o revenire nefericită în ring în faţa lui Eleider Alvarez, columbian care aminteşte de ambiţiosul Lucian Bute de la începutul carierei.

Lucian Bute este la finalul carierei, numai că va trebui să o conştientizeze şi el. Va trebui să înţeleagă că vremea lui a trecut şi că nu are fibra lui Bernard Hopkins, care la 48 de ani şi-a apărat cu succes titlul mondial cucerit cu doi ani înainte în faţa lui Jean Pascal, nimeni altul decât cel care în 2014 îl învingea pe Bute, în meciul care îi opunea pe copiii adoptivi ai Canadei.

În ultimii cinci ani, campionul român a persistat să arunce cu noroi peste o carieră impresionantă, în loc să-şi agaţe mănuşile în cui şi să se apuce să facă altceva, mai ales că pentru el banii nu mai sunt o problemă. Dar e alegerea lui şi nu e singurul campion care preferă să se scufunde în ridicol, de aceea să nu ne mirăm dacă Lucian Bute va reveni în ring şi va deveni un personaj bun de trecut pe cărţile de vizită ale campionilor în devenire. Păcat, ar fi un final trist pentru un mare campion, poate cel mai mare campion al boxului românesc.