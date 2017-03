Răfuielile mafioţilor ne întorc în 1990

« Alte stiri din categoria Editorial

Oficial, programul „din scoarţă în scoarţă” este - la ora asta - în aer. Este vorba despre programul de guvernare, ştiut pe de rost doar de Liviu Dragnea, care îşi arogă meritul de a-l fi asamblat din contribuţiile unor penali care nu şi l-au putut asuma public, cum este fostul ministru Darius Vâlcov. Încasările la buget în prima lună din an arată de parcă România ar fi în criză, ori de parcă agenţii economici ar fi intrat în grevă fiscală.

Este pentru prima dată în ultimii patru ani când încasările din două surse importante din care se alimentează bugetul naţional, impozitul pe profit şi TVA, scad în luna ianuarie. În total, veniturile statului, din toate sursele, au scăzut în ianuarie cu 5,7%. În acelaşi timp, cheltuielile au crescut cu 3,5%. Chiar dacă bugetul a rămas încă pe excedent, cheltuielile fiind de 16,2 miliarde iar veniturile de 19,2 miliarde de lei, semnele de exclamare rămân, deoarece distanţa faţă de proiecţia PSD este enormă. Explicaţii pot fi găsite destule dar ele au prea puţină relevanţă în faţa realităţii care trebuie înfruntată.

La TVA s-a înregistrat o scădere de 18,4% faţă de încasările din ianuarie 2016. Anul trecut a fost explicabil, fiindcă prima lună a anului trecut a fost ultima în care statul a mai încasat TVA de 24%, dar acum? Potrivit statisticilor oficiale, economia României a avut în 2016 o creştere de 5%, alimentată în principal de creşterea consumului, care a explodat în 2016, cu un surplus de nu mai puţin de 13,5%. Este adevărat că şi consumurile şi investiţiile în ianuarie sunt mai mici, dar niciuna dintre aceste explicaţii nu acoperă diferenţele uriaşe faţă de perioadele similare ale anilor trecuţi. Încasările din impozitul pe profit au scăzut catastrofal, cu 35,4% în ianuarie. Oficialii spun că aceasta ar fi de fapt o optimizare fiscală. Adică firmele ar fi preferat să acorde bonusuri şi beneficii, ca să mai scadă din impozit fiindcă, într-adevăr, o parte din banii lipsă se regăsesc în creşterea încasărilor din impozitul pe venit, cu 25%.

Neoficial, putem vorbi despre faptul că economia subterană, cu victimele ei colaterale, a luat-o din nou razna. Creşterea salariului minim a făcut ravagii şi pentre cei care încearcă să se descurce onorabil dar a bulversat şi planurile pionilor care fac jocurile din umbră ale mafiilor interne şi internaţionale. Conform estimărilor Comisiei Europene, în România proporţia economiei subterane atinge frecvent 30% din PIB, pe fondul unei creşteri constante a cazurilor de evaziune şi fraude economice, cu toată activitatea destul de intensă a organelor de coerciţie ale statului. Nu trebuie să fii cine ştie ce expert ca să înţelegi că la noi plăţile pentru muncă şi diverse servicii la negru se fac în mod natural şi fără mustrări de conştiinţă. Când afli că în România un kilometru de autostradă sau un stadion se fac la preţuri de două până la de trei ori mai mari decât lucrările similare din Occident, ce mustrări să mai ai? Că nu ai dat banii autorităţilor care apoi îi strecoară în buzunarele mafioţilor care căpuşează bugetul?

Mai zilele trecute iar s-a apânzurat unul, Vasile Turcu, mai cunoscut prin calitatea de fost „acţionar” la Dinamo decât prin aceea de industriaş sau dezvoltator. Am pus ghilimele fiindcă, la fel ca şi mulţi alţii - Condrea, Ghiţă, Comana şi în trecut Erbaşu sau Anghelescu, ca să reamintesc doar pe cei mai cunoscuţi public - şi el a fost doar un pion al uneia dintre mafiile care joacă tontoroiul pe bugetul de stat. Ca mulţi alţi foşti valutişti, bişniţari sau trepăduşi prin fostele centrale de comerţ exterior, care schimbau valută şi făceau afaceri pentru generalii din Miliţie şi din Securitate încă de pe vremea lui Ceauşescu, e doar un CNP pe care stau afacerile altora. Lor li s-a spus încă de acum 27-30 de ani că sunt nişte pioni, că vor trăi bine şi că se vor bucura de protecţie, dar cu un preţ: o libertate limitată şi lipsa opţiunii de „exit” din joc. De aceea, unii dintre ei se sinucid sau sunt eliminaţi sub aspectul unei sinucideri, pentru că au încălcat limitele libertăţii limitate. Unii ajung la sinucidere sub presiunea stăpânilor, alţii o aleg ca pe ultima formă posibilă de eliberare din capcană.

Toţi cei menţionaţi mai sus au ştiut foarte bine că nu au nici opţiunea unui eventual denunţ la DNA şi nici pe aceea a fugii în vreo ţară exotică. Unii au fost recuperaţi de prin Asia sau Africa, alţii au murit chirciţi în toaleta unui avion sau a vreunei camere de hotel de lux. Aparentul faliment financiar al unui pion şi chiar eliminarea acestuia nu înseamnă, de regulă, căderea reţelei ci doar închiderea unei afaceri. Grupul respectiv a pierdut o bătălie sau o sursă de profit, fără să-şi pericliteze prea mult existenţa.

După încercările timide de anul trecut de transparentizare a actului guvernamental şi de creştere a independenţei actului de justiţie, România s-a întors cu viteză maximă la practici şi cutume pe care, în naivitatea mea, le credeam depăşite şi uitate pe veci. Luat cu noile vedete media ale partidului, am pierdut din vedere că în spatele PSD veghează şi acum eternul Iliescu.

Bine aţi revenit în 1990!