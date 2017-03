De dragul vremurilor trecute...

« Alte stiri din categoria Editorial

Încet, dar cât se poate de sigur, ne întoarcem la vremurile despre care avem pretenţia că au devenit istorie în Acel decembrie. Nu pot să nu mă gândesc la asta când văd reacţiile pe care le produce vizita unui oficial de la Bucureşti în judeţ. Vizita de joi a Ministrului Transporturilor a determinat asfaltarea în timp record a gropilor care ofereau patina de originalitate a drumului Botoşani-Săveni. Bine, la un moment dat băieţii au obosit sau nu mai aveau suficientă materie primă la îndemână şi s-au mulţumit ca, dincolo de Unţeni, să umple cu mixtură asfaltică doar gropile mai mari. O treabă făcută pe repede înainte al cărei scop a fost să ia faţa ministrului pentru că despre durabilitatea lucrărilor de reabilitare încă n-a reuşit să spună nimeni ceva de bine. Vorbesc despre cetăţenii contribuabili, nu despre oficiali.

Manevra aminteşte de celebrele vizite de lucru ale Marelui Tovarăş însoţit de consoarta din dotare, dar şi de cele ale oficialilor de partid. Numai ce se anunţa vizita şi toată lumea era băgată în priză. Totul trebuia să strălucească de curăţenie, oamenii muncii de la sate şi oraşe îşi dădeau duhul pe ogoare sau în uzine pentru a realiza, dacă nu producţii record, cel puţin un impresionant exerciţiu de imagine. Până la urmă impresia contează. Există o mulţime de poveşti despre acele vremuri, poveşti care conţin mai mult decât un sâmbure de adevăr. Mere cumpărate din aprozare şi legate în pomi. Porci spălaţi cu detergent pentru a arăta impecabil. Ştiuleţi anexaţi cocenilor, să justifice producţiile record raportate. Vaci cărate dintr-un capăt în altul al ţării doar pentru a impresiona. Drumuri asfaltate peste noapte... Da, treaba asta cu asfaltatul înainte de vizită nu e o invenţie recentă.

Vă mai aduceţi aminte de perioada în care statul se dădea de ceasul morţii să ne hrănească ştiinţific, cu un minim de calorii? În ziua de azi dietele hipocalorice sunt mai populare chiar pe vremea Împuşcatului. Ce-i drept, atunci nu prea era de unde alege în materie de dietă. Dar, chiar şi cu galantarele pline se face foamea în România. Pe vremuri era cu ce cumpăra, dar nu prea era de unde. Acum este de unde, dar mulţi nu au cu ce.

Salamul de soia pe care mulţi îl huleau a revenit spectaculos. Ba chiar şi-a adus şi nişte rude. Cine este interesat, poate consuma „carne” de soia, brânză de soia, lapte de soia, ciocolată de soia. Numai ouă de soia nu se găsesc la raft, dar de vreme ce am pomenit de ele provocarea a fost lansată aşa că e posibil să apară.

Iarna tremurăm în case de frig. Încă o haină pe noi fără să ne îndemne cineva; mulţi nu-şi pot permite să plătească şi se deconectează de la încălzire. De undeva, de sus sau de jos, Ceauşescu ne priveşte. Şi râde. Nu trebuie să spună mai mult.

Avem pretenţia că suntem democraţi şi europeni, dar încă suntem înrădăcinaţi în comunism. Punem mai mult preţ pe imagine decât pe realizări durabile. Ministrul a venit la faţa locului pentru a căuta soluţii pertinente pentru reabilitarea drumului naţional de pământ. Deja se văd efectele; o parte din resursele ce puteau fi utilizate pentru a repara acel tronson de drum au fost risipite într-o reparaţie de faţadă.

E trist ce se întâmplă. Jalnicul e prezent peste tot, dar ne agăţăm cu disperare de imagine. Cheltuim nu să ne simţim bine, să ne alegem cu un câştig, ci doar să impresionăm pe alţii, să demonstrăm că, în ciuda aparenţelor şi a tot ce se spune suntem grozavi. Ne pricepem să ascundem murdăria sub preş şi avem pretenţia ca toţi cei care ne vizitează să ne considere casa curată. Iar dacă ne laudă zâmbim mulţumiţi şi credem cu sinceritate că suntem singurii ipocriţi. Am rezolvat-o şi pe asta...

Suntem un judeţ cu probleme. Multe... Probleme care îşi aşteaptă rezolvarea. Şi avem şi probleme de imagine care se cer remediate. Dar imaginea se crează lucrând nu doar la suprafaţă şi de mântuială. E mai greu, dar nu trebuie ignorat că lucrurile durabile dau şi o imagine care persistă în timp.