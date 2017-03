Fragmente dintr-un posibil jurnal german

« Alte stiri din categoria Editorial

Nu numai pe la noi, ci şi în mult disciplinata Germanie poporul iese în această vreme în număr mare pe străzi în multe oraşe ca să se exprime, să-şi comunice cât mai zgomotos starea de spirit. Motivul pentru care face aceasta este oferit de aşa numitul Fasching, un fel săptămână a nebunilor de pe la sfârşitul lui februarie şi începutul lui martie, obicei ce vine din străvechimi istorice şi religioase, întâlnit în comunităţile catolice unde premergea intrării în postul Paştelui, marcând un fel de luare de rămas bun de la petrecerea vieţii în frupt de tot felul şi trecerea la asceza alimentară şi nu numai. Adică, un fel de “lăsata secului” de pe la noi. Din vechimi s-a zis în zona italiană “carne vale” adică despărţirea, plecarea cărnii, iar de aici s-a iscat, în lungul şi misteriosul traseu etimologic al cuvintelor, noţiunea de “carnaval”. Căci şi acum ceea ce defineşte latura cea mai importantă a acestor evenimente este marele carnaval ce-şi păstrează şi-şi sporeşte de mulţi ani vigoarea marcând, anunţând şi stimulând sfârşitul iernii, arogându-şi ca atare atributul şi cognomenul de “Al cincilea anotimp”. Această săptămână începe printr-o ceremonie specială în care oamenii încep să circule îmbrăcaţi în costume de carnaval pe străzi, cântă şi dansează până seara târziu, se amuză vizionând sau prezentând diferite spectacole stradale cu numere de circ, de muzică, de comedie sau dansuri groteşti şi tot ce cred că ar atrage publicul. Şi după ce trec nişte zile în care pe străzi şi prin magazine pot fi văzuţi motani cu coada fluturândă, urşi cu pălărie sau diavoli fioroşi etc, totul într-o veselie debordantă şi căutată cu dinadinsul, vine ziua cea mare, a paradei de carnival. Tradiţia devenită deja fermă şi de nezdruncinat este îmbrăţişată de multă vreme în numeroase oraşe germane, fiecare dezvoltând un specific propriu în cadrul caracterului unitar şi adoptând un strigăt propriu, ca de luptă, de recunoaştere şi de comunicare a stării co-rezonante. Astfel, spre a pensa câteva exemple din multele existente, în vestul ţării cel mai vestit şi grandios carnaval este cel de la Köln, unde peste un milion de persoane vin în oraş de-a lungul unei săptămâni, mascaţi şi costumaţi cât mai ingenios şi original şi puşi pe petreceri, strigând mereu unii altora neobosiţi ca un mesaj de recunoaştere: Kolle Alaaf! La Mainz, de zeci de ani se desfăşoară “Parada figurilor gigantice”, acestea fiind nişte măşti uriaşe ce reprezintă chipuri tipice locului, cărate cu greu, dar şi cu stoic entuziasm de către participanţi. La München parada care strigă răsunător Narri Narro! (ceva ce semnifică ideea de nebunie!) cuprinde şi desfăşurarea unui spectacol sui-generis numit “Dansul muierilor”, înfăţişat prin nişte mari costume ţipător colorate ce se mişcă într-o coregrafie debordantă. În oraşul Bremen nostalgicii carnavului brazilian îşi pot potoli dorul dansând pe străzi în ritmuri de samba, înveşmântaţi în extravagante costume exotice. Poate că această nestăvilită apetenţă muzicală venind din vechimi depărtate să aibă legătură cu povestea Muzicanţilor din Bremen ce a colindat cărţile şi scenele multor copilării, nu în ultimul rând, şi a celor botoşănene. În localităţile din prejma uriaşului lac Bodensee - destinaţie finală a Rinului şi marea interioară germană - acest Fastnet se manifestă debordant în sute de ipostaze cromatice şi vestimentare între care se distinge costumul numit Häs ce simbolizează imaginea cocoşului dominator prin asamblarea a peste 1000 de solzi croiţi din textile multicolore. Dar varietatea costumelor este parcă infinită, cuprinzând pe lângă acele întrupări tradiţionale ale cocoşului peticit, fel de fel de ipostaze ale vrăjitoarelor, cu sau fără mături, diavoli terifianţi, monştri groteşti, urşi şi lupi îmblăniţi, piraţi fioroşi cu nelipsita bandă neagră pe ochi şi înaintând cu tot cu vaporul lor tras de camioane, cârduri de lebede şi gâşte uriaşe, extratereştri, chipuri antropomorfe care mai de care mai caraghioase sau hidoase, cu toţii strigând voioşi Ho, Narro! către spectatorii înşiraţi de-a lungul căii de desfăşurare a cortegiului ce poate cuprinde un număr de aproape o sută de formaţii. Căci acest diluviu de personaje nu cuprinde indivizi disparaţi, ci grupuri, echipe omogene de membri ai unor asociaţii, cluburi ale unor localităţi, cartiere, instituţii, şcoli etc., fiecare cu costumul şi măştile lor păstrate cu sfinţenie peste ani, cu drapelul lor, cu scenariul lor de mişcare, repetat şi învăţat în multe repetiţii şi foarte adesea cu partitura lor muzicală, mai ales pentru fanfară, după care merg în cadenţă şi fac să răsune într-un impecabil unison sunetele tobelor sau trompetelor ce urmează stegarului purtător al drapelului propriu ficărei echipe. Chiar dacă unele personaje mai ciufulesc, sperie sau răpesc pentru scurt timp câte o fetişcană din public, evoluţia lor este prietenoasă, mai toţi aruncând sau dăruind dulciuri copiilor din public - aflaţi şi ei în vacanţa special destinată carnavalului - iar strigătul lor adresat publicului la care acesta răspunde entuziast, nu exprimă cumva vreun îndemn la dărâmarea guvernului sau şefului statului, ori niscai vrăjmăşii la adresa suporterilor altor culori, ci degajă cu toţii o stare a bucuriei de-a trăi cu toţii împreună mereu comuniunea acestei sărbători.

Scriam într-un alt episod despre disciplina nemţilor la locul lor de muncă, oricare ar fi acesta. Carnavalul acesta este, de fapt, ocazia descătuşării debordante a energiilor lor atent controlate peste an, împrejurarea în care au voie să fie nebuni, după cum arată strigătul lor. Doar că, se vede treaba, chiar şi nebunia nemţilor este una bine organizată.