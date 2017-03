Play-off-ul un rău necesar

« Alte stiri din categoria Editorial

Este cel de al doilea an în care campionatul Ligii I se desfăşoară după sistemul play-off / play-out cu înjumătăţirea punctelor, iar oficialii echipelor clasate pe primele locuri în play-off sau play-out încă mai mârâie. „Nu e bine cu acest sistem. Sunt puncte câştigate, muncite pe teren. Nu e bine să le înjumătăţeşti. În play-off trebuie să intri cu punctele câştigate. Am muncit să avem un număr de puncte, iar cel din spate trebuie să muncească şi el. Sub nicio formă nu trebuia să se întâmple asta. Play-off-ul este bun, dar să nu se înjumătăţească punctele. Nu e corect”, spunea recent Gheorghe Hagi, patronul şi antrenorul echipei de pe locul întâi.

Astfel de reacţii au avut şi Cristi Pustai (Gaz Metan Mediaş) şi Leo Grozavu, care, la nivel declarativ, a demisionat ieri de la FC Botoşani. Astfel de reacţii au apărut şi anul trecut la echipele de pe locul unu la finalul sezonului regulat sau la cele care se distanţaseră de locurile retrogradabile şi care se vedeau cu punctele înjumătăţite şi puse din nou la muncă. Dar ce ascund astfel de declaraţii?

De obicei, ele vin din partea antrenorilor echipelor aflate în pierdere de turaţie, care văd în înjumătăţirea punctelor în play-off sau în play-out un pericol iminent de a pierde poziţiile câştigate în sezonul regulat. Nu e cazul lui Hagi, a cărui echipă are o evoluţie constantă. La el e alta problema, echipa sa este una foarte tânără şi nu prea a avut rezultate în faţa „granzilor” Ligii I (n.r. - a se vedea complexul dezvoltat în faţa Steaua/FCSB), iar înjumătăţirea punctelor înaintea meciurilor directe cu următoarele cinci echipe clasate după Viitorul nu este de bun augur pentru Hagi. Dar, dacă vrea ca echipa sa să fie o campioană redutabilă, atunci Hagi ar trebui să-i înveţe pe tinerii săi jucători să câştige şi în faţa echipelor cu experienţă. Să le împrumute de la el vocaţia de campion. Anul trecut, s-a bucurat de înjumătăţirea punctelor, pentru că s-a redus diferenţa faţă de echipele din faţă, dar nu a reuşit să se apropie de podium, deoarece a obţinut doar o singură victorie şi aia în ultima etapă de play-off în faţa ASA Târgu Mureş şi se teme ca şi în acest an să nu se repete scenariul.

Poziţia din acest an a lui Hagi a avut-o sezonul trecut Şumudică. Acesta, la începutul sezonului se declara încântat de înjumătăţirea punctelor, pentru că înainte de play-off să o critice, iar, la final, să danseze cu trofeul de campion în braţe.

Adevărul e că nimeni nu fură nimic din munca antrenorilor, nici din puncte şi nici din bani. Punctele le-au folosit în stabilirea ierarhiei pe baza căreia se face plata unei tranşe importante din drepturile TV, iar jumătate dintre ele sunt bonusul pe care l-au primit pentru play-off, respectiv play-out. Apoi jucătorii şi antrenorii şi-au primit integral primele de joc pentru sezonul regulat. Acestea nu s-au înjumătăţit, ba chiar au primit toţi banii şi atunci când au câştigat sau scos un egal ca urmare a unor greşeli flagrante de arbitraj. Nu am văzut niciun fotbalist sau antrenor să meargă la casierie şi să returneze prima pe care nu o merita. Dar asta e altă poveste.

Sistemul se aseamănă cu cel din Belgia, iar asta nu e un secret. De asemenea, trebuie spus că şi în alte sporturi sunt sisteme care permit răsturnarea ierarhiilor de la finalul sezonului regulat. America e cel mai bun exemplu. În NBA, fiecare echipă joacă 82 de meciuri în sezonul regulat şi nu se mai plânge de oboseală, deşi distanţele sunt uriaşe, iar meciurile se succed chiar şi la o zi distanţă. Apoi, după cele 82 de meciuri, în fiecare conferinţă se face un clasament, iar primele opt echipe merg în play-off, unde prima va întâlni echipa de pe locul opt, cea de pe locul doi pe cea de pe şapte, cea de pe trei pe cea de pe şase, iar cele de pe patru şi cinci vor juca între ele. Ipotetic vorbind, liderii celor două conferinţe ar putea fi eliminaţi în primul tur. Ei nu ar trebui să se simtă nedreptăţiţi pentru că au condus de la un capăt la altul în clasamentul sezonului regulat? Nu, pentru că şi-au asumat regulile competiţiei înainte de debutul sezonului.

Cam aşa ar trebui să procedăm şi noi, adică după ce am convenit asupra unor reguli, ar trebui să le respectăm şi să nu le comentăm atunci când ne sunt nefavorabile. Mai ales sezonul trecut a demonstrat că ideea cu înjumătăţirea a dus un plus la aproape toate capitolele din Liga I: suspans, spectacol, combativitate şi chiar creşterea valorii. Play-off-ul / play-out-ul a readus interesul pentru fotbal, a reaprins competiţia atât în zona cupelor europene, cât şi la retrogradare şi nimeni nu mai poate spune acum, cu certitudine, cine va juca în preliminariile Ligii Campionilor şi cine va retrograda, deci este un rău necesar.