Drepturi să fie, dar numai pentru voi?!

Mentalităţile mor greu. Cu cât mai nocive, cu atât mai greu de extirpat din conştiinţa unui popor care a pierdut exerciţiul gândirii proprii. Trebuie să ne tot spună alţii ce să facem. Şi, dacă cineva încearcă să gândească altfel e numai bun de pus la colţ. Sau chiar cu spatele la zid.

O mentalitate comunistă - să ne aducem aminte de acele vremuri în care oficial libertatea politică era garantată de stat dar exista un partid unic - la care nu pot să nu mă gândesc după ce am auzit ce-i trece prin cap lui Cătălin Rădulescu, deputatul pesedist care are la activ o condamnare definitivă pentru dare de mită. Având în vedere declaraţiile făcute pentru un cotidian central, omul şi-ar putea merita cu prisosinţă un loc în galeria bufonilor naţionali. Din păcate omul este deputat PSD de Argeş. Şi revoluţionar cu carnet, pe deasupra. Iar asemenea declaraţii nu trebuie să stârnească zâmbetul, ci mai degrabă consternarea şi îngrijorarea.

Senin, omul spune că „Pot să ies unde vreau eu. Dacă mă apucă pe mine vreo nebunie, pot să ies unde vreau eu. E dreptul meu şi riscul meu şi hotărârea mea în momentul ăla”. N-ar fi nimic în regulă dacă treaba asta cu ieşitul şi cu nebunia nu ar fi legate de mitraliera pe care individul susţine că a folosit-o la Revoluţie şi o mai are încă acasă. Iar întrebarea era legată de faptul dacă vreodată va ieşi să tragă - cu pomenita mitralieră - în Piaţa Victoriei.

În ce lume trăim? Într-o lume nebună? Mai rău... O lume în care comunismul nu numai că nu a murit, dar e mai prezent decât oricând. Avem pretenţia că suntem democraţi dar suntem incapabili să acceptăm că alţii pot gândi altfel. Şi nu doar că nu putem accepta, dar a gândi altfel a devenit o crimă în ţara asta. O crimă care ar trebui pedepsită cu rafale de mitralieră după opinia unui individ care, ajutat de sistemul duplicitar al listelor de partid, a reuşit să ajungă în Parlament. Acolo unde are posibilitatea de a elabora proiecte de lege, de a vota legi, de a aduce amendamente şi de a-şi da cu părerea. Acolo de unde poate impune altora puţinătatea minţii sale bolnave. Un individ destoinic, care a reuşit să-şi păstreze în casă arma cu care se laudă că a tras la Revoluţie. Cum a ajuns acea armă în posesia lui Cătălin Rădulescu, ce a făcut cu ea şi de ce nu i-a fost confiscată în atâţia ani iată întrebări la care chiar aş dori un răspuns.

Rădulescu spune despre manifestanţii din Piaţa Victoriei că ar trebui dispersaţi cu tunurile cu apă. Din punctul lui de vedere, aceştia sunt doar nişte proşti care se adună acolo pentru că s-a dat ceva pe Facebook. Oameni de nimic, manipulaţi de multinaţionale. Oameni care ar trebui împuşcaţi numai pentru vina de a nu gândi asemenea lui Rădulescu. Care îşi rezervă dreptul de a gândi separat şi de a considera că ţarcul legislativ trebuie construit în jurul altora. Omul deţine de ani de zile o armă de foc care, cu mici ajustări, poate deveni funcţională. Şi îşi susţine dreptul de a o folosi când şi cum are chef. E dreptul şi riscul lui. Dreptul lui de a gândi aparte într-un mod cât se poate de comunist. Cei care au altă opinie nu au dreptul la existenţă.

Dacă Rădulescu încă nu a aflat, poate se găseşte cineva care să-i spună că pentru asta s-a murit în Decembrie (poate şi din cauza mitralierei sale). Pentru a avea posibilitatea de a gândi altfel fără teama de a fi călcaţi de organele de represiune ale statului condus de partidul unic. Pentru dreptul de a spune ce gândim. Pentru dreptul de a protesta. Pentru dreptul de a spune că e mai rău sau mai bine.

Pentru asta s-a murit în Decembrie, nu pentru a reveni, după aproape trei decenii, la mitraliera lui Rădulescu. Nu pentru a gândi aşa cum dictează un individ cu vădite probleme mentale.

Şi, pentru că tot veni vorba de gândire... Pentru şoferi, profesori, poliţişti, jandarmi, pompieri şi alte categorii profesionale există examene psihologice care trebuie susţinute periodic. Pentru politicieni de ce nu există asemenea furci caudine? Nu că i-ar împiedica cu adevărat dar... Să fie acolo, măcar să se poată lăuda că sunt întregi la minte şi cu acte.