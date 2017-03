Noi metode de sifonat banii publici?

« Alte stiri din categoria Editorial

Cu toate avertismentele interne şi internaţionale, programul PSD de punere a economiei naţionale pe butuci continuă fără abatere. Acuşi se încheie primul trimestru şi raportările sunt mult mai proaste decât aşteptările. Astfel încât nu-i de mirare că ministerul de finanţe a eşuat în încercările de a se împrumuta, de două ori în ultimele două săptămâni, pentru a finanţa deficitul bugetar. Entităţile financiare nu sunt atât de uşor de prostit ca electoratul, în consecinţă au crescut dobânzile, pur şi simplu peste noapte, după ce analiştii lor au demonstrat că economia naţională se duce la vale sub noile directive. În termeni politici, asta se cheamă pierderea credibilităţii pentru cabinetul Grindeanu dar în termeni financiari înseamnă pierderi uriaşe.

Ordonanţa de urgenţă cu numărul 9 a trecut neobservată, deşi economiştii au ţipat cât au putut, fiind umbrită de mult mai celebra surată cu numărul 13, cea cu graţierea şi care scos sutele de mii de oameni pe străzi. Ce face ordonanţa 9? Păi calcă în picioare atât legea finanţelor publice cât şi legea responsabilităţii fiscale, prin faptul că permite guvernului angajarea unor credite de angajament multianuale deşi la noi exerciţiul financiar se întocmeşte anual. În fine, asta ar fi cea mai nevinovată dintre greşeli chiar dacă împinge deficitul peste cei 3% admişi de convenţiile europene la care suntem parte. Gravă este cea cu mărirea iresponsabilă a salariilor. Aplicarea Legii salarizării unitare înseamnă că anual este nevoie de 5-6 miliarde de lei în plus, în următorii ani. Dar ea nu poate fi aplicată într-un an în care există deja un deficit de 3% din PIB! La mijloc este o minciună grosolană care nu poate să aibă decât două faţete: ori amânarea sine-die a aplicării legii până în preajma alegerilor viitoare ori ieşirea noastră din comunitatea europeană.

Cheltuiala în plus este estimată la 32-33 de miliarde de lei. Acum avem un buget alocat salariilor de vreo 64 de miliarde, ceea ce înseamnă că ajungem cam la 100 de miliarde de lei cheltuieli cu salariile pentru bugetari în fiecare an, din cei 189 miliarde pe care îi producem. Problema nu e că sunt mărite salariile - sunt absolut de acord cu nevoia majorării salariilor în domenii cheie, cum sunt sănătatea şi educaţia - grav este că operaţiunea este făcută la cote iresponsabile. Dar dacă vom produce mai puţin, cum se prefigurează? Primii care vor fi afectaţi de reculul economiei naţionale vor fi tocmai ei, pensionarii şi bugetarii. Într-un asemenea scenariu, guvernanţii nu vor avea de ales: ori gestionează un deficit de 10%, cum am avut în 2008, ori încep să taie, cum a făcut Boc.

Ca să nu mai spun de reverberaţiile şi în mediul privat. Aceeaşi neîncredere a pieţelor de capital în ceea ce se întâmplă acum în România a făcut ca toate băncile să vândă un euro cu mai mult de 4,6 lei. Creşterea noastră economică din ultimii ani a fost realizată pe baza creşterii consumului, o spun statisticienii şi analiştii. Consumul în România este alimentat cu mult peste jumătate din importuri. Importurile se realizează în euro şi dolari. Deci marfa din magazine va deveni mai scumpă, la multe articole deja este. Ca urmare, lumea va cumpăra mai puţin, aşadar o să scadă consumul şi implicit veniturile la buget din taxe. Dacă la asta adăugăm şi valul de concedieri sau chiar închideri de firme care au urmat creşterii salariului minim, rezultă un tablou destul de sumbru. Adică tocmai opusul a ceea ce ar fi trebuit să facem acum, când începusem să ne apropiem de liman.

Prim-vicepremierul Sevil Shhaideh a pornit într-un turneu naţional în care sondează primarii în privinţa necesarului de investiţii locale. De ce este nevoie de acest turneu, acum, în epoca teleconferinţelor prin internet, a poştei electronice instantanee sau a prezentărilor filmate, ca să nu mai spun ca abia ce s-au încheiat întrunirile naţionale cu primarii, atât la nivel de comune cât şi de muncipii? Păi e simplu, pentru că întâlnirile între patru ochi rămân secrete, nu-i aşa? Avem al 17-lea PIB din Europa dar cu cei 6% cheltuiţi în domeniu suntem campioni continentali la costurile din infrastructură. Cum se poate una ca asta? Fiindcă acesta este domeniul în care s-a furat cel mai mult în România ultimilor 27 ani, avem cel mai scump kilometru de drum - asfaltat sau nu - din UE. Atunci de ce ţine dna Shhaideh să aibă întrevederi private cu primarii? Borduri la ţară, parcuri prin bălării şi terenuri de fotbal în pantă nu mai pot face, că îi ia DNA-ul. Aştept cu mare interes să văd ce noi metode de sifonat banii europeni or să mai apară.

În aceste zile, două delegaţii europene importante vizitează ministerele lui Grindeanu. Sunt misiuni exploratorii, pentru întocmirea rapoartelor de ţară. Săptămâna viitoare aceste instituţii vor face publice concluziile şi propriile estimări. Şi-n toiul vizitelor, ministrul de finanţe Viorel Stefan ne anunţă că este posibil să fie depăşit deficitul bugetar asumat de 3%. Deja?!? Logic urmează tăierea cheltuielilor şi cum la salarii nu pot umbla, vor intra în investiţii. După care va urma o rectificare bugetară forţată. După care mai rămâne doar Dumnezeu, cu nesfârşita Lui milă pentru poporul ăsta minţit şi furat de când lumea şi pământul. Pe pământ însă credeţi că va răspunde cineva? Eu sunt convins că nu.