Otrăviţi cu televizorul

În vremurile de tristă amintire ni s-a dat ocazia să ne plângem de faptul că televizorul servea mai degrabă drept suport pentru celebrul mileu ce se asorta cu nu mai puţin celebrul peşte de sticlă transparentă cu irizaţii roşii sau albastre. Da, cam acesta era rolul televizorului, în condiţiile în care programul televiziunii naţionale nu depăşea două ore pe zi în cursul săptămânii, fiind mai consistent doar la afârşit de săptămână. Şi, ca şi cum nu ar fi fost de ajuns, cea mai mare parte a programului era dedicată ridicării în slăvi a Conducătorului iubit.

După Revoluţie am fost de-a dreptul invadaţi de televiziuni. Şi pentru început ni s-a băgat în cap că e ceva bun. Am scăpat din ţarcul ignoranţei în care ne izolase regimul comunist; televizorul deschide lumea... Cam aşa sunau laudele dedicate televizorului şi televiziunilor.

În timp însă televizorul a devenit nebănuit de toxic. Băieţii deştepţi din politică au descoperit eficienţa televizorului în manipularea maselor şi şi-au tras televiziuni pe bandă rulantă. Şi roadele s-au văzut. Partidul lui Voiculescu a avut un cuvânt de spus după e acesta şi-a pus arsenalul mediatic în slujba PSD-ului. Dan Diaconescu a reuşit să-şi bage partidul în Parlament pornind de la o televiziune de garsonieră, făcând de râs partide cu tradiţie şi istorie în spate. Sebastian Ghiţă a făcut avere cu televiziunea pe care încă o deţine. O televiziune care îi transmite mesajele şi-şi dă cu părerea privitor la locul unde s-ar putea ascunde patronul fugar. Şi lista ar putea continua...

Când nu sunt implicate în lupta politică televiziunile se bat pe audienţă. O vorbă ce se vrea de duh spune că în război şi în dragoste totul este permis. E clar că a fost rostită înainte de apariţia televizorului; dacă se întâmpla după zicala ar fi fost completată cu ceva privitor la obţinerea audienţei.

Numai că această luptă pentru telespectatori a devenit un soi de crimă cu premeditare tocmai la adresa celor pe care-i vor cu ochii lipiţi de ecran. Ştirile panicarde care de cele mai multe ori nu conţin nici măcar proverbialul sâmbure de adevăr sunt aruncate cu inconştienţă pe ecrane şi prezentate drept adevăr suprem. Pe banda galbenă se derulează non-stop titluri din care nu lipsesc cuvinte sau expresii de genul: „cutremurător”, „dezastru”, „milioane de români afectaţi”, „fără precedent”, „atentat la adresa românilor” şi altele de gen la care se adaugă şi „pensionari”, categoria cea mai vulnerabilă şi mai receptivă la aceste manevre.

Iar rezultatele se văd. O mulţime de oameni băgaţi în depresie sau pricopsiţi cu alte boli pe fondul panicii inoculate zi de zi de televiziuni. Campioane la această categorie? Antena 3 şi România tv. Cunosc câteva cazuri în care medicii le-au interzis pacienţilor să nu mai urmărească emisiunile pomenitelor televiziuni. Şi recomandarea şi-a făcut efectul.

Suntem intoxicaţi cu ştiri panicarde, multe inventate sau care fac din ţânţar armăsar. Suntem îmbolnăviţi de stresul indus dar fenomenul este tratat cu indulgenţă de cei care au datoria să intervină. CNA mai dă câte o amendă atunci când se sare calul în privinţa limbajului. Dezinformarea panicardă e privită cu indulgenţă deşi e mult mai nocivă decât cuvintele care ar trebui acoperite cu bip-urile de rigoare.

Suntem îmbolnăviţi de emisiunile de la tv, de ceea ce se pretinde a fi informaţie. Adesea conştientizăm ce se întîmplă dar nu ne putem dezlipi ochii de ecran. Şi, în astfel de condiţii, parcă e de regretat vremea când televizorul era o mobilă sau calitatea emisiunii îndemna către activităţi mult mai sănătoase pentru minte, gen cititul unei cărţi. Am ajuns în coada Europei în ceea ce priveşte consumul de carte dar suntem fruntaşi la urmărit televizorul. Iar rezultatele se văd. Şi nu arată bine. Nu arată bine deloc.