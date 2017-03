Valea Plângerii

« Alte stiri din categoria Editorial

În plină discuţie despre readucerea sub control a deficitului bugetar, imposibil de ţinut în frâul celor trei procente impuse de acordurile europene, ameninţat de bănci cu creşterea dobânzilor pentru împrumuturi, guvernul se vede nevoit să constate că nu are nici pe departe banii promişi autorităţilor locale pentru investiţii. Şi ce face? Suspendă pentru un an articole importante din Legea finanţelor publice. Incredibil, nu-i aşa? După care permite primarilor să se îndatoreze la bănci cu oricât pot obţine, peste limita legală.

Permisiunea vine de la Ministerul de Finanţe după un schimb de replici între primari şi ministrul Dezvoltării, în cadrul căruia dna Shhaideh a afirmat că s-a atins deja plafonul de cofinanţare al proiectelor cu banii europeni. De precizat că Guvernul Cioloş a acordat în 2016, prin ordonanţă de urgenţă, 400 de milioane de lei pentru finanţarea proiectelor începute de autorităţile locale prin Programul Operaţional Regional. Alte 500 de milioane de lei au fost accesate sub formă de credit de Trezorerie. Aşa că a urmat imediat un comunicat al Ministerului de Finanţe, prin care Unităţile Administrativ Teritoriale sunt exceptate de la obligaţia de a respecta limita de îndatorare de 30% (din bugetul local - n. red.), prevăzută în Legea privind finanţele publice locale, precum şi plafoanele de contractare şi tragerile aprobate pentru anul 2017 printr-o serie de indicatori specificaţi în cadrul fiscal-bugetar.

Lipsa fondurilor pentru cofinanţarea proiectelor europene demarate de autorităţile locale demonstrează clar că plafonul de împrumut la nivel naţional a fost deja epuizat. Gata, pa! Adică fondurile bugetate pentru cofinanţarea proiectelor locale au fost distribuite în primele nici trei luni ale anului şi cu asta fiecare să se descurce cum o şti. Exact aşa cum am scris în această pagină că se va întâmpla. Practic, echipa Dragnea-Grindeanu se află în aceeaşi situaţie în care s-a aflat Ponta atunci când a inventat taxa pe stâlp şi suprataxa pe carburanţi. Măcar acela, după ce a comis greşeala, a dres-o cum a ştiut, e drept tot prost, dar măcar şi-a asumat-o. Ăştia de acum au pasat răspunderea în teritoriu şi-au scăpat de-o grijă. De-acum se vor concentra pe Fondul Naţional de Dezvoltare, viitoarea vacă de muls, numai bună să fete nişte noi ferme prin Brazilia sau aiurea în lumea largă.

Cum în acest an nu a fost demarat niciun proiect cu finanţare europeană, nu pot să concluzionez decât că banii au fost cheltuiţi pe altceva. Ce anume - nu ştiu, probabil că ne vom indigna iarăşi când vom afla. Premierul Grindeanu a anunţat sâmbătă, la Timişoara, că atragerea de fonduri europene este o prioritate pentru guvernare şi că-şi propune să absoarbă vreo 5 miliarde euro. Pe cine încearcă să prostească iarăşi nu ştiu, fiindcă anul trecut, în condiţiile unei execuţii bugetare corecte, România a atras de 10 (zece!) ori mai puţin. Fără aceşti bani Legea Bugetului pe 2017 se prăbuşeşte, ca un castel din cărţi de joc.

Şi atunci, ca să-şi mulţumească totuşi primarii şi preşedinţii de consilii judeţene, Dragnea anunţă că pregăteşte modificarea legilor achiziţiilor publice pentru a simplifica procedurile în infrastructură, energie şi apărare, după „modelul ţărilor dezvoltate”. Anunţul preşedintelui Camerei Deputaţilor produce oarecare stupoare în rândul mediilor economice, deoarece abia la mijlocul anului trecut a intrat în vigoare o nouă legislaţie privind achiziţiile publice, care nu a avut timp să îşi producă efectele şi deci nici nu poate fi evaluată. Peste asta, mai vine şi promisiunea că începând de la anul guvernul va ceda integral impozitele pe venituri autorităţilot locale, faţă de 70%, cât rămâne acum.

Într-un stat normal, toate cele de mai sus ar trebui să fie măsuri „de bine”, aşteptate în comunităţile locale mai dezvoltate. „Nu mai subvenţionăm nimic, împrumutaţi-vă, vă lăsăm banii din impozite, vă lăsăm să vă faceţi de cap la achiziţii, mai umblăm un pic şi la justiţie, să nu vă mai hăituiască procurorii, adversarii politici sau opinia publică, dar nu ne mai cereţi vreun ban, că nu avem de unde să vă dăm”. Asta-i tot? Păi şi atunci de ce mai suntem o ţară? Ce se va întâmpla în zonele depopulate, în care fostele hale industriale râd ca nişte guri ştirbe în soare, în care zeci de mii de hectare produc doar buruieni, în care mii de apartamente mucegăiesc neîncălzite de ani de zile, în care iniţiativa privată nu are cui se adresa în afara unui număr restrâns de angajaţi la stat? Facem din toată România, cu excepţia a două-trei regiuni de la graniţa de Vest, o vale a plângerii - aşa cum arată acum Valea Jiului, părăsită şi distrusă?

Mă întreb dacă s-a gândit cineva la consecinţe, dacă s-au făcut simulări economico-financiare pe modele elaborate de echipe de economişti, şi-mi dau seama că răspunsul este evident nu. Continuăm cu măsuri hei-rupiste, fără cea mai vagă grijă faţă de ce se va întâmpla după aceea, astfel încât, dacă nu au nişte resurse secrete, pe care nici cei mai abili economişti nu le pot intui, actualilor guvernanţi nu le rămâne decât să fugă încotro vor vedea cu ochii după ce vor fi pârjolit totul în urma lor.