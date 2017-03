Justiţia ca o farsă

« Alte stiri din categoria Editorial

Poporul, dus de nas de maşinile de propagandă ale ambelor tabere, se bate în principii pe teme de familie, avort şi toleranţă în timp ce liderii politici îşi văd cu tenacitate de ale lor: acumularea de putere şi de avere, în ciuda şi sub nasul Justiţiei care se învârte neputincioasă în jurul lor. Ce spuneţi de următorul scenariu: Ministrul Justiţiei Tudorel Toader propune demiterea şefei DNA, Codruţa Kövesi, şi a prim-procurorului Augustin Lazăr, Iohannis refuză, iar CCR îi permite lui Dragnea să fie premier, chiar şi cu o condamnare. Grindeanu este înlăturat, iar PSD şi ALDE îl propun pe Dragnea în loc, Iohannis refuză şi se merge la suspendare. Cu Tăriceanu la Cotroceni, fie şi numai pentru o lună, Kövesi si Lazăr sunt eliminaţi, Dragnea vine premier, iar ÎCCJ, DNA, ANI şi toate celelalte acronime pe care se sprijină statul de drept sunt puse în lesă. Ei? O să-mi spuneţi că este prea de tot, şi că „strada” (o, da! argumentul suprem, nu-i aşa?) nu va permite o asemenea grozăvie într-un stat care tocmai şi-a reafirmat vocaţia europeană prin preşedintele său, prezent la întrunirea aniversară UE-60 de la Roma. Păi să vedem faptele.

După ce în Înalta Curte s-a făcut de râs, în opinia mea, odată cu publicarea motivării sentinţei de condamnare a lui Liviu Dragnea în procesul referendumului de suspendare a lui Băsescu (300 de pagini din care nu rezultă altă vinovăţie decât de a fi îndemnat cetăţenii să iasă la vot) ieri a cedat inexplicabil şi a admis o cerere a fostei soţii a inculpatului, Bombonica Prodan, care în acest fel a blocat pur şi simplu procesul. Avocaţii dnei Prodan, inculpată şi ea în calitate de şefă la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Teleorman în perioada comiterii infracţiunilor (cuibuşor de sinecuri, ca mai toate descentralizatele din ţară), au depus o cerere de sesizare a Curţii Constituţionale privind definiţia abuzului în serviciu pe două aspecte. Unul dintre aspecte a vizat neclaritatea sintagmei „îndeplineşte în mod defectuos” dacă nu există stabilit un prag minim valoric pentru ca o infracţiune să fie definită ca abuz în serviciu. Decizia ÎCCJ este de neînţeles, în afara vreunui presupus aranjament necunoscut opiniei publice, deoarece CCR s-a mai pronunţat pe astfel de sesizări, ultima oară cu doar o săptămână în urmă, arătând clar că abuzul în serviciu este infracţiune indiferent de valoarea prejudiciului, dacă se produce prin încălcarea unei legi.

Între timp, pe cealălalt front al acestui război, Tăriceanu insistă că Laura Kovesi trebuie să-şi dea demisia pentru că a încălcat grav Constituţia prin ancheta declanşată asupra ordonanţei 13, deşi DNA a anchetat doar falsuri şi sustrageri de documente nu şi oportunitatea emiterii actului normativ. În septembrie 2014, Liviu Dragnea, ca ministru al Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, a elaborat - iar Guvernul Ponta a aprobat - aşa-zisa ordonanţă a traseiştilor. Ordonanţa suspenda pentru 45 de zile acea prevedere legală conform căreia aleşii locali îşi pierd mandatul dacă migrează de la un parid al altul. Ordonanţa a intrat imediat în vigoare imediat iar PSD a câştigat 500 de primari şi mii de consilieri locali sau judeţeni. CCR a declarat ordonanţa ca fiind neconstituţională în integralitatea ei abia în decembrie, în acelaşi an. Bineînţeles că nimeni nu a demisionat ba, mai mult, toţi traseiştii au rămas la PSD, fiindcă guvernanţii de atunci au amânat aplicarea decizei CCR timp de un an şi jumătate, până la alegeri! Preşedintele al Senatului şi în acea perioadă, dl Tăriceanu nu a fost deranjat câtuşi de puţin de ilegalitatea care se petrecea sub ochii săi, tocmai fiindcă era profund interesat ca ea să se întâmple.

Condamnarea pupilei fostului preşedinte la şase ani cu executare n-o mai comentez fiindcă nu este definitivă iar apelul, după ne-a învăţat vajnica noastră Justiţie, poate să dureze cel puţin un an. Timp în care se pot petrece atât de multe lucruri încât nu merită să risipim spaţiul cu aprecieri inutile. Iată, iar am un contra-exemplu: fostul primar al Constanţei, cercetat în nu-ştiu-câte dosare, inculpat în tot atâtea, după escapade exotice în Brazilia cu inculpatul Dragnea, şi-a deschis acum câteva zile o ministaţiune în... Madagascar, demonstrând şi el că lumea devenit mult prea mică pentru cei care împart cu nonşalanţă impozitele noastre. Astfel încât, nu m-aş mira prea mult dacă dna Udrea va fi citată la apelul procesului ei din calitatea de proprietăreasă a vreunui hotel de lux de prin Monaco sau de aiurea. De atât de puţine ori în ultimii ani am avut dovezi clare de coerciţie adevărată, respectiv confiscarea averii şi interzicerea pe ani de zile a drepturilor civile pentru marii corupţi încât pedepsele, indiferent de mărimea lor aparentă, au ajuns un fel de subiect monden de (aproape) bon-ton în high-life-ul dâmboviţean. Scurtate de boli inventate, de cărţi scrise de alţii, de învoiri şi liberări premature, pedepsele din ziua de astăzi au devenit ridicole.

Revenind la scenariul propus la început, spun că este nu imposibil ci doar că va fi împiedicat. Cu două zile înainte ca ministrul Toader să facă publice concluziile sale privind evaluarea activităţilor dnei Kovesi şi a dlui Lazăr, a fost vizitat de ambasadorul SUA la Bucureşti Hans Klemm. Deşi nu au suflat o vorbă despre ce anume au discutat, nu e greu de intuit. România este câmp tactic al unui război Est-Vest aflat în plină desfăşurare iar o stopare a cursului actual al politicii interne anti-corupţie ar echivala cu o întoarcere a armelor.