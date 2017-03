Câinele şi căţelul se întorc

« Alte stiri din categoria Editorial

Scriam mai zilele trecute despre justiţia noastră schioapă, care lasă uneori impresia că suntem martorii unor farse sau, în cel mai bun caz, ai unor răfuieli politice pornite de la o realitate simplă şi exploatabilă foarte uşor de către oricine deţine vremelnic puterea: toţi componenţii spectrului politico-administrativ, fără excepţie - de la o măruntă funcţie locală în administraţie până la ministru şi parlamentar, sunt vulnerabili şi şantajabili, toţi au comis fapte care la un moment dat le pot fi imputate penal, fie că au acţionat voluntar fie că au fost instigaţi de şefi, fie că au fost pur şi simplu inconştienţi.

Cu riscul de a vă plictisi sau enerva, am să reiau doar câteva nume, fără pretenţia de a fi exhaustiv. Cine şi ce a mai auzit despre cazurile Megapower, Eriksson, Bechtel, Bancorex şi tot restul băncilor devalizate? Dar despre EADS, promis ca „bomba secolului”, cu înalţi oficiali germani implicaţi, dar despre Microsoft 2, cu Abramburica şi Blaga în chip vedete? Dar despre Sterling, KazMunaiGaz sau Schweighoffer? Sunt cazuri aduse la cunoştinţa opiniei publice de către autorităţile statului, nu le-am inventat noi, societatea civilă, şi nici presa. La vremea lor au produs vâlvă, emoţie publică urmată de nopţi nedormite în faţa televizoarelor, arestări spectaculoase cu cătuşe zornăite prin aeroporturi, restaurante sau birouri ministeriale, sume uriaşe recirculate ostentativ pe burtierele televiziunilor „de ştiri”, atât de mari încât ar fi cumpărat cam jumătate din orice oraş românesc. Unde sunt? Şi-au făcut „datoria”, aceea de a ne arăta că organele statului veghează şi de a-i speria pe aliaţii celor acuzaţi, după care cam gata, de fapt ăsta era scopul. Păi şi noi, şi dreptatea şi sumele alea ameţitoare nerecuperate vreodată? Au fost reale, dar faptele?

Recent, Chiliman (fost primar la Sectorul 1, în Bucureşti) a fost achitat. E drept, în primă instanţă, mai urmează şi altele. Idem şi Ludovic Orban. Înaintea lor, un lung şir de miniştri, secretari de stat, preşedinţi de Consilii Judeţene şi primari, au fost achitaţi cu sentinţe definitive. Toţi şi-au pierdut funcţiile şi aproape toţi şi-au încheiat irevocabil şi activitatea politică. Lor cine le redă demnitatea, pierderile financiare, poziţia socială şi ruşinea îndurată de copii la şcoli? Nu vreau să devin avocatul lor, departe de mine gândul de a-i compătimi, însă atâta vreme cât strigăm în gura mare că vrem stat de drept nu ar trebui să strigăm şi că vrem justiţie pe probe solide şi nu acuzaţii bazate pe tăieturi din ziare, mărturii îndoielnice şi probe atât de indirecte încât râd până şi copiii când le aud? Că nu mai vrem spectacol mediatic şi pseudo-justiţie televizată? Cele mai recente cazuri, când întregul popor a devenit „specialist” în drept constituţional, fiecare participant la „dezbateri” ştiind sigur şi fără vreun dubiu cum trebuie să acţioneze DNA, Parlamentul sau Guvernul, au fost nu numai cele mai elocvente dar şi pline de un tragic ridicol. Este tragedia prăbuşirii aproape iremediabile a încrederii în instituţiile specializate şi în profesionişti, dar ăsta este alt subiect.

Din cele de mai sus reiese că nu prea s-a urmărit vreodată înfăptuirea unui act real şi complet de justiţie ci doar scoaterea din sistem, înlăturarea de lângă oala cu smântână a celor indisciplinaţi, care fie că au băgat polonicul prea adânc pentru ei înşişi fie că au fost scăpaţi de sub controlul structurilor care îi teleghidau. Odată eliminaţi (chiar fizic, cei mai recalcitranţi), ei nu au mai prezentat pericole şi lor şi familiilor lor, acoliţilor şi aliaţilor, li s-a permis să rămână cu banii: „n-o face pe deşteptul, mulţumeşte-te cu procesele pe mize mici şi dispari, ai să iei 2-3 ani cu suspendare, sau execuţi vreo doi pe bune, îţi ajunge”. Pare limbaj mafiot, decupat din filme, dar asta vedem, asta auzim, asta trăim. A văzut cineva vreun ban recuperat, vreun mare corupt ieşit sărac lipit din puşcărie, locuind la adăpostul pentru cei fără locuinţă? Uite, un exemplu de care uitasem: sub Sorin Oprescu, Bucureştiul a pierdut zeci de milioane de euro din licitaţii măsluite şi abuzuri în serviciu. Fostul primar s-a dat bătut la prima acuzaţie măruntă (de câteva mii de euro) şi mă aştept să urmeze reţeta ştiută, respectiv doi-trei ani cu suspendare şi toate vilele, maşinile şi averea de peste hotare rămase intacte. Câţi mai sunt ca el, câte sute de milioane au plecat din România în paradisurile fiscale în ultimii 15-20 ani? Ei bine, asta ar trebui să afle o justiţie adevărată, nu să facă rechizitorii şubrede şi să aplice sentinţe hazlii.

La ultima întâlnire cu şefii SRI, şeful statului a cerut adoptarea unei legislaţii noi pentru serviciile de informaţii, una care să le ofere acestora mai multă libertatea de acţiune. SUA şi Bruxelles-ul apără cu străşnicie DNA şi intangibilitatea judecătorilor, în special a celor din instanţele superioare. Pentru cine, mă întreb eu? „Că nu iubesc mândria şi că urăsc pe lei/Că voi egalitate, dar nu pentru căţei”/Aceasta între noi adesea o vedem/Şi numai cu cei mari egalitate vrem – spunea fabulistul nostru Alexandrescu. Valabil şi astăzi, dar parcă nu pentru asta am renunţat la comunism.