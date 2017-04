Nu e de ajuns doar lacrima

« Alte stiri din categoria Editorial

După 76 de ani de aproape tăcere, a început să se vorbească mai sonor despre ceea ce se poate numi Katinul românesc: masacrul de la Fântâna Albă. S-a vorbit foarte puţin, mai mult prin preajma locului cu pricina şi destul de ferit, căci groaza cultivată profesionist de-a nu lăsa să se afle despre ceea ce nu convenea celor ce tăiau şi spânzurau prin vreme şi-a produs încă mult timp efecte în mentalul colectiv - şi continuă să o facă şi azi - căci acest mecanism psihologic a devenit un complex comun de apărare ce încă funcţionează subconştient, deşi zice-se că dictaturile au sucombat. Aşadar, în acest aprilie s-a desfăşurat la locul bântuit de neodihna sufletelor sfâşiate o ceremonie mai amplă de pomenire şi jelire a celor căzuţi acolo sub glie. Cred că deja ştie mai tot omul cine sunt aceştia şi cum au murit căci, de pildă, în aceste zile câmpia Facebook a „trâmbiţat” incontinuu această jelanie. Pentru cine nu ştie, rezum aici ceea ce s-a spus şi cu acest prilej şi am scris şi eu mai demult. După instituirea noii graniţe de nord, în duminica Paştelui din anul 1941, s-a constituit un convoi de circa 3.000 de persoane de toate vârstele, de la copii sugari până la bătrâni, veniţi din mai multe sate ale nordului bucovinean, îmbrăcaţi în portul naţional de sărbătoare, având în frunte preoţi cu steag alb, cu icoane şi cruci împletite din ramuri de brad şi care au pornit spre România în urma unor zvonuri încurajatoare. Când au ajuns la 3 kilometri de graniţă, în poiana Varniţa, mitralierele ruseşti au început să tragă în plin, secerând vieţile oamenilor fără apărare, după care cei rămaşi în viaţă au fost urmăriţi de soldaţi prin pădure, spintecaţi cu sabia iar în final răniţii au fost legaţi de cozile cailor şi târâţi către cele cinci gropi săpate dinainte unde au fost îngropaţi de-a valma, morţi şi vii, bătrâni şi copii, încât se spune că pământul de deasupra lor s-a mişcat încă trei zile. Puţinii scăpaţi au fost vânaţi ca animalele pădurii şi apoi torturaţi şi îngropaţi în gropi comune peste care s-a turnat var. Rudele lor au fost declarate trădători şi deportaţi în „siberii de gheaţă” cum sună tăiosul vers al lui Grigore Vieru. Dar n-a fost de ajuns, ci s-a ordonat şi uciderea amintirii despre ei, aşa că până în 1990 a fost drastic interzisă orice formă de referire la cele petrecute la Fântâna Albă. Abia în anul 2000 s-a ridicat o troiţă în memoria nevinovatelor victime ale geopoliticii şi s-a îngăduit a se face nişte slujbe de pomenire a morţilor. În acest an s-a prelungit ceremonia de pomenire cu încă o zi, continuându-se la Putna sub păstorirea mult vrednicului părinte stareţ Melchisedec Velnic, al cărui cuvânt putea muta munţii cu energia lui spirituală. La fel au răsunat şi vocile tinerilor de azi, elevii unui liceu din Vicov, îmbrăcaţi în straiul naţional neschimbat de pe vremea când alţi tineri încrezători îl purtau pe drumul speranţei către ţară. Prezent acolo, oficialul guvernamental, parlamentarul Constatin Codreanu, şi-a îndeplinit cu sobrietate şi măsură misiunea de reprezentare, deşi drumul său peste graniţă a numărat multe ore pe care le-a aşteptat cu răbdare rezistând (că tot se poartă termenul!) strădaniei de-a fi impiedicat să ajungă la ceremonie. Ce vreau să spun eu acum în plus, este că întâmplarea în cauză constituie o crimă colectivă de-o cumplită atrocitate şi care justifică şi reclamă o cu totul altă tratare a memoriei sale. Mi se pare că acei oameni martirizaţi nu sunt cu nimic mai prejos decât, de pildă, cei 40 de mucenici pentru a căror pomenire biserica şi cutuma au instituit ofranda coacerii acelor colăcei numiţi sfinţişori; ori cu jertfa martirilor Brâncoveni neîncovoiaţi în credinţa lor, de la mezinul Matei până la falnicul domn-tată, sau cu convoaiele de deportaţi hărăziţi sacrificării în lagăre. Doar că şi acest martiraj îşi cere dreptul la (re)cunoaştere, pomenire şi compătimire generală, căci orice jertfă nu îşi îndeplineşte rostul dacă nu produce emoţia colectivă justificată. Mă gândesc de aceea că n-ar fi câtuşi de puţin nepotrivit ca aceasta să începă cu înscrierea zilei de 1 aprilie în calendarul ortodox ca o zi a celor peste 3.000 de martiri nevinovaţi căzuţi sub urgia duşmanilor comparabili cu cei biblici dar şi a atâtor alţii asemenea. Apoi, o altă înfăptuire, de astă dată laică, venind din partea oficialităţilor româneşti, s-ar cuveni să fie ridicarea în acel loc a unui adevărat mausoleu, conţinând descrierea amplă a evenimentului comemorat şi care să ia locul îndureratei şi modestei troiţe de lemn. Mai mult de atât, această tragedie ca şi toate celelalte suferite de conaţionalii noştri, să fie incluse şi studiate în cărţile de şcoală pentru ca tot omul să afle din copilărie despre preţul plătit de înaintaşii nostri pentru lumina dreptăţii, cel puţin cu tot atâta osârdie cu care s-a acceptat a se pune cenuşă în cap pentru suferinţele altora, fireşte regretabile, dar care nu trebuie să rămână singurele lucruri învăţate de elevi despre trecutul nostru. Şi, nu în ultimul rând, diplomaţia noastră, ca şi toată clasa conducătoare să-si îndrepte spinarea cu justificata demnitate şi să facă toate demersurile trebuitoare pentru a determina ceea ce se face de obicei în relaţiile internaţionale în atari cazuri, după cum s-au grăbit şi reprezentanţii noştri a face în faţa altora: acea simbolică cerere de iertare a urmaşilor acelor asasini abominabili pentru cutremurătorul genocid. Abia atunci am putea crede că sufletele acelor martiri şi-ar afla liniştea iar urmaşii lor că şi-au găsit demnitatea de cetăţeni ai lumii contemporane.