Alţi bani, altă distracţie

Scriam mai zilele trecute aici că la noi memoria instituţională este foarte scurtă, ba uneori tinde spre zero. Ca să nu mai spun de cazurile, mult prea numeroase, în care cabinetele succesive au schimbat reglementări bune doar de-al naibii, fiindcă pe cele precedente le-au dat „ăilalţi” şi ca să arate că dacă sunt la putere legiferează nu se joacă degeaba prin Palatul Victoria. Dacă peste astea suprapunem şi servirea intereselor clientelei politice, avem motivaţia completă a schimbării actelor normative în domenii deja supra-legiferate în fiecare mandat. Aşa au făcut cu legea salarizării, deşi aveam una supervizată de mari specialişti interni şi din afara ţării, aşa fac acum şi cu programul de sprijinire a firmelor care pornesc de la firul ierbii.

Guvernul actual îşi propune să lanseze luna următoare un program public dedicat firmelor create după data de 30 ianuarie 2017 prin care să acorde „ajutor de minimis, în sumă maximă de 200.000 lei/beneficiar, reprezentând – atenţie! – 100% din valoarea cheltuielilor eligibile, unui număr maxim anual de 10.000 de beneficiari”. Ideea nu e nouă, evident că aveam deja un asemenea program. În anii trecuţi s-au lansat programe similare, precum programul START sau SRLD, inclusiv în anul 2016: Start-up Plus sau Diaspora Start-up. Însă noul program de finanţare pe aşa zisul minimis, numit pompos Start Up Nation, are câteva vicii din chiar modul în care este conceput, fiindcă se adresează antreprenorilor debutanţi, fără contribuţii financiare proprii, fără experienţă managerială şi fără să fie obligaţi să facă producţie. În traducere liberă, asta se poate traduce în „cum să dăm nişte bani protejaţilor puterii, perfect acoperiţi legal?” Care să facă ce, cu aceşti bani? Să-i facă praf şi să dispară, fiindcă sancţiuni sau obligaţii, după cum veţi vedea, nu există.

A aloca două miliarde de lei unor debutanţi în afaceri fără contribuţii şi responsabilităţi financiare proprii creşte exponenţial şansa de a-i arunca direct în buzunarele celor care au mai degrabă interesul de a pune mâna pe aceşti bani de la stat şi nici vorbă să creeze firme noi şi locuri de muncă care să reziste pe piaţă. Fără cointeresarea în finanţarea planului iniţial de afaceri, din propriile economii sau împrumuturi, vreau să-l văd şi eu pe acela căruia îi va păsa cum se duc aiurea nişte bani luaţi de pomană. În plus, programul pare să nu ţină cont de necesităţile reale economiei naţionale. De ce spun asta? Fiindcă nu impune vreo condiţie în privinţa obiectului de activitate, a metodologiei şi a scopurilor avute în vedere, în corelare cu activităţile existente deja. Nici vorbă despre vreo paletă de activităţi recomandate ca fiind necesare în producţie sau servicii. Este exact ca în localităţile în care Primăria acordă de-a valma autorizaţii de funcţionare pentru cinci pizzerii una lângă alta. Nicio direcţie economică, cameră de comerţ sau alt organism din zecile abilitate nu se ostenesc să-i prevină pe viitorii patroni că patru din cinci vor da faliment.

Pe de altă parte, nu avem cum să nu observăm că în întreaga perioadă 2009-2015 doar ceva peste 9000 de firme au beneficiat de cele opt programe dedicate antreprenoriatului debutant, mic şi mijlociu, prin care s-au creat sub 18 mii de locuri de muncă. Şi acum, noua putere anunţă 10.000 pe an! Sigur, nu e rău să fii ambiţios, doar că în economia adevărată se cere să fii realist, nu să arunci cu cifre aiuristice în public. Asta dacă nu există intenţii ascunse şi lista „câştigătorilor” nu o fi deja gata stabilită şi parafată. Nu vreau să fac procese de intenţii nimănui, implicit nici puterii politice de acum, dar nu pot să nu-mi amintesc circul care a însoţit aşa zisele concursuri de dosare de la precedentele finanţări similare: deschiderea se anunţa ca fiind pe internet, pe un anume site, de la ora 9 dimineaţa; la 9 şi un minut site-ul era blocat, cică de la prea multe accesări, sesiunea era declarată închisă iar banii epuizaţi. Cui au fost repartizaţi şi pe ce criterii? Majoritatea participanţilor afirmă şi acum că habar nu au ce s-a întâmplat, sunt sute de mărturii scrise în acest sens.

Pe scurt, mă tem să nu fie decât o nouă sforărie prin care să poate fi sifonaţi foarte mulţi bani publici, cu perfectă acoperire legală. Este evident că, în realitate, după emigraţia masivă a forţei active de muncă şi a mii de specialişti bine pregătiţi, avem o capacitate antreprenorială destul limitată în economie. 10.000 de noi firme pe an, a câte minim trei angajaţi fiecare, mi se pare o cifră imposibil de atins, cu atât mai mult cu cât principala problemă a companiilor active azi este lipsa forţei de muncă calificate la nivelul nevoilor sectorului privat actual. În locul fanteziilor cu iz de şmen public, ar fi fost mult mai util, fără îndoială, ca pe lângă sprijinirea apariţiei unui număr rezonabil de noi firme în domenii productive evident deficitare la nivel naţional, să fie sprijinite le firmele cu performanţe dovedite deja. Altfel, celor 300.000 de firme care au dispărut în ultimii ani, nu vom face decât să le adăugăm încă 10.000 în fiecare an în care va fi aplicat noul program, fără şansa de a întoarce în economie măcar un leu din miliardele investite iresponsabil.