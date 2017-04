Politicienii Å£elurilor mici

« Alte stiri din categoria Editorial

A trecut aproape un an de la alegerile locale şi patru luni de la cele generale, iar în Botoşani nu e nici urmă de schimbare în bine.

Aceleaşi ruine ale teatrului tronează ca monument al impotenţei noastre în centrul oraşului, aceeaşi situaţie e şi la Cornişa, unde nu s-au terminat lucrările, iar la obiectivele finalizate nu s-au început încă probele tehnologice şi, în concluzie, e puţin probabil ca parcul de distracţie să fie deschis în această vară. Strada Primăverii a rămas aceeaşi parcare de lux ca pe vremea primarului Portariuc, doar că s-a stricat şi mai tare calea de rulare a tramvaielor şi deci e o adevărată aventură (inconştienţă) să mergi cu maşina pe acolo, la fel ca şi pe celelalte drumuri ale oraşului. Spitalul pentru bătrâni şi un stadion nou rămân la proiectul de vis, în timp ce câinii maidanezi continuă să fie coşmarul botoşănenilor.

În judeţ, situaţia e la fel de proastă, dacă nu mai proastă. Drumul spre Iaşi are mici şanse de a fi reabilitat până când va ieşi actuala clasă politică la pensie, iar de drumurile judeţene şi comunale ce să mai vorbim, ele arată de parcă nu ar fi, iar cu cele 12 milioane de lei primite în acest an de la Guvern, nici că se va putea schimba situaţia.

Cu toate acestea, politicienii locali se împăunează că au făcut şi au dres. Cei de la PSD se laudă cu majorarea salariilor bugetarilor, iar cei de la PNL spun că au intenţii bune, dar nu i-a lăsat actuala putere să le materializeze. Aşa mai trece un ciclu electoral şi noi tot împietriţi în sărăcie rămânem. Pe când alte judeţe ştiu să speculeze momentul de glorie al partidului pe care l-au votat.

Să luăm de exemplu Dâmboviţa. E cam de mărimea Botoşaniului, iar reşedinţa de judeţ, Târgovişte, e chiar mai mică decât a noastră. Singurul atu al lui ar fi că e mai aproape de Bucureşti, dar şi acesta a fost estompat de faptul că este prins ca-ntr-o menghină între două judeţe cu adevărat puternice, cum nu este niciunul în Moldova, Prahova şi Argeş. Deci, nu e de mirare că Dâmboviţa a rămas în urmă faţă de celelalte judeţe din regiune.

Cu toate acestea, între Dâmboviţa şi Botoşani începe să se profileze o prăpastie uriaşă, dată de valoarea şi dedicaţia oamenilor politici din cele două judeţe. Mai întâi, în primii ani după Revoluţie, când a ajuns premier, Theodor Stolojan a înfiinţat aici Universitatea „Valahia”. La început mulţi au privit-o ca pe un moft, luând-o în derâdere, dar ulterior, aceasta a preluat rolul de motor al economiei locale de la falimentarele industrii grele, a oţelurilor speciale şi a utilajelor petroliere, care, pe vremea lui Ceauşescu, erau recunoscute la nivel mondial.

Şi noi l-am avut pe Octav Cozmâncă, dar acesta, deşi timp de mai bine de un deceniu a fost unul dintre cei mai importanţi strategi ai PSD, dacă nu cel mai important, a uitat de judeţul nostru şi s-a mulţumit doar cu a ctitori o biserică în satul său natal. Atât şi nimic mai mult.

În judeţul Dâmboviţa a urmat o perioadă de pauză, pentru că şi la ei oamenii politici de la putere şi opoziţie au pus mai presus interesul partidului, decât al judeţului, dar, se pare că, după alegerile de anul trecut lucrurile s-au schimbat şi politicienii au înţeles că trebuie să facă front comun pentru a repune judeţul pe roate. PSD a obţinut o victorie zdrobitoare, la fel ca şi la Botoşani, numai că acolo, reprezentanţii social-democraţilor şi-au luat rolul în serios. Adrian Ţuţuianu a devenit preşedinte al Comisiei de control a SRI, iar Rovana Plumb a ajuns ministru în Cabinetul Grindeanu. Poate părea puţin, dar nu e. Iar comparativ cu ce au obţinut omologii lor botoşăneni e imens. La noi s-a invocat scuza că nu contează funcţiile, ci banii care vor veni în judeţ. Până acum nu au venit, în schimb, Dâmboviţa s-a ales şi cu „funcţii” şi cu un puhoi de bani. Astfel, în orăşelul de 80.000 de locuitori se va construi un stadion nou de 12.000 de locuri, deşi echipa de fotbal se zbate în mocirla de la mijlocul clasamentului Ligii a II-a, premierul Sorin Grindeanu l-a trimis pe ministrul Transporturilor, Răzvan Cuc, în judeţ să rezolve problemele DN-urilor care-l străbat, 7 şi 71, lucrările la centura Târgoviştei, investiţia trebuia finalizată iniţial în 2012, vor fi reluate în luna mai şi cel mai probabil că în acest an aceasta va fi gata. De asemenea, Ministerul Apărării va ceda CJ-ului Casa Armatei, una dintre clădirile emblematice ale fostei capitale a Ţării Româneşti, pentru a o reabilita cu fonduri europene şi a o reintroduce în circuitul cultural al zonei. Şi toate acestea s-au petrecut în câteva luni, timp în care, noi ne lăudăm că ni s-au scurs printre degete 12 milioane de lei pentru reabilitarea drumurilor comunale şi judeţene, bani care nu ajung nici pentru cinci kilometri de asfalt.

Dar, na asta arată diferenţa de viziune şi anvergură a politicienilor locali, care, din păcate, la noi, sunt obişnuiţi cu ţeluri mici, cu răzbunări politice şi satisfacerea orgoliilor proprii.