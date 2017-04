Un vis ce poate deveni realitate de coşmar

« Alte stiri din categoria Editorial

În ciuda numeroaselor reprize de „vaccinare” la care am fost supuşi de generaţii întregi (nu am în vedere doar perioada post-decembristă, ci şi pe cea comunistă şi chiar pe cea de dinainte de comunism) se pare că ne este imposibil să ne vindecăm de optimism. Legea salarizării unice e aşteptată mai degrabă cu speranţă decât cu scepticism şi îngrijorare. Asta pentru că, dacă e să luăm de bune toate promisiunile care netezesc drumul legii de la vorbă la faptă, mai toate categoriile de salariaţi au de câştigat. Şi românul când aude că e vorba de primit bani în plus nu-l mai interesează absolut nimic. Nu contează că nu este de unde, nu contează că economia e la pământ. Nu interesează pe nimeni că mediul privat, cel care menţine bugetul, nu mai poate susţine aceste creşteri făcute fără cap şi fără coadă.

Nimic nu mai contează când e vorba de primit bani. Cu cât mai mulţi, cu atât mai bine.

N-a trecut prea mult timp de la ultimele măriri de salarii, dar mă îndoiesc că au fost prea mulţi cei care au reuşit să cumpere mai mult cu salariul mărit faţă de cât reuşeau să pună în coş cu salariul vechi. Ba, dacă e să ne raportăm doar la preţul produselor de strictă necesitate, putem constata că acestea s-au scumpit simţitor, uneori chiar şi cu 50%. Asta în condiţiile în care cei mai mulţi dintre beneficiarii măririlor salariale nu au primit nici măcar zece procente în plus la leafă.

Dă bine, ca impresie generală, să spui că ai bani mai mulţi, dar se pierde din vedere esenţialul şi anume că importantă e puterea de cumpărare. Mai mulţi bani nu înseamnă neapărat putere de cumpărare mai mare; are inflaţia capacitatea de a stinge bucuria trimisă de guvern în buzunarele bugetarilor, ceva de speriat.

Optimismul guvernanţilor, atât de molipsitor că a corupt şi populaţia, nu se bazează pe creştere economică în adevăratul sens al cuvântului, ci pe nişte încasări bugetare care nu o să fie realizate în veci. Şi, de vreme ce promisiunile electorale trebuie respectate şi nu prea este de unde, singura alternativă este să se pornească tiparniţa cu bani. Iar odată ce aceasta este pusă în mişcare...

Am mai trecut prin vremuri în care lefurile se măreau de la lună la lună dar puterea de cumpărare era din ce în ce mai mică. Am prins zilele de glorie ale salariilor de milioane şi numai denominarea a adus cumva lucrurile pe pământ.

Dar nu am învăţat nimic din această lecţie costisitoare. Bugetarii freamătă de plăcere când aud de creşteri salariale. Cei din privat strâng din buze şi îşi propun să emigreze. Oriunde, nu contează, oriunde e mai bine decât în România. O luăm de la capăt, ca în anii ’90, doar că acum bancnotele vor fi mai ochioase. Şi văzând cam ce ni se pregăteşte găsim o explicaţie pentru faptul că ne ţinem departe de zona euro.

Legea salarizării unice, în forma în care e gândită, e mai degrabă coşmar decât vis frumos. Aminteşte de acel Făt Frumos care creştea în trei zile cât în trei ani, dar nimeni nu se întreabă cam cum arăta acel voinic de poveste la vârsta de trei luni, să zicem. E nevoie de o astfel de lege, dar nu una scrisă pe genunchi şi băgată la înaintare pe repede înainte.

Însă, privind la ce s-a întâmplat în trecut, mă gândesc că e destul de puţin probabil ca legea salarizării unice să intre în vigoare. Am mai avut de-a face cu astfel de legi care tratau salarizarea unitară dar care s-au pierdut pe drum. Nu e pentru prima dată. Legea Educaţiei Naţionale 1/2011 n-a fost niciodată pusă în practică.

E posibil ca şi această nouă lege a salarizării să nu devină faptă. În forma actuală nici nu e de dorit. E nevoie de o astfel de lege dar, mai mult decât atât, e nevoie de măsuri economice clare, de reorganizarea aparatului administrativ şi eliminarea acelor funcţionari total inutili. E nevoie de relaxare fiscală în sectorul privat, de sprijinirea acestuia şi nu de sufocarea cu taxe.

E nevoie de multe în România. Chiar şi de legea salarizării unice. Numai că înainte ca aceasta să intre în vigoare trebuie pregătit terenul şi nu tiparniţa de bani. Dacă nu se iau măsuri concrete şi grabnice dar salarizarea unică va deveni realitate, vremea milioanelor cu care nu se putea cumpăra mare lucru n-o să se lase aşteptată. Şi când o să vină... Să sperăm că nu vom deveni miliardari. Personal mi-a ajuns perioada cât eram milionar.