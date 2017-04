Câteva comparaţii

« Alte stiri din categoria Editorial

Este evident că oamenii reacţionează diferit în situaţii relativ identice, în funcţie de stimuli externi sau diverse evenimente mai mult sau mai puţin importante. De pildă, cele mai recente meciuri din Champions League. Suporterii de la Dortmund s-au oferit să îi cazeze la ei acasă pe cei veniţi din Franţa, pentru a nu dormi prin parcuri, iar imaginile cu nemţii şi francezii celor două galerii îmbrăţişaţi prieteneşte după meci merită toţi banii. Pe de altă parte, englezii lui Leicester veniţi la Madrid s-au îmbătat şi s-au bătut cu poliţiştii.

De la suporterii englezi mi-a venit ideea acestor comparaţii. Ca de obicei, englezii au aruncat cu monede către cerşetorii romi de origine română din Madrid. Şi s-au distrat cum respectivii alergau şi se îmbrânceau pentru bănuţii de pe caldarâm. Tot ca de obicei, m-am enervat. Dar apoi m-am gândit dacă nu cumva aşa facem şi noi, ceilalţi, păstrând proporţiile, evident. Mai ştiţi pe cineva care aruncă cu bani în oameni, la o ţară întreagă de data asta? Pentru a primi voturi, pentru a-şi da legi, noaptea ca hoţii, ca să scape de puşcărie? Eu am aşa, o vagă idee. Că ăsta e avantajul cu săracii, te poţi distra pe pielea lor, poţi face ce vrei. Pentru că, chiar dacă nu toată lumea e de vânzare, nimeni nu se poate hrăni doar cu principii.

Cei care au crezut de cuviinţă au ieşit în stradă şi au demonstrat. Au făcut steagul românesc în piaţă, pe cel european, şi-au aprins luminiţele la telefoane (ocazie cu care unii deputaţi PSD au descoperit că lanterna telefonului nu consumă minute). Cam cum se întâmplă acum în Ungaria, acolo manifestanţii fac inimi în mulţime, aprind şi ei telefoanele. Şi culmea, acolo tot Soros i-a scos iniţial în stradă. Mai încolo s-a lămurit toată lumea că i-a scos Viktor Orban, dar deja nu mai contează. Dacă unii români încă mai cred că au câştigat bătălia cu Dragnea, Iordache şi ai lor, ungurii deja simt că au pierdut.

Comparaţia între România şi Ungaria nu a fost niciodată aşa de apropiată, priveam Ungaria ca o ţară în care nu s-ar putea întâmpla aşa ceva. Dar se întâmplă. Iar dacă premierul maghiar Orban deja e prieten cu Putin şi, din discursul său, începe să se întrevadă intenţia de a scoate Ungaria din sfera de influenţă europeană, la noi încă nu a început asta. Deocamdată.

Spun deocamdată pentru că l-am auzit pe Dragnea cum se plânge la tv de un mare plan de destabilizare a României, în care se va sesiza comisia europeană pentru deficit excesiv la români de la mărirea salariilor şi va fi greu. Aşa cum spunea cineva, există într-adevăr acest mare plan. Se cheamă programul de guvernare al PSD şi îl ştia doar Liviu Dragnea. Acum cred că îl ştie şi Olguţa Vasilescu, prim-ministrul Grindeanu nu cred că l-a învăţat, pentru că tace ca mutu’ la toate conferinţele de presă.

Eu aşteptam aşa ceva. Un exit-plan pentru PSD. Trebuie să fie cineva vinovat, ca să poată apărea Dragnea şi spune: „Noi am vrut să mărim salariile, nu vrea UE”. Şi atunci s-au scos, nu mai măresc salarii, dar rămân băieţii buni, care vor binele poporului. Asta e varianta fericită, chiar dacă sunteţi sau nu de acord. Cealaltă variantă presupune înscrierea României pe orbita de ieşire din Uniunea Europeană, cu tot ce presupune asta, bune sau rele.

Pentru că, într-o ţară care nu are nimic, aşteptările sunt uriaşe, de aia banii sunt importanţi. Banii europeni sunt aşteptaţi de guvernul Grindeanu, care are chiar bugetul făcut pe previziuni de bani din afară. Dar cireaşa de pe tort este acel plan naţional de dezvoltare locală, pe scurt PNDL. Dacă tot comparăm, haideţi să vedem cum a fost cu vechiul PNDL, cel din 2013, că tocmai a apărut raportul Curţii de Conturi, deşi era gata din 2015.

Respectivul raport constată că banii la PNDL - condus şi atunci tot de Liviu Dragnea şi Sevil Shhaideh - au fost daţi fără vreun plan de investiţii prioritare, nu au fost aproape niciodată făcute verificări la modul de folosire al banilor, adică în esenţă au fost cam aruncaţi la clienţii politici. Atunci fondul avea de împărţit trei miliarde de lei.

Noul PNDL, din 2017, are de dat 30 de miliarde. Care se vor împărţi din pixul vicepremierului Shhaideh, fără referate de necesitate, doar nişte declaraţii publice vagi cu ce e şi ce nu e prioritar. Aici nu mai e nevoie de comparaţii că parcă am mai văzut şi filmul ăsta, nu?