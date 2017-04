De ce nu-i amendăm pe toţi?

« Alte stiri din categoria Editorial

La început am crezut că este vorba despre genul de ştire lipsită de orice acoperire, menită doar să ridice audienţa unor pretinse site-uri de media care prosperă din astfel de practici. Adică se alege un segment vulnerabil al audienţei - de preferinţă persoanele aflate la o anumită etate - şi începe bombardamentul cu ştiri panicarde. De preferinţă ceva legat de pensii...

Pentru început nu am dat foarte multă importanţă comunicatului emis de Compania NN. Doar o altă ştire numai bună să crească traficul. Numai că n-a fost chiar aşa. NN a trimis într-adevăr un e-mail clienţilor săi prin care aceştia au fost informaţi asupra faptului că drepturile de participant la Pilonul II pot fi influenţate de decizii politice. Şi erau enumerate câteva exemple...

Reacţia Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară a fost mai mult decât promptă şi dură. Compania NN Pensii a fost amendată cu 1% din capitalul social, respectiv 750.000 de lei - cea mai mare amendă dată până acum de ASF. Directorul general Raluca Ţintoiu a fost amendată contravenţional cu 100.000 de lei şi i s-a retras şi autorizaţia. În plus, s-au anunţat controale şi pe la BCR Pensii al cărui director, Radu Crăciun, a publicat pe blogul personal o opinie privitoare la pericolul reprezentat de naţionalizarea pensiilor.

Foarte promptă reacţia ASF, nimic de comentat. Oficial sancţiunile au fost dictate pentru afectarea încrederii participanţilor în sistemul de pensii private.

Cum spuneam şi la început, cand au apărut pe internet distribuiri ale comunicatului NN Pensii am crezut că e o altă făcătură. Există două canale de televiziune - România TV şi o anume Antenă - specializate în astfel de ştiri. Mai ales în cazul primului post. Nu există zi în care să nu se pomenească acolo despre colapsul sistemului de pensii, măsuri fără precedent care vor afecta milioane de pensionari şi ce anume face gaşca lui Iohannis cu banii pentru pensiile românilor. România TV toacă efectiv nervii pensionarilor, băgându-i în depresie. Nu am auzit ca ASF să fi avertizat măcar această televiziune pentru afectarea încrederii românilor în sistemul de pensii. La fel cum nu am auzit ca ASF să fi ridicat semne de întrebare despre modul în care instituţiile statului şi partidele politice afectează încrederea românilor în ceea ce mai înseamnă România şi stat de drept.

Statul a condamnat o companie privată pentru discuţiile pe care le-a avut cu clienţii săi. Asta în condiţiile în care statul - ce-i drept la acea vreme reprezentat de alţi parveniţi - i-a obligat pe cetăţeni să se pricopsească cu pensii private. Vrei, nu vrei, îţi faci pensie privată. Cică pensiile private vor fi garantate de către stat. Acelaşi stat care şi-a luat mâna de pe pensii deoarece s-a simţit depăşit de situaţie. Simţiseră autorităţile că a început sfârşitul? Tot ce se poate, altfel nu văd de ce românii sub o anume etate au fost obligaţi să contribuie la Pilonul II.

Şi am mai văzut cum deciziile politice chiar au afectat contribuţiile la fondurile private de pensii. Vă mai amintiţi de tăierile de salarii de pe timpul lui Boc? Să reţinem că în acea perioadă contribuţiile la pensia privată au scăzut cu procentul tăiat de Boc. Că după aceea bugetarii şi-au recuperat banii în urma unor procese, iar statul le-a virat contribuţia este partea a doua. În principal trebuie reţinut că acele contribuţii au fost virate cu întârzâiere, afectând acumulările de capital. Care, în treacăt fie spus, nu sunt prea grozave. După aproape un deceniu de contribuţii cei mai mulţi dintre românii cu posibilă pensie privată n-au acumulat decât echivalentul a trei-patru pensii medii.

Să ne mai amintim că la debutul crizei un anume preşedinte jucător ne-a asigurat că pomenita criză ne va atinge doar tangenţial. Habar nu am ce cunoştinţe de geometrie şi trigonometrie are Băsescu, dar ceva mai târziu el a ieşit pe posturile de televizine să anunţe măsurile de combatere a crizei. În special cu tăieri de salarii.

Ce vreau să spun e că am mai trăit acest scenariu în care cineva face nişte afirmaţii pe care reprezentanţii statului se grăbesc să le dezmintă, acţionând suspect de promt şi dur. Ar fi de dorit ca astfel de evenimente să nu se mai repete, dar mi-e tare teamă că vor deveni o practică obişnuită...

Şi ar fi de dorit ca toţi - absolut toţi - cei care atentează la încrederea românilor să fie sancţionaţi.