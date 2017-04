Vestea cea bună

« Alte stiri din categoria Editorial

Valoarea simbolică a sărbătorilor creştine, însemnătatea lor spirituală, scade pe an ce trece, asimptotic către zero. Minciunile şi ura fără margini se întind ca o pecingine asupra lumii considerată a fi civilizată, într-o sarabandă care nu prevesteşte nimic bun. Zilele pascale au însemnat doar o amânare a disputării conflictelor. Pacea, înţelegerea şi dialogul au fost puse între paranteze care nu au cuprins nici măcar durata îngurgitării mielului, ouălor vopsite şi a cozonacului.

Şefii cei mari una spun şi alta fac. Despre Dragnea se spunea că s-ar desfăta prin Maldive cu o tinerică după el, dar ştiri de ultimă oră dau ca sigură prezenţa lui în Orientul Apropiat, pentru tratative secrete cu arabii sau cu turcii. De ce era nevoie de acest balamuc? Nu era mai simplu, în calitate de persoană publică şi demnitar al statului, să anunţe şi să respecte un program? Adică să facă ce spune? Primăreasa capitalei, după ce a umplut Bucureştiul cu iepuraşi roz de un prost gust desăvârşit, după ce s-a autosanctificat la o televiziune de casă, ca bună româncă - aşa cum pozează - şi-a petrecut Paştele în Grecia. Treaba domniei sale, poate să meargă unde pofteşte, dar de ce este nevoie de minciună, prin omisiune, insinuare şi persuasiune? Asemeni lor au procedat, de 30 ani încoace, sute de alţi lideri de mucava, e o tradiţie deja. Sărbătorile lor nu sunt, nici pe departe, prilej de bucurie, ci ocazii de exhibat ostentativ statutul financiar şi calitatea de şefi. „Sărbătorile” lor sunt în fapt semnale pentru subordonaţi, întocmai ca în familiile mafiote, care trebuie să indice fără dubii cine este barosanul, cui trebuie pupată mâna.

La polul opus, masele (enorme numeric în raport cu cei citaţi mai sus) pentru care Sărbătorile Pascale au însemnat cozonaci la ofertă, luaţi la reducere adică, pentru care şi-au rupt hainele prin mall-urile ticsite cu marfă de proastă calitate în raport cu ceea ce putem produce. „Este scandaloasă diferenţa dintre bogaţi şi săraci”, a remarcat şi Papa Francisc, după ce a enumerat mult prea multele conflicte şi zone înfometate de pe cuprinsul planetei. „Din păcate, la 2000 de ani după anunţul din Evanghelie şi dupa opt secole de la mărturia lui Francesco, ne aflăm în faţa unui fenomen de „inegalitate globală” şi a unei „economii care ucide”, a mai spus Papa, sintetizând în câteva cuvinte conflictul care stă la baza transformării lumii pe care o cunoşteam într-una a războaielor de tot felul.

Globalism contra naţionalism autarhic, moralitate religioasă contra imoralitate de orice origine, educaţie tradiţională contra unei superficialităţi înspăimântătoare aurită cu un toptan de diplome deşarte şi lista ar putea continua. De aici şi tot mai acuta lipsă de dialog, pe care am menţionat-o la început.

Nu sunt un habotnic şi nici adept al târâşului în patru labe în jurul clădirii bisericii, dar nu pot să nu observ că alungarea moralei creştine din conduita cetăţenilor economiilor care domină lumea nu a fost înlocuită nici de corectitudine politică, nici de vreun decalog inventat de ideologii noilor relaţii interumane şi interstatale. Oricât ar fi cineva de arogant, nu are cum să treacă peste înţelepciunea cumulată de omenire, care timp de 2000 de ani şi-a găsit destinul, ghidul sau consolarea în credinţă. Dacă pot găsi lămuriri plauzibile pentru excesele sale la nivel istoric, respectiv cruciadele şi inchiziţia, văd creştinismul ca pe un vector care a dus omenirea înainte, prin morală, cultură, repere spirituale şi disciplină.

Mai rămâne problema celor care mimează înţelegerea şi profunzimea sărbătorii creştine a Învierii. Din păcate, după părerea mea, ei sunt cei mai numeroşi. Fie că „aşa se face”, fie că vor pur şi simplu să fie „în rând cu lumea”, fie de dragul părinţilor şi bunicilor, aplică obiceiuri al căror sens nu şi-l pot explica nici măcar lor înşile. Fiindcă o fac doar mimetic sau din auzite, rezultă denaturări grosolane din care au mai rămas active doar febra cumpărăturilor, masa pantagruelică şi zbânţuiala pe muzică de petrecere până în zori.

Nu te pune nimeni să crezi, nu îi pune nici tu pe alţii să nu creadă. Între aceste două categorii, dialogul e fals, după cum menţiona Andrei Pleşu: „ideologia toleranţei obligatorii şi precauţiile corectitudinii politice transformă comunicarea într-un simplu schimb de amabilităţi. Cădem la învoială asupra faptului că fiecare are dreptate, că, de fapt, nici nu are rost să mai stăm de vorbă, de vreme ce ştim dinainte că poziţiile fiecăruia sunt legitime, îndreptăţite, nedemolabile altfel decît prin lezarea bunelor moravuri”. Care moravuri, cele creştine sau cele progresiste? Fiindcă cele două categorii nu se suprapun de niciun fel Ei tocmai ăsta este subiectul disputei care va dărâma multe mituri încă în timpul acestui an.

Tuturor, şi celor care cred şi celor care nu cred, le vestesc însă cu mare bucurie, ca în fiecare an: „Hristos a Înviat”. Primii nu au nevoie de explicaţii, celor din urmă le doresc doar să înţeleagă semnificaţiile şi simbolurile cuprinse în această formulare, cu tot ceea ce a adus şi aduce încă omenirii, ca să putem în acest fel să purtăm, în sfârşit!, un dialog.