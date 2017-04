Ce se ascunde în spatele celor 35.000 de consultanţi?

« Alte stiri din categoria Editorial

Când am auzit că guvernul vrea să angajeze 35.000 de consultanţi fiscali a căror menire va fi să-i consilieze pe români atunci când ţara în care (încă) trăiesc va trece la impozitul pe venitul global gândul mi-a zburat automat la cei 15.000 de specialişti cu care Convenţia Democratică se lăuda că va repune România pe calea cea bună. E posibil să vă aduceţi mai degrabă aminte de dezastrul economic pe care l-au produs decât de sintagma ca atare. Însă un astfel de episod n-ar trebui îngropat în uitare, în condiţiile în care e pe cale să se repete.

Paradoxul e că, deşi românii sunt tot mai puţini cu fiecare minut în care există program la punctele de trecere a frontierei, se pare că au nevoie de tot mai mulţi specialişti pentru a-i aduce pe calea prosperităţii pe care guvernanţii o tot promit, dar se feresc să o transforme în ceva concret. N-au fost de ajuns cincisprezece mii de specialişti. Cu siguranţă că nici treizeci şi cinci de mii n-or să fie mai breji. Asta în condiţiile în care, la prima vedere, e cam dificil de găsit atâţia specialişti pe câţi are nevoie sistemul. Pentru că una dintre marile întrebări ale momentului este de unde vor fi recrutaţi atâţia consultanţi fiscali. O întrebare mai mare decât aceasta este cum anume vor fi plătiţi, în condiţiile în care se preconizează că un astfel de specialist va fi plătit cu circa 10.000 de lei. Adică undeva la vreo sută de milioane, pentru cei care încă se mai raportează la sumele denominate.

Dacă la întrebarea privitoare la plata consultanţilor nu mă simt în stare să răspund - nu cred că mi se poate reproşa ceva în condiţiile în care nici cei care vor să-i lanseze în circulaţie nu sunt capabili să facă precizările necesare - pot face unele speculaţii privitoare la cei care vor deveni peste noapte specialişti în consultanţă.

Se ştie că de ani de zile posturile călduţe ce permit angajatului să doarmă în papucii angajatorului sunt la stat. Statul e mamă bună pentru toată lumea. Sau aproape toată lumea, pentru că există şi angajaţi la stat care trudesc ca sclavii la galere tocmai pentru că există o mulţime de specialişti care nu fac nimic. Doar încasează salariul. Ştiu că e genul de afirmaţie care o să inflameze pe mulţi, dar acesta este marele adevăr. După Revoluţie au fost înfiinţate tot felul de direcţii şi comisii special pentru a mai angaja pe cineva la stat. Nu pentru a produce ceva util în adevăratul sens al cuvântului, ci pentru a încasa un salariu. Mic, mare, nu contează, e de la stat.

Dacă aberaţiile emanate de Viorel Ştefan vor deveni realitate, două sute de gospodării vor avea de suportat, pe lângă consultanţă, şi salariul specialistului. Care, într-un an de zile, va însuma circa 120.000. Adică mai bine de un miliard şi două sute de milioane. Sau o sută douăzeci de mii pentru cei care ţin pasul cu denominarea. Un calcul simplu ne arată că fiecare gospodărie trebuie să contribuie anual cu 600 de lei pentru salariul specialistului. Nu înţeleg de ce trebuie să-i dau şase sute de lei unui pretins specialist pentru a-mi înmâna nişte formulare pe care mai mult ca sigur nu se pricepe să le completeze el însuşi. Chiar că nu înţeleg. Asta în condiţiile în care există gospodării asistate social care nu numai că nu produc şase sutare pe an, dar consumă mult mai multe de la bugetul alimentat în special de sectorul privat, acel sector care va plăti oalele sparte de imaginaţia mult prea bogată a guvernanţilor. Cu alte cuvinte, plata per consultant va fi mult mai mare dacă ne raportăm strict la buzunarele celor care muncesc în România.

O manevră numai bună să mulţumească o parte din clientela politică ce nu mai are loc în actualul aparat administrativ - şi aşa supradimensionat - şi să ridice gradul de disperare al celor care încă mai muncesc.

Să nu ne îmbătăm cu apă rece. Cei mai mulţi dintre viitorii consultanţi vor fi la fel de utili ca frecţia pe piciorul de lemn al economiei naţionale (stângul sau dreptul, nu contează, oricum ambele sunt de lemn). Adică nu vor şti să facă mai nimic şi - ceea ce e mai rău - nici nu-şi vor asuma nimic. Să ni-i amintim doar pe consultanţii pe proiecte europene care poluează spaţiul în momentul de faţă. Cei mai mulţi nu ştiu pe ce lume trăiesc. Doar consiliează şi încasează nişte bani. Am mai povestit despre investitorul care şi-a văzut proiectul respins deşi plătise sume consistente specialistului. Care, atunci când a fost luat la întrebări, a încercat să-şi convingă clientul că e mai bine că nu a primit finanţare, că frate, vezi şi tu câţi sunt siliţi să dea banii înapoi. Nu mai bine de tine care nu ai pierdut decât banii pe care mi i-ai dat mie?

Declaraţiile optimiste ale guvernanţilor nu vor îmbunătăţi în niciun fel situaţia. Olguţa Vasilescu, un fel de Zăroni la feminin, cică şi-a propus să impoziteze totul. Nu e ceva anormal în asta; anormal e modul în care se doreşte să se facă asta. Nu e prima dată când guvernanţii ameninţă cu impozitarea totală. Cei mai mulţi dintre noi chiar am simţit-o. Dar bine ar fi să plătească toată lumea, nu doar cei care au pătit şi până acum.