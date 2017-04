« Alte stiri din categoria Editorial

Seara de sâmbătă a adus una dintre cele mai triste veşti ale începutului de an, care a pus pe plan secund toată agitaţia de peste zi: reacţia grobiană şi de neiertat a lui Ilie Năstase de la meciul din Fed Cup, medalia de aur cucerită de Marian Drăgulescu la sol, chiar şi încrâncenatul meci de Liga I dintre CS „U” Craiova şi Dinamo, care putea într-un fel relansa campionatul. „Doi copii ai muntelui”, Dor Geta Popescu, în vârstă de 13 ani, şi Erik Gulacsi, în vârstă de 12 ani, care au renunţat la păpuşi şi maşinuţe pentru a se juca cu crestele munţilor, au sfârşit tragic sub un morman de pietre şi zăpadă, după o avalanşă produsă în Retezat. Cutremurător. Cu ei erau şi taţii lor, care le erau antrenori şi cei care i-au condus spre doborârea recordurilor de vârstă în alpinismul mondial. Aceştia au scăpat cu viaţă, dar ce viaţă vor avea de acum înainte...

Vor avea conştiinţa încărcată de faptul că au decis să facă o expediţie pe un traseu închis pe timpul iernii, că nu au ţinut cont de avertismentele lansate de salvamontişti, cu două zile înainte, privind pericolul de producere de avalanşe, că nu au mers cu un grup mare pe un traseu mai puţin periculos, că au declanşat involuntar avalanşa ucigaşă, dar mai ales că, de-a lungul anilor, i-au „împins” pe copii spre cucerirea munţilor.

Da, e lăudabil că Crina „Coco” Popescu a doborât record după record în alpinismul mondial, că sora sa mai mică, Dor Geta Popescu, i-a depăşit performanţele, că Erik Gulacsi le-a călcat pe urme, dar la ce bun dacă ultimii doi şi-au sfârşit vieţile înainte de a-şi contura propriile ţeluri în viaţă şi nu doar pe cele ale părinţilor lor. Da, asta poate că e vina cea mai mare a părinţilor, care au încercat să transfere pe umerii copiilor lor o presiune uriaşă prin obiective prea îndrăzneţe chiar şi pentru un adult.

Şi culmea, nu doar Popescu şi Gulacsi sunt în această situaţie, ci mulţi dintre părinţii din ziua de astăzi. Câţi dintre dumneavoastră nu aţi trasat ţinte foarte îndrăzneţe pentru copii? De câte ori nu aţi gândit sau nu aţi spus „măcar voi (copiii) să reuşiţi «X» sau «Y»” lucru, pe care nu l-aţi reuşit dumneavoastră în viaţă?

De foarte multe ori ne împovărăm copiii cu prea multe responsabilităţi sau prea mari pentru vârstele lor, le impunem prea multe şi prea măreţe obiective şi nu realizăm că de fapt îi condamnăm să ne trăiască visul nostru şi nicidecum pe-al lor. Ştiu că e greu să recunoaştem acest lucru. Ne scuzăm că pruncii noştri sunt fericiţi şi că noi facem tot ceea ce e mai bun pentru ei. Dar asta ţine până vine un moment, aşa cum s-a întâmplat sâmbătă cu Geta şi Erik, dar atunci e prea târziu sau până când cei mici cresc şi realizează ceea ce se întâmplă şi se îndepărtează de noi. Sunt convins că acum, atât Ovidiu Popescu, cât şi Bela Gulacsi, dacă ar putea da timpul înapoi, nu şi-ar mai împinge copiii cu atâta ardoare spre recorduri şi spre vârfurile munţilor.

Ceea ce s-a întâmplat în Retezat este o tragedie care ar putea fi şi mai mare dacă noi, părinţii, nu învăţăm nimic, nu învăţăm să-i lăsăm pe fiii şi fiicele noastre să-şi trăiască propria copilărie, să-şi traseze propriul drum în viaţă, să-şi urmărească visul lor, pentru că peste ani, chiar dacă nu ne vor reproşa nimic, ei vor regreta şi, probabil, le vor impune visul lor copilului lor, care va ajunge şi el „să trăiască viaţa părinţilor”.

Multora ne e dor de copilărie, de adolescenţă şi am vrea să dăm timpul înapoi pentru a schimba deciziile luate sub influenţa părinţilor, dar... În schimb, putem fi noi cei care rupem cercul şi care îi lăsăm pe copii să-şi trăiască propria viaţă, pentru ca, peste ani, să nu încerce şi ei acelaşi „dor”.