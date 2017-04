Ce vrea să spună Băsescu?

« Alte stiri din categoria Editorial

Fără doar şi poate, oamenii politici (mai exact acei oameni care au pretenţia că fac politică) sunt greu de înţeles. Şi spun asta având în vedere modul cel mai propriu al expresiei. Din când în când se mai fac publice interceptări din dosare. Aşa, să aibă poporul parte de ceva circ; pâine poate îşi cumpără singur, pentru că de cele mai multe ori nu se întâmplă nimic notabil. Potlogăriile continuă, pedepsele sunt de râsul curcilor în cele mai multe cazuri. Cât despre recuperarea prejudiciilor, ce să mai discutăm? Nici măcar nu se pune problema.

Revenind la pomenitele interceptări, trebuie precizat că sunt greu de priceput la prima citire (sau auzire, depinde de unde se informează fiecare). E nevoie de cunoştinţe solide de ignoranţă lingvistică pentru a pricepe ce anume au de spus interceptaţii. Cunosc analfabeţi care se exprimă mult mai inteligibil decât mulţi dintre politicieni. Maltratează limba română ceva de speriat; dezacorduri, pleonasme, contradicţie de termeni, aberaţii... Te întrebi cum pot asemenea specimene să comunice la distanţă, prin intermediul telefonului, şi totuşi să se înţeleagă. Şi se înţeleg destul de bine; treaba asta se reflectă în dezastrul economic care n-o să se mai termine în veci.

Printre cei care maltratează limba română se numără şi Băsescu. Fostul preşedinte jucător care a dovedit de multe ori că nu prea le are cu exprimatul. Bine, când venea vorba de ceva limbaj de maidan, de spurcat verbal, se pricepea foarte bine. Poposit pe la Dorohoi prin 2010, i-a recomandat unei profesoare să termine cu ţăţismele, un cuvânt pe care nu l-am mai auzit nici până atunci şi nici de atunci. Şi pe care nu l-am găsit nici pe internet. Cu excepţia relatării momentului în care a fost rostit. Contradictoriu până în măduva spinării, Băse nu numai că nu stăpâneşte limba română, dar dovedeşte creativitate lingvistică.

Mai nou, acel preşedinte care a distrus speranţele a milioane de români iese la rampă şi debitează numai tâmpenii pe marginea legii graţierii. A ajuns să le plângă de milă corupţilor, care după cinci ani de puşcărie cică sunt distruşi. Adevărat, puşcăria distruge. Dar mai ales pe cei care sunt condamnaţi pentru nimicuri. Sunt o mulţime de oameni care au fost trimişi în spatele gratiilor pentru găinării sau pentru a asigura liniştea adevăraţilor profitori. Iar treaba asta nu se întâmplă de azi sau de ieri, ci de atâţia ani încoace. Surprinzător, şi în anii în care Băsescu a stat la Cotroceni se sufoca de râs când făcea aluzii sexuale către ziariste. „Urcă pe masă să-ţi arăt cum se face”. Dar pe atunci nu prea existau corupţi. Doar corupţie.

Curios sau nu, mulţi dintre cei care sunt vizaţi acum de anchetele DNA sau au fost condamnaţi în dosare de corupţie şi-au făcut meandrele pe timpul lui Băsescu. Care, aşa cum sugera un afiş de la un anume referendum niciodată luat în seamă, n-a văzut, n-a auzit, n-a spus. Dar ne întreba pe noi dacă vrem să audă, să vadă sau să vorbească.

Acum, când laţul se strânge, Băsescu vrea graţierea pedepselor până în zece ani. O fi ceva legat de vreo persoană apropiată? Să nu uităm că Elena Udrea a primit în primă instanţă şase ani cu executare. Cu unul mai mult decât prevedea proiectul legii graţierii înainte să-şi bage coada Băsescu. Iar Băse a venit şi cu alte prevederi. Dacă Guvernul a propus reducerea pedepselor la jumătate pentru femeile însărcinate, jucătorul a venit cu completarea că ar fi de dorit înjumătăţirea pedepselor pentru femeile „care au fost condamnate pentru infracţiuni care nu au fost săvârşite cu violenţă, inclusiv a celor care au fost condamnate pentru fapte de corupţie”. Pentru ce anume a fost condamnată Elena Udrea? Taman pentru fapte de corupţie.

Personal, cred că ar trebui să se respecte egalitatea între sexe. Adică dacă o femeie poate beneficia de înjumătăţirea pedepsei pentru că şi-a fraierit victima şi nu i-a dat în cap, aşa cum face orice ghiolban, de ce nu s-ar acorda clemenţă şi pentru escroci sau hoţi de buzunare care au bunul simţ să te uşureze doar de parale, nu să te mai pună să plăteşti pe la spitale? De ce o femeie trebuie să beneficieze de clemenţa justiţiei doar pentru că e femeie, în timp ce un bărbat care a comis infracţiuni lipsite de violenţă să primească ce are de primit? Întreb şi eu aşa, să nu cumva să mă credeţi misogin.

Băse merge până într-acolo cu dărnicia încât de amendamentele lui ar beneficia şi Dan Voiculescu. Şi ne putem întreba, de ce anume se întâmplă asta?

În spatele atitudinii făţiş favorabile celor care au nenorocit această ţară ar trebui să-l vedem pe individul speriat care a manipulat fără scrupule politica românească. Şi omul începe să se teamă. Se teme că dacă vor fi puşi în situaţia de a alege între loialitatea faţă de Băse şi reducerea pedepsei, unii vor alege ceea ce lui n-o să-i convină. Asta vrea să spună Băsescu. Băieţi şi fete, eu unul mă zbat pentru libertatea voastră. Să apreciaţi asta.