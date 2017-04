Cascadorii demnităţii noastre

« Alte stiri din categoria Editorial

Ce minunat sentiment este acesta al succesului fulminant, cel care ridică arena în picioare şi eliberează sufletul colectiv şi sufletele fiecăruia în parte în efluvii de bucurie! Acest sentiment nu se manifesta prea des, iar pe la noi, în iureşul atâtor dezamăgiri şi depresii de tot felul - mai ales în „iarna vrajbei noastre”- chiar rar de tot. A trebuit să vină acest campionat de gimnastică de la Cluj ca să ne amintim, să ne dăm seama câtă nevoie aveam de această bucurie incendiară. Mai întâi l-am privit evoluând pe Marian Drăgulescu şi i-am admirat execuţia cu adevărat impecabilă, de mare maestru, iar apoi i-am văzut emoţia copleşitoare, expresia cu nimic comparabilă cu care a ascultat acordurile imnului naţional care se cânta pentru el, pentru victoria şi reuşita lui. Acest spectacol spune foarte mult despre raportul dintre un cetăţean şi ţara lui. Căci mi se pare că nu poate exista un mai intens sentiment al sublimului decât acela ca tu, individ, aparţinând unui neam, unei patrii, să provoci prin performanţa ta acest omagiu, să concentrezi mândria aparţinătorilor acestui neam care se simt reprezentaţi şi „spălaţi de umilinţă” prin tine, prin acei ani nesfârşiţi în care nu ai trăit, de fapt, decât tinderea spre această performanţă, ţi-ai subţiat sufletul, ţi-ai contorsionat şi obligat trupul să-ţi asculte voinţa şi să uite toate celelalte aspiraţii, pofte şi capricii posibile. Cu ani în urmă l-am urmărit pe Marian în Canada şi am putut constata admiraţia şi preţuirea comentatorilor canadieni pentru reprezentantul gimnasticii româneşti, al cărui nume îl pronunţau anevoios „Draghiulescu”, dar tot cu mare admiraţie pentru măiestria lui. În competiţia de acum, de la Cluj, el şi Cătălina Ponor, cei doi sportivi de aur felicitaţi călduros de mitica Nadia Comăneci, au reprezentat, de fapt, aceeaşi categorie, aceea a sportivilor longevivi care, în ciuda vârstei, au reuşit, nu numai să nu obosească, ci să ajungă la măiestria performanţei depline, constituind nişte exemple de dominare a fizicului prin voinţă şi tenacitate.

Dar mai e ceva, succesul lor a făcut să exulte o componentă care, mai ales în ultimii ani, nu se percepe prea des: ataşamentul la culorile naţionale. În aceste cazuri se poate vedea că aceasta nu este un moft sau o lozincă, aşa cum ne-au tot bătut unii în cap să credem ca să ne dezicem de ea. Este o componentă organică a identităţii, a sufletului, a fiinţei unui om, chiar dacă sub imperiul unei propagande interesate oamenii şi-o ascund sau o drapeză ca pe ceva jenant. Asta pe aici, pe la noi, căci în SUA am văzut pe mai toate peluzele caselor steagul cu stele şi nu o dată i-am văzut pe americani ducând solemn mâna la inimă atunci când auzeau imnul ţării lor. Iată că şi cei din tribunele noastre, ca şi privitorii ecranelor, au simţit nevoia să acompanieze intonarea solemnă a imnului naţional atunci când aceasta însemna mândrie şi demnitate a culorilor româneşti. Mândrie care măcar pentru o câtime de timp ne-a compensat pentru atâtea umilinţe suferite pentru identitatea de-a fi român. De pildă, nu mai de mult decât la acel meci cu vecinii noştri de la vest care s-au străduit să jignească şi să umilească oricât de mult fetele noastre vrednice şi nu s-au dat în lături de la un gest oribil, abominabil, acela de-a turna în capul unei sportive o sticlă cu urină în semn de dispreţ antiromânesc şi ură gregară. Nu-mi amintesc să fi aflat de o sancţiune, de o măsură a unei instanţe îndrituite de a pedepsi acea atitudine, dar acum nu asta vreau să accentuez, ci ideea că doar excelând în performanţe - pe care să ştim a le face cunoscute cum se cuvine! – apreciindu-ne şi admirându-ne noi înşine valorile şi promovându-le cu mândrie, putem ridica fruntea de sub smogul, nu o dată atât de apăsător al umilinţei de fi român pe care de atâtea ori o resimt cei din afara ţării.

Cândva, la o reuniune internaţională se discuta despre ce-ar trebui făcut în acest scop. O româncă domiciliată în acea ţară de care e vorba mai sus a spus: tot ce aşteptăm de la voi, cei din ţară, este să ne faceţi să fim mândri de voi, de ţara noastră. De fapt, exact asta au făcut aceşti adevăraţi eroi, ca şi alţii dinaintea lor: au oferit motive tonice de mândrie conaţionalilor lor de pretutindeni atât de însetaţi de asemenea dovezi de valoare. Ei sunt, de fapt, cascadorii demnităţii noastre.