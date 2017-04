Dacă ei există, noi nu mai contăm

« Alte stiri din categoria Editorial

Nu l-am simpatizat niciodată pe Klaus Iohannis. În nicio etapă a evoluţiei sale politico-economice. Nu am văzut cu ochi buni victoria lui în alegerile prezidenţiale şi nici măcar o clipă nu m-a chinuit optimismul că acest individ se va gândi măcar o clipă la nevoile celei mai defavorizate dintre regiunile României, şi anume Moldova. Avea el neamţul alte priorităţi încă înainte să se vadă chiriaş pe banii statului la Cotroceni. În timp ce alte zone ale ţării (şi nu mă gândesc neapărat la Ardeal sau Teleorman) beneficiază de investiţii serioase după ce ani de-a rândul au fost băgate în seamă la acest capitol, în Moldova pauză. Chiar Iohannis a admis că abia prin 2020 se va discuta pe marginea unei autostrăzi prin zonă. Discuta, nu realiza.

Prin urmare, nu e de mirare că nu-mi place individul. Dar zilele acestea am ajuns să mă rog să nu i se întâmple ceva. Ceva rău, indiferent ce anume, care l-ar putea indisponibiliza pentru funcţia de preşedinte. Asta pentru că dacă păţeşte ceva, până la noi alegeri preşedinte al statului devine preşedintele Senatului, nimeni altul decât Călin Popescu Tăriceanu. Care, în cadrul unei şedinţe solemne, a afirmat ceva de genul „O naţiune îşi poate pierde teritoriul, populaţia, Capitala şi armata, dar rămâne vie şi trează atâta timp cât continuă să fie întrupată de Parlament” şi „Toate celelalte instituţii şi puteri ale statului pot fi copleşite, ori pot dispărea, dar atâta timp cât Parlamentul deliberează şi legiferează naţiunea rămâne întreagă şi neînvinsă”.

Ce putem înţelege din aceste afirmaţii care aparţin unui individ ce a trecut prin şcoală ca raţa prin baltă şi care într-o ţară cu adevărat democrată şi în care există un minim respect pentru valori ar fi ajuns să se bată cu alţi defavorizaţi pentru un loc mai bun de adunat deşeuri metalice? Că în ceea ce priveşte România, nimic nu contează cât timp Parlamentul continuă să existe. Teritoriul?! Populaţia?! Armata?! Capitala?! Astea sunt nimicuri. Important e ca ei să existe, să aibă funcţii şi să fie plătiţi. Dispreţ total sau gura păcătosului care n-a reuşit să păstreze pentru sine un adevăr de care ar trebui cu toţii să fim conştienţi? Aş înclina spre ultima posibilitate. Pentru că dacă stăm şi analizăm profund ceea ce se întâmplă, ajungem la concluzia că doar Parlamentul este de noi. Teritoriul?! L-am cam pierdut. Vândut mai degrabă pe nimic, ca şi cum ar fi fost de furat şi abia aşteptam să profităm de moment înainte ca adevărul să iasă la iveală. Am ajuns să ne rugăm să vindem terenurile.

Populaţia?! Cea mai mare parte a poporului e plecată peste hotare sau abia aşteaptă să împlinească vârsta minimă legală pentru a putea munci pe alte meridiane. Nicăieri nu-i ca acasă; tocmai de aceea se înghesuie cu toţii la ieşirea din ţară.

Armata?! Arată mai degrabă ca o glumă proastă, în condiţiile în care tot mai mulţi politicieni susţin introducerea stagiului militar obligatoriu în vederea întăririi prestanţei militare care există, dar, la fel ca în Caragiale, lipseşte cu desăvârşire. Nu de armată numeroasă avem noi nevoie, ci de înzestrare a armatei în adevăratul sens al cuvântului. Dar de vreme ce armata naţională este dotată cu ce au refuzat alţii la fier vechi putem trage o concluzie foarte sumbră pe această temă. Ne bazăm doar pe prietenia americanilor care au demonstrat de câte ori au avut ocazia că interesul lor e mai presus de prietenia noastră.

Resursele naturale?! Ce-i drept Tăriceanu nu a pomenit de aşa ceva, dar poate că nici nu era cazul. Nu mai avem de multă vreme aşa ceva. Le-am dat altora pentru mărgele de sticlă sau pentru promisiuni niciodată onorate.

Nu mai avem nimic. Chiar nimic. Nici măcar capitala, care e departe de Moldova din toate punctele de vedere. Dar avem Parlamentul. Care continuă să lucreze şi să existe pentru noi. Poate că de aceea nu se atinge nimeni de această instituţie care pare să se reprezinte doar pe sine însăşi, iar referendumul perfect valabil prin care poporul - care poate să se şi piardă, după părerea lui Tăriceanu - a cerut reducerea numărului de parlamentari a fost cu seninătate ignorat.

Avem Parlament. Asta e tot ceea ce contează. Despre restul să citim în cărţile de istorie. Cât timp o să ni se permită să mai avem şi istorie...