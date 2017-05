Minciuna din statistici

« Alte stiri din categoria Editorial

Ne-am obişnuit să fim minţiţi. Acuşi, acuşi avem un secol de trai în minciună, iar acest lucru a afectat grav fibra noastră, astfel că astăzi nu suntem noi dacă nu ne servim zilnic măcar o minciună, două.

La sfârşitul săptămânii trecute, Institutul Naţional de Statistică (INS) a anunţa că populaţia României continuă să scadă, astfel că la finalul anului 2016 eram cu 0,3% mai puţini decât în urmă cu un an. Nimic spectaculos aici, toată lumea ştie că România se depopulează şi pierde anual câte un municipiu mediu. Problemele apar însă la datele fizice, care artă că la 31 decembrie „populaţia după domiciliu a fost de 22.223 mii (n.r. - 22,223 de milioane) persoane” (potrivit definiţiei INS, populaţia după domiciliu reprezintă numărul persoanelor cu cetăţenie română şi domiciliul pe teritoriul României). Şi asta în condiţiile în care populaţia scade continuu după 1990, iar la recensămintele anterioare au fost raportate următoarele valori: 22.810.035 (1992), 21.680.974 (2002) şi 20.121.641 (2011). Sunt date oficiale pe care le putem găsi pe site-ul INS. Acum şi faţă de acestea trebuie să avem rezerve, că şi ele au fost umflate. Aduceţi-vă aminte de recensământul din 2011, când au durat ani ca să se obţină rezultatele oficiale, care, după ce iniţial consemnau un declin al populaţiei fără precedent, au fost „forţate” pentru a depăşi la limită de 20 de milioane. Dovadă stau statisticile Băncii Mondiale, în care România figurează, la nivelul anului 2015, cu o populaţie de doar 19.815.308 locuitori. Bine, vor fi mulţi care vor spune că „agenturile străine” vor să diminueze importanţa ca stat naţional pe harta politică a lumii. O fi şi asta, dar nu în acest caz. De-a lungul anilor, datele Băncii Mondiale au fost superioare ca valoarea celor de la INS, prezentând pe lângă „populaţia după domiciliu” şi pe rezidenţi indiferent de statutul juridic sau cetăţenie. Apoi, sursele folosite de Banca Mondială sunt rapoartele INS, datele Eurostat şi cele ale Naţiunilor Unite, deci credibile.

Sunt multe motivele pentru care se măsluiesc datele statistice. Ar fi jale mare printre bugetari dacă datele reale despre populaţia ţării ar deveni oficiale şi nu ar fi ţinute ascunse într-un colţ de sertar. Gândiţi-vă că s-ar pierde locuri bune de parlamentari, vreo 60, că multe localităţi ar trebui retrogradate din punct de vedere al populaţiei, iar odată cu această retrogradare s-ar pierde posturi de viceprimari, de consilieri locali, dar şi din birourile administrative, deoarece schema de personal se raportează la numărul locuitorilor. Nu prea convine politicului un astfel de scenariu, cum nu ar conveni să se afle la Bruxelles că suntem cu mult mai puţini. S-ar pierde din forţa de negociere a statului (dacă am fi avut-o vreodată), dar mai ales din fondurile alocate, care se calculează în funcţie de numărul locuitorilor.

În schimb, s-ar face lumină în cel puţin două cazuri. Unul, mai puţin palpabil şi care nu prea ne încălzeşte, cel al statisticii economice. Astfel, toţi indicatorii raportaţi la numărul populaţiei ar avea valori mai mari şi, din pix, s-ar recupera o parte din decalajul existent faţă de celelalte state ale UE. Măcar pe hârtie.

Şi al doilea, poate mai important, al realităţii politice. Dacă s-ar recunoaşte că suntem doar vreo 19,5 milioane de locuitori, din care scădem vreo 3,5 milioane de copii şi vreo câteva zeci de mii de români care au dreptul de vot suspendat, am ajunge la un electorat de vreo 16 milioane de locuitori, cu vreo 2,5 milioane mai puţin. Atunci, altfel ar sta lucrurile în cazurile referendumurilor, care ar avea praguri mai reduse de trecere, iar prezenţele la vot ar fi mult mai bune decât cele raportate în ultimii ani şi nu s-ar mai discuta de introducerea votului obligatoriu.

În următorii ani, sigur nu va fi voinţă politică pentru a se face curăţenie la statistică, deoarece politicienilor le plac apele tulburi în care să poată jongla cu cifre şi să dea vina pe oricine altcineva pentru minciunile oficiale pe care ni le toarnă în fiecare zi. Apoi, zecii ani de comunism şi-au pus amprenta şi pe statisticieni care s-au obişnuit să ofere, lună de lună, an de an, recolte record la hectar, producţii record în diferite industrii, dar şi o populaţie care creşte sau măcar rămâne la un nivel relativ constant, în ciuda sporului natural. Aşa că, de-a lungul anilor, a devenit naturală şi acceptată minciuna din statistici, atât timp cât nu deranjează pe nimeni.