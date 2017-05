Statui pentru Ceauşescu

« Alte stiri din categoria Editorial

Faptele, declaraţiile şi dinamica evenimentelor de pe scena politică arată fără putinţă de tăgadă că PSD nu şi-a a abandonat nici o clipă obiectivele din ianuarie: salvarea lui Liviu Dragnea, eliberarea clienţilor de partid aflaţi în puşcărie şi distrugerea mecanismelor anti-corupţie. După înfrângerea usturătoare din ianuarie, guvernanţii doar au schimbat tactica. Nu mai acţionează noaptea ca hoţii şi nici sub formă de blitzkrieg (război fulger, pe toate fronturile, cu tot armamentul, patentat de Hitler - lămurire pentru generaţiile mai tinere, n. red.), ci ziua în amiaza mare, în Parlamentul României şi în media aservită, zi de zi, pas cu pas.

Înaintează câţiva paşi, aşteaptă reacţia publică, se retrag puţin dacă întâmpină rezistenţă, aşteaptă ca situaţia să se calmeze, după care continuă ofensiva. Aşa s-a ajuns să fie dezincriminat conflictul de interese - parlamentarii îşi pot angaja acum rudele - aşa s-a decis că vor fi graţiaţi condamnaţii cu vârste peste 70 de ani şi fără a returna statului prejudiciul creat. Agenţia Naţională de Integritate nu mai capturează decât „peşti mici”, iar ANAF nu mai furnizează nici un fel de date privind recuperarea prejudiciilor. Din octombrie 2016, nici Agenţia Naţională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate nu mai oferă date privind sumele rezultate din valorificarea bunurilor mobile şi imobile, după rămânerea definitivă a hotărârii de confiscare.

A revenit subiectul numirii procurorilor şefi şi a conducerii Înaltei Curţi. Un proiect iniţiat de senatorul Tăriceanu şi adoptat de Camera Deputaţilor se află la Senat în stadiul dezbaterii din comisii. Potrivit acestei propuneri, Preşedintele şi Ministrul Justiţiei vor fi scoşi din circuitul deciziei, atribuţiile legate de selecţie şi numire revenind integral CSM şi Înaltei Curţi. În acest fel, echilibrul între puterile statului va fi grav afectat, fiind eliminat din procesul de decizie un politician care a ajuns în funcţie cu votul a câteva milioane de cetăţeni, respectiv preşedintele, în detrimentul unuia care a intrat sub cupola parlamentară cu 3-4.000 voturi. Potrivit aceluiaşi proiect, ar urma să fie modificată şi Constituţia, astfel încât preşedintele ţării să devină element decorativ, ar urma să fie desfiinţat şi CSAT şi înlocuit cu un organism care să fie coordonat de primul-ministru. Recenta ordonanţă de urgenţă prin care preşedintele a fost înlăturat din mecanismul numirii şefului ANCOM a fost un bun test pentru a se vedea reacţia la acest gen de iniţiative. Succesul acestui demers a provocat mare satisfacţie în tabăra PSD, iar reacţia preşedinţiei a fost întârziată. Iar presa şi societatea civilă aproape că n-au observat evenimentul!

Cumulând o avalanşă de atacuri asupra statului de drept, asupra regulilor de funcţionare a economiei (pe care abia ce le-am implementat, cu mare chin şi multe sacrificii), asupra acordurilor internaţionale semnate de România, prejudiciul pe care regimul Dragnea îl provoacă ţării este incomparabil cu efectele oricărei alte guvernări precedente. Deja este cronicizată criza vaccinurilor. Ea se suprapune peste o mai veche şi la fel de cronicizată criză a medicamentelor generice. Am mai scris aici despre distrugerea ireversibilă a unor echilibre, care erau în curs de aşezare, prin modul dezastruos în care a fost concepută legea salarizării bugetarilor, despre modificările ilogice şi de neînţeles la Codurile Fiscal şi de Procedură Fiscală, despre bulversarea întregii pieţe a muncii. Cu un tupeu de neimaginat, dna ministru al muncii vine acum şi spune că în trei luni a creat 100.000 locuri de muncă. În primul rând că nu-s o sută ci 30.000 şi în al doilea rând că au început activităţile sezoniere în construcţii, turism şi agricultură. Păi când ministrul minte cu tupeu la televizor, ce să mai aşteptăm de la copiii de şcoală? Le mai putem reproşa ceva când spun învăţătoarei că le-a mâncat căţelul tema de acasă?

Cercetarea, atâta câtă mai era, a fost pusă în genunchi, prin numirea la conducerea ei a unor persoane nevenite, neinstruite şi complet în necunoştinţă de cauză. Legea educaţiei este şi ea în vizor, dar nu pentru abrogarea mutilărilor din ultimii ani, ci pentru a aduce noi aberaţii, cum ar fi bacalaureatul diferenţiat, dupa ce concursurile pentru directorii de şcoli au fost practic anulate, cu toate consecinţele care decurg din această grozăvie. Sunt ministere noi, precum cel al Mediului de Afaceri, care nici acum, la patru luni după înfiinţare, nu au departamente juridice funcţionale, ceea ce blochează circuitul avizării actelor normative. Ce contează, cineva e demnitar acolo, ia leafă, are secretară, maşină şi tot aparatul pus la dispoziţie de către stat pentru ca sinecuristul să-şi petreacă nişte frumoase vacanţe exotice. Aproape oriunde pui degetul dai peste o enormitate, peste o duhoare, sau, în cel mai bun caz, peste un experiment amatoristic. Dacă la toate astea mai adăugăm ştirea că Cabinetul Grindeanu s-a împrumutat în trei luni din diverse surse cu 4,7 miliarde de euro, aproape jumătate din cât a tras România de la FMI în întregul an 2009 în plină criză, avem tabloul complet al unui dezmăţ politic fără precedent în istoria modernă.

Despre opoziţia instituţionalizată - PNL, USR şi preşedintele Iohannis - nu vreau să scriu acum, fiindcă este evident că nu există. Despre mutarea opoziţiei din mediile sociale în stradă nu mai poate fi vorba, şi-a consumat energia. Şi atunci, ne întoarcem la cea mai simplă formă de protest a românilor: plecarea din ţară. Vom ajunge în curând să constatăm că România şi-a atins maximul de populaţie şi putere în anii 70 ai secolului trecut. Şi, foarte probabil, cu acea amintire vom rămâne.