Libertate de exprimare şi hârtie igienică

« Alte stiri din categoria Editorial

Ieri a fost ziua mondială a presei şi a libertăţii de exprimare. Tot ieri, federaţia de fotbal a interzis spectatorilor să vină la meciuri cu suluri de hârtie igienică. Chiar dacă pare hilară, măsura e absolut necesară, ca să nu se mai repete istoriile de la meciul Dinamo - FCSB. Deşi, la calitatea fotbalului românesc, hârtia igienică ar fi singura chestie logică de aruncat în teren. Dar asta e altă discuţie.

Legătura dintre cele două ştiri o face însă libertatea prost înţeleasă şi disoluţia autorităţii statului. Pentru din ce în ce mai mulţi dintre noi, fie ei ziarişti sau nu, libertatea de exprimare înseamnă a spune absolut orice, oricând, fără nici un fel de oprelişti. La fel cum democraţie înseamnă a face orice, oricând, fără frica de pedeapsă.

Bineînţeles, asta funcţionează într-o singură direcţie. Adică eu pot să spun ce vreau despre vecinul meu, dar dacă vecinul procedează la fel, îl ameninţ cu judecata sau îl bat pur şi simplu. Pot arunca cu brichete, hârtie igienică, monede şi alte obiecte mai mult sau mai puţin contondente în jucătorii de pe terenul de fotbal fără probleme, ba chiar cu bucurie. Dar dacă aruncă cineva în mine cu aşa ceva, chem imediat poliţia. Sau îl bat pur şi simplu.

Eu, şofer de microbuz, pot bloca un drum de supărare că m-au amendat poliţiştii pentru că duc mai mulţi oameni decât am voie, cum a făcut şoferul ăla din Constanţa. Dacă blochează altul drumul însă, îl înjur până nu mai poate sau îl bat, pur şi simplu.

Acest stil de viaţă a devenit, din păcate, omniprezent în România. Iar pentru rezultatele „deosebite” nu trebuie să ne uităm prea mult în jur. Vizavi de libertatea de exprimare, avem de-a face cu o violenţă de limbaj în spaţiul public pe care nu am mai întâlnit-o. Şi o lipsă reală a dorinţei de dialog dusă la extrem, despre care am mai scris aici. Cât despre partea cu blocat drumuri şi hârtie igienică, lucrurile stau la fel, deosebirea e doar că sunt vizibile imediat consecinţele.

Derivă cele de mai sus dintr-un stat slab. Pentru că da, tot frica păzeşte bostănăria. Dacă la primul jucător stelist lovit, meciul ar fi fost oprit, cum era normal, dealtfel, iar cei vinovaţi ar fi fost amendaţi de să le sară capacele, incidentele astea nu s-ar mai repeta. Dacă şoferul de microbuz, în loc să fie rugat de poliţişti să meargă cu ei la secţie ar fi fost încătuşat şi aruncat în maşina poliţiei, iar microbuzul împins în şanţ, nu am mai fi avut asemenea incidente absolut penibile.

Dar ştiţi cum se spune în România, înainte de a mânca o prăjitură, trebuie să te interesezi cui aparţine. Nu ştii peste cine dai, ce pile are şi ce ţi se poate întâmpla.

Într-o ţară unde conducătorii fură cot la cot, indiferent de partid, era normal ca la un moment dat să se ajungă aici. Iar finalul este că vom deveni un popor de neguvernat. Dacă nu cumva am devenit deja.

Pentru a cere cuiva să respecte legea trebuie să ai o anume statură morală. Nu e nevoie doar să respecţi legea, trebuie să o şi aplici, cu hotărâre şi fără şovăire. Cine să facă asta pe meleagurile noastre? Ieri, comisia juridică a Senatului tocmai a hotărât graţierea faptelor de corupţie. Ce mai înţelege de aici şoferul de microbuz sau ziaristul care ia şpagă să îi facă pe politicieni frumoşi şi deştepţi? Nu înţeleg nimic, dar vor să aibă şi ei parte de acelaşi tratament preferenţial. Haosul generat de astfel de măsuri, de astfel de guvernări, ţine pe firmament ideea că în România se poate face orice, până la urmă te descurci şi nu păţeşti nimic, că e democraţie.

Nu ştiu cum oamenii normali din ţara asta ar putea contracara fenomenul ăsta, mizeriile astea pe care trebuie să le înghiţim zilnic, într-un stat defect, unde cetăţenii contează doar ca voturi. Probabil nu pot, atâta timp cât peştele va continua să se împută de la cap. Putem semnala asta, că e ziua libertăţii de exprimare, dar deja asta nu mai ajută la nimic.