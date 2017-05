Dezamăgirile lui Dragnea

« Alte stiri din categoria Editorial

Liviu Dragnea iar e dezamăgit. Că senatorii pesedişti din comisia juridică a senatului au votat graţierea corupţiei. Drept pentru care senatorii s-au răzgândit ieri, dar nu de tot, că nu au votat împotrivă, ci doar s-au abţinut.

Oamenii au început iar să iasă în stradă, dar doar până la intervenţia lui Dragnea, care a liniştit lucrurile. Ca de obicei, şeful PSD nu ştia nimic de manevrele astea, a aflat după, când a ieşit public şi a spus că e contra. E a nu ştiu câta oară când asistăm la manevra asta. Pentru că cine crede că face cineva ceva în PSD fără să ştie Dragnea, e absolut nebun.

Avem de-a face cu o operaţiune simplă de albire a bandiţilor. Face partidul de la guvernare un pas înainte pentru a rezolva problemele cu condamnaţii (printre care este şi Dragnea, evident), apoi apare şeful PSD, mai nou şi premierul Grindeanu, ca să explice că sunt contra. Din toată manipularea asta Dragnea iese un om, vezi bine, corect, care vrea binele poporului şi vrea corupţii la puşcărie. Drept pentru care poporul îl iubeşte, mai ales că dă şi bani la toată lumea. Chiar dacă la televizor zice altceva, l-am auzit chiar ieri, epocală declaraţie: „Eu nu susţin pomeni”, a spus sus şi tare şeful PSD, în speranţa că nu se va strica cu Tăriceanu şi ai lui. Am râs.

Pentru ca aceste manevre şcolăreşti să fie limpezi trebuie să stabilim câteva aspecte clare. În primul rând, Liviu Dragnea este cel mai autoritar lider pe care l-a avut PSD. În urma vrăjelii cu programul de guvernare a adus partidul pe culmi nesperate de pesediştii de rând. De aia nu mişcă nimeni în front, iar Dragnea ştie asta prea bine, uneori se mai scapă şi spune şi adevărul. „Eu când vreau ceva nu spun, eu cer”, spunea zilele trecute vizavi de remanierea guvernamentală. Aşa că astea cu pesediştii care votează cum îi taie capul sunt doar legende pentru public. Cine a deschis gura în partid cu ceva contra lui Dragnea a fost exclus sau trimis pe linie moartă.

În al doilea rând, lupta pentru a scăpa de închisoare nu s-a oprit şi nici nu se va opri. Acum, că CCR a hotărât în sfârşit ieri, după nu mai ştiu câte amânări, că Dragnea nu poate fi prim ministru, ecuaţia a mai scăpat de o necunoscută. Îmi pare sincer rău pentru votanţii PSD, care credeau că vor creşte doar salariile şi viaţa va fi liniştită cu programul miraculos de guvernare. Mai învăţăm, încă o dată, că totul are un preţ şi nu unul mic.

Asaltul la adresa fundamentelor democraţiei româneşti - aşa subţiri cum sunt ele - va continua. Pentru că trebuie să înţelegem, zbaterea asta cu graţierea nu are legătură cu amenda de la CEDO sau cu faptul că o bătrânică fură o pâine şi ajunge la puşcărie. Noi am explicat cum se ajunge acolo, nu e aşa simplu.

De exemplu, de proiectul abrogat ieri ar fi benficiat fix 296 de persoane. Credeţi că se goleau puşcăriile după ce ieşeau respectivii? Sau data aia stabilită de proiect, 1 ianuarie 2017, de ce e acolo, pentru cine? Cine scapă de bulău? Aşa e, aţi ghicit, chiar el scapă, căpitanul de judeţ care conduce PSD pe noi culmi, în fiecare zi.

Mai trebuie neapărat să menţionăm „momentul zero” al lui Băsescu. Dincolo de faptul că e o tâmpenie, de genul gata, am furat, dar de azi sunt cinstit, am auzit o părere interesantă. Ce ar fi să ne acorde şi nouă, politicienii ăştia vechi, un moment zero? Ca nişte patrioţi care îşi iubesc ţara. Să se uite puţin în jur, la ce jale e în ţara asta de când sunt ei politicieni şi apoi să plece liniştiţi acasă.

Visez, evident, dar tot sună bine. De fapt, cred că are dreptate acel ziarist care spunea că trebuie să privim această guvernare PSD ca pe o molimă. Care până la urmă va trece, iar cel puţin o generaţie va trebui să muncească pentru a repara ce s-a stricat. Asta în condiţiile în care ar fi ultima molimă. Însă, din experienţă, eu cred că aşa cum nu este prima, nu va fi nici ultima. Din păcate.