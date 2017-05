Lentoarea DNA

« Alte stiri din categoria Editorial

Justiţia din România a fost pusă la zid de politicienii puterii, pentru că le-a stricat afacerile. De la Dragnea şi Tăriceanu, la Băsescu şi chiar unii dintre liberali au apărut tot felul de declaraţii prin care erau atacaţi şefii procurorilor. Când făceau declaraţiile acestea, toţi aveau un interes comun, punerea la adăpostul de anchetele procurorilor, care au ajuns să le strice aranjamentele.

Realitatea este însă că procurorii au ajuns la ei mult prea târziu, că i-au lăsat să se creadă zei pe pământ mult prea mult timp, iar două cazuri petrecute în ultima săptămână arată că DNA poate fi criticată, dar nu pentru că face dosare, ci pentru că le deschide prea târziu, iar atunci când o face le tergiversează enorm de mult, ajungând să fie trimise în judecată atunci când opinia publică a uitat complet sau în cea mai mare parte despre acea anchetă. Este şi cazul a două dosare trimise în judecată de DNA săptămâna trecută, cel al primarului Cătălin Flutur şi cel al fostului şef al Ligii Profesioniste de Fotbal, Dumitru Dragomir. Sunt două dosare simple, pe care procurorii trebuiau să le instrumenteze în câteva săptămâni, mai ales că ambele s-au deschis pe anchete sau ştiri publicate de presă.

În cazul primarului Flutur, procurorii DNA au făcut percheziţii la Primărie, au luat hotărârea de Consiliul Local prin care s-a scăzut redevenţa pentru dezvoltatorul mall-ului, au audiat persoane din cadrul instituţiei şi gata dosarul. De ce au trebuit să treacă ani de zile pentru a fi trimis în instanţă, numai Dumnezeu şi procurorii DNA ştiu. Are dreptate primarul Cătălin Flutur, când afirmă că „este lucrul cel mai normal care ar trebui să se întâmple, să ajungem la partea de judecată, ca să vedem cine are dreptate şi cine nu are dreptate”. Dreptatea, cel puţin deocamdată o împart judecătorii, iar procurorii sunt puşi să ne apere interesele, dar să o faci cu atâta întârziere nu prea mai are nici o eficienţă, decât în lupta politică, în rest... De la momentul producerii presupusului abuz în serviciu, în urma căruia bugetul local ar fi fost păgubit cu vreo jumătate de milion de euro şi până în prezent, mall-ul a fost şi terminat de construit, a funcţionat bine mersi vreo câţiva ani şi societatea care-l administrează a intrat şi în insolvenţă. Aşa că, „prinde orbul, scoate-i ochii!”.

În celălalt caz, situaţia este şi mai jenantă pentru procurorii DNA. În 2008, acum nouă ani (!) Mitică Dragomir, pe când era şef la Ligă a dat drepturile TV ale meciurilor din Liga I către RCS&RDS. La mijloc era şi un comision, de vreo trei milioane de euro, care a ieşit la iveală după scandalul dintre RCS&RDS şi Antene în 2003, când jurnaliştii au publicat toate „amănuntele afacerii”. Patru ani le-au trebuit procurorilor să preia materialele de presă şi să le adune într-un dosar, să audieze părţile implicate şi să intre într-o nouă fază, cea a punerii în mişcare a acţiunii penale. Poate că în ritmul ăsta, peste încă vreo patru ani vor pune şi o rezoluţie pe dosar, fie ea de clasare, fie de trimitere în judecată.

Mult, mult prea greu se mişcă lucrurile, iar lentoarea asta nu ajută pe nimeni, nici pe procurori, nici pe suspecţi şi nici opinia publică, dornică de mai multă fermitate şi viteză de reacţie în lupta anticorupţie, care nu ar trebui să fie în niciun fel influenţată de actul politic.