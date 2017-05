O luăm de la capăt?

« Alte stiri din categoria Editorial

Istoria are obiceiul de a se repeta. Iar când interesele politicienilor o cer, istoria se repetă şi mai repede, dovedind, deşi nu mai era neapărat necesar, că din istorie nimeni nu învaţă nimic.

Protestele din februarie, care au dus la anularea Ordonanţei 13, sunt încă vii în mintea multora dintre românii care, îndurând frigul, ploaia şi nesimţirea guvernanţilor au protestat până când au demonstrat că glasul mulţimii trebuie şi ascultat, nu doar auzit. Au fost momente care au reaprins speranţa că suntem, totuşi, ceva mai mult decât o populaţie, aşa cum am fost adesea acuzaţi. Am reuşit să demonstrăm că nu suntem chiar orbi şi surzi la abuzurile celor care au pretenţia că conduc şi ne reprezintă interesele. Şi - oricât de puţin probabil părea la început - guvernanţii au făcut pasul înapoi şi au retras nefasta ordonanţă.

Apoi, ca totul să se termine cu bine şi să mai şi creeze iluzia corectitudinii s-a găsit şi ţapul ispăşitor numit Iordache, care a fost sacrificat pentru binele celor care l-au băgat la înaintare, forţându-l să-şi bage mâinile în foc pentru a culege castanele incandescente. Iordache n-a reuşit să se achite de misiune, dar în schimb s-a ars. Iar asta a părut să mulţumească pe toată lumea. Ordonanţa a fost retrasă, protestele au încetat, Iordache şi-a primit şutul în posterior şi a fost blamat chiar de către cei pentru care şi-a pus pielea la bătaie. În schimb păpuşarii au scăpat basma curată.

Şi, de vreme ce s-a întâmplat odată, de ce să nu se repete?

Miercuri seară au reînceput protestele. Câteva sute de persoane s-au adunat în faţa Palatului Victoria pentru a-şi striga nemulţumirile legate de amendamentele adoptate la Legea graţierii. O lege cu dedicaţie care, dacă va fi pusă în aplicare, nu va descongestiona penitenciarele, aşa cum apreciază susţinătorii ei (conform unui raport oficial de graţierea corupţilor ar beneficia doar ceva mai mult de două sute de persoane) dar ar asigura liniştea pentru adevăraţii manipulatori.

Ca şi cum nu ar fi suficient, Curtea Constituţională a reluat dezbaterile privind legea 90, cea care interzice persoanelor condamnate penal să deţină funcţii în Guvern. Este a cincea oară când se dezbate o lege ale cărei prevederi sunt suficient de clare. Ai fost condamnat penal nu ai ce căuta în Guvern. Ce e aşa de greu de priceput, ce e aşa de mult de dezbătut? Şi aceste discuţii sunt cu dedicaţie, treaba asta e mai transparentă decât e de dorit. Într-un final, CCR a respins cererea Avocatului Poporului, dar e puţin probabil ca lucrurile să se termine aici.

La nici măcar trei luni de la protestele fără precedent nesimţirea guvernanţilor revine. Acţiunile sunt mai nuanţate, mai abil camuflate dar, până la urmă, e vorba de aceleaşi prevederi şi aceiaşi beneficiari. De vină e nesimţirea lor? Poate că de vină suntem şi noi.

Am ştiut de la început cine ar urma să beneficieze de Ordonanţă şi de modificarea Legii 90, dar am acceptat compromisul oferit. Adică retragerea Ordonanţei şi sacrificarea unui individ speriat şi inutil. Ne-am oprit deşi trebuia să protestăm până când adevăratul vinovat - şi când spun asta mă gândesc la Liviu Dragnea - şi-ar fi dat demisia şi ar fi fost pus la dispoziţia organelor de anchetă.

Acum Liviu revine. La fel ca în iarnă, aparent nu ştie nimic despre ce anume se discută. E nevinovat, neîntinat, neştiutor... Ba şi-a permis şi ipocrizia de a critica amendamentele menite să-l scoată basma curată. Îşi permite să fie obraznic, tupeist şi ipocrit pentru că i-am acceptat manevrele din iarnă. Am acceptat că Iordache este vinovatul de serviciu, iar asta a creat impresia că, în ciuda zvâcului neaşteptat, suntem uşor de manipulat.

Protestele revin. Nesimţirea lor e deja prezentă; nu a dispărut niciodată din peisaj. Se pare că o luăm de la capăt. Dar, dacă tot începem de la capăt ce-ar fi să mergem până la capăt?