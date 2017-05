Cine nu vrea să facă treabă, să plece!

« Alte stiri din categoria Editorial

Creşterea nemăsurată şi fără rost a salariilor unor anumite categorii de bugetari, iar aici mă refer la cei de care depinde buna funcţionare a judeţului nostru, începe să-şi arate din plin urmările: posturile respective au devenit şi mai jinduite, fiind peste noapte mai bine plătite, iar ocupanţii lor se agaţă cu toate puterile de scaunul comod, prins cel mai adesea nemeritat, pe bază de rubedenii sau cunoştinţe politice. Prin urmare, paradoxal, dar această funcţionărime plătită în medie cu 67% mai bine decât media pe ţară, conform statisticilor, a devenit o frână puternică în faţa oricăror iniţiative sau investiţii publice. Funcţionarii Consiliului Judeţean sau ai Prefecturii interpretează după capul şi spaimele lor legi şi paragrafe, imaginându-şi ce vor face cei ce vor veni să-i controleze. În scenariile lor închipuite, cel mai adesea, controlorii impută şi dau amenzi, prin urmare funcţionarul se chirceşte ca ariciul şi refuză să facă lucruri foarte necesare şi de bun simţ pentru cetăţenii care, până la urmă, îl plătesc. Desigur, un astfel de funcţionar refuză cu îndârjire să-şi părăsească postul bine plătit şi nici nu poate fi dat afară, fapt de care este perfect conştient.

Situaţia creată, anume refuzul funcţionarului de a aviza lucrări publice de strictă necesitate, afectează nenumăraţi oameni. Dacă ar fi să luăm doar cazul drumului spre Iaşi, indiferent pe unde, prin Prăjeni sau prin Hârlău, drum care ne-ar putea uni în mod civilizat cu capitala Moldovei, acolo unde ne căutăm sănătatea, când doctorii de la noi nu mai ştiu ce să ne facă, acolo unde învaţă la facultăţi cei mai mulţi dintre copiii noştri, acolo unde găsim tot ceea ce lipseşte din modesta noastră urbe, ei bine, starea deplorabilă a acestui drum este un exemplu de inconştienţă funcţionărească criminală.

Pentru funcţionarul public de la Consiliul Judeţean care spune, sub indiferent ce pretext, că nu se poate, nu are nici o importanţă că acolo mor oameni în accidente auto groaznice, nu-i pasă nici cât e negru sub unghie că şoferii îşi strică maşinile şi nu este absolut deloc interesat că, nereparând o arteră vitală de circulaţie, condamnă sute de mii de oameni la izolare.

Pentru acel funcţionar public nu contează nimic altceva decât leafa şi biroul lui călduţ, obsesiile imaginate de eventuale consecinţe asupra propriei persoane şi atât. Altfel spus: poate să moară toată lumea, numai eu să-mi păstrez slujba!

Acesta este cel mai evident motiv pentru care reforma administraţiei locale şi centrale trebuie să înceapă neîntârziat. Birourile sunt pline cu funcţionari durdulii, lipsiţi de responsabilitate sau de-a dreptul iresponsabili, care îşi bat joc de destinele noastre, dar până la urmă chiar şi de ei şi de copiii lor.

Legea, făcută tot de-ai lor, îi apără şi nu pot fi mişcaţi nicicum de pe posturile în care şi-au înfipt ghearele. Sunt numeroşi şi bine organizaţi, într-un soi de mafie tăcută şi indolentă cu ajutorul căreia îşi cresc salariile în fiecare an, îşi angajează rubedeniile şi amicii, perpetuându-se ca un cancer în democraţia românească de mucava.

Nu pot fi demişi, dar pot fi alungaţi. O variantă ar fi să publicăm numele şi fotografiile lor de fiecare dată când un om moare într-un accident produs pe un drum care nu a fost reparat din indolenţa unuia sau mai multor funcţionari. Poate rudele vor vrea să ştie cum arată chipul celui ce se face vinovat de acea moarte. Poate îl vor căuta să-l privească în ochi. Poate îl vor înjura şi vor plăti vreun popă ori un vrăjitor să-l afurisească. Poate altceva. Poate aşa vor face funcţionarii ceea ce e de făcut. De teamă. Sau vor pleca.