Şi asta tot voi aţi făcut-o

Nu ştiu dacă este rezultatul unei strategii îndelung clocite sau pur şi simplu întâmplare, dar în ultima perioadă laudele de genul „noi am mărit salariile, noi am mărit pensiile, noi am făcut ceea ce am promis” au cam început să se rărească.

E posibil ca acest lucru să se fi întâmplat şi pentru că în momentul de faţă toată suflarea PSD-ului se dă de ceasul morţii să îndeplinească visul cel mare al liderului suprem, şi anume să-l transforme pe acesta dintr-un condamnat penal în prim-ministru. Are Dragnea atâta ambiţie în el încât vrea să iasă şi mai tare în evidenţă - el nu mai poate fi considerat premier din umbră, asta o ştie toată lumea - şi să devină premier în adevăratul sens al cuvântului. Nu pentru că ar merita sau pentru că nu s-ar găsi unul mai bun ca el, dar Dragnea ştie foarte bine cum a ajuns atât de sus. Şi ştie că nu te poţi baza pe oameni şi aliaţi politici, pentru că nici el nu a fost om de încredere. A reuşit să ajungă unde a ajuns înşelând aşteptările celor care l-au votat, dar mai ales pe cei care l-au susţinut. Când a avut ocazia s-a ocupat de adversarii din partid sau din afara acestuia. N-a ratat pe nimeni, n-a iertat pe nimeni. A devenit, aproape pe nesimţite, un soi de dictator - în niciun caz nu poate fi considerat lider. El doar cere, nu spune. Şi restul trebuie să acţioneze în aşa fel încât să-l mulţumească. Ştie că, pentru a fi sigur de ceva, trebuie să ai frâiele în mână. Mai există oameni ambiţioşi şi dacă nu le tai aripile la timp...

Nici măcar Olguţa Vasilescu nu se mai laudă cu creşterile salariale, deşi era una dintre cele mai vocale personaje care ţinea să afle toată lumea că PSD nu doar a promis, dar a şi trecut la fapte. Zilele acestea a schimbat foaia. Nu mai vorbeşte de realizări, nu mai diseminează promisiuni realizate. Face publicitate stadionului şi turismului din Craiova.

Nicio vorbă despre alte creşteri care, prin natura lor, afectează creşterile de salarii şi de pensii astfel încât nu doar că le vor anula, dar vor reduce şi mai mult puterea de cumpărare a românilor. Încetul cu încetul, preţurile afişate la raft încep să gonfleze. De vină să fie primăvara, când totul înfloreşte? Nu, nici pe departe. E vorba despre promisiunile de campanie care - după cum s-au tot lăudat guvernanţii - au fost onorate pe repede înainte. Fără să se ţină cont de realităţile economice, de prăpastia tot mai adâncă între sectorul privat şi cel de stat. Economia paralitică nu e în stare să susţină transformarea în faptă a promisiunilor electorale aşa că s-a trecut la soluţia binecunoscută. Mărim salariile cu zece procente, iar preţurile cu cel puţin douăzeci. Acolo unde se poate umflăm şi mai mult.

Prin urmare, dacă vorbim doar de măriri salariale, putem spune că guvernanţii s-au ţinut de cuvânt. Dar dacă privim lucrurile mai nuanţat constatăm că puterea de cumpărare, cea care contează cu adevărat, a scăzut. Ceea ce ne face să o ducem mai prost ca înainte de măririle de salarii şi pensii. Câştigăm mai mult doar cu numele. Ne bucurăm că numărăm mai mulţi bani la lichidare şi ne mirăm cum, deşi avem mai multe parale, cumpărăm tot mai puţin.

Partea asta cu scăderea puterii de cumpărare şi turarea motoarelor inflaţiei tot voi aţi făcut-o, dar nu vă trece prin cap să vă lăudaţi. În loc să accesaţi acele mecanisme care să redreseze eonomia aţi apelat la varianta mai comodă. Tiparniţa de bani. Pentru că românul atâta ştie şi vrea. Bani mai mulţi. Să-i foşnească lui acolo, în buzunar, să fie teancul cât mai gros.

Deprecierea leului, creşterea preţurilor, distrugerea sistemului sanitar şi a celui de învăţământ... Tot voi le-aţi făcut, nu puteţi nega asta. Toate acestea sunt realizările voastre. Dar nu vă lăudaţi cu ele. Vă lăudaţi doar cu cele câteva zeci de lei în plus la salarii. Asta e marea realizare? Aşa înţelegeţi voi să transformaţi în faptă promisiunile de campanie? Mergeţi cu lauda până la capăt şi spuneţi exact ce aţi realizat. Sau pentru asta vă lipseşte curajul...