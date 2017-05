Când vom vota oameni, nu hoarde

« Alte stiri din categoria Editorial

„Nu îmi voi da demisia, că m-au ales cetăţenii”. Aşa spunea acum ceva zile o pupilă de la PSD, Andreea Buiuc, ceva şefă a tineretului. Respectiva a candidat pe poziţia a noua, pe lista de consilieri locali, la alegeri. Deci ne-am lămurit de ce era aşa aglomerat în secţii în iunie anul trecut, nu? Au dat oamenii fuga să o voteze pe fătuţa asta, de aia.

Tânăra în cauză e consilier local, dar la şedinţe nu vine, că lucrează la Bucureşti, la ministerul Muncii, e consiliera unui secretar de stat. Iar după ce termină tot, mai face nişte consiliere şi pe la cabinetul parlamentar al deputatului Tamara Ciofu, care e tot la Botoşani, dar lucrează de la Bucureşti, probabil. Adică, dacă se poate, care e problema? Doar nu e prima dată când se distrează ăştia cu noi.

Genul ăsta de sinecuri e posibil numai în sistemul electoral românesc, numai din cauza modului românesc de vot se poate ca madama respectivă să ne spună senin la toţi că nu avem ce-i face, chiar dacă nu o mai interesează foarte tare cei ce au votat-o.

Este imperios necesar ca acest sistem electoral să fie schimbat. Cât mai repede posibil. Partidele nu o vor face. E mai bine aşa, se pot ascunde o grămadă de nechemaţi în spatele unor liste, că asta facem, nu votăm oameni, votăm o hoardă care pe urmă se aranjează cum vrea.

Responsabilizarea oamenilor politici duce la acţiuni apropiate de normal. Iar asta se face prin individualizare, nu prin vot acordat unei haite. În sistemul românesc, după alegeri ne trezim cu o ciurdă de indivizi cu vocabular limitat şi idei simple, plus doi-trei ceva mai răsăriţi, aşa numitele „locomotive” în limbaj electoral, trăgătorii de listă, adică. Aşa că trebuie să îi spunem doamnei Andreea Buiuc, chiar dacă se va întrista când va afla, că pe ea nu a votat-o nimeni. Cetăţenii au votat o listă, pe care se afla şi ea întâmplător, după ani de zile de lipit afişe pesediste.

Pentru a vedea câtă lume a votat o anume persoană de pe listă ar trebui să facem ca la nemţi, vot pe liste, dar o anume persoană de pe listă, am mai scris despre asta. Imaginaţi-vă că la alegerile locale sau parlamentare, ştampila de vot are şi o rotiţă cu numere, fixezi numărul de pe listă şi ştampilezi. Clasamentul final nu e dat de numărul de ordine de pe lista electorală, ci de numărul de voturi obţinut de cei de pe listă. Mi-au spus mulţi că e prea complicat, că mulţi nu vor şti cum să voteze. C’est la vie. Dacă nu ştii să votezi, cu siguranţă nu ştii nici ce votezi. Dar, dincolo de dificultăţi, am mai scris de avantaje. Principalul ar fi că şeful local de partid degeaba stabileşte ordinea pe listă, poţi ieşi primul chiar dacă eşti pe locul nouă. Şi abia atunci poţi spune că te-au votat cetăţenii.

Un alt sistem electoral mai bun ar fi cel uninominal. Pe care am ajuns să îl dispreţuim, după struţo-cămila aia pe care am poreclit-o vot uninominal, în 2008. Dar un vot pentru persoană, cu un parlamentar pentru o anume secţie, district, regiune ar fi o variantă care nu e de neglijat. Acum toţi parlamentarii sunt de Botoşani. Răspund toţi (deci nici unul) pentru ce se întâmplă. Când eşti singur pe o anume regiune şi trebuie să dai socoteală, se schimbă radical situaţia.

La acest sistem pericolul ar fi să se umple parlamentul de fotbalişti şi interpreţi de manele. Foarte posibil. Dar o singură dată. A doua oară ar vota oamenii pe cineva potrivit pentru funcţia respectivă. Şi câştigurile ar fi imediate, am avea surpriza ca un anume parlamentar să voteze diferit faţă de linia partidului, pentru că altfel alegătorii din districtul lui ar fi defavorizaţi. Iarăşi şefii de partid nu ar mai avea autoritatea asta de dictatori, ceea ce ar fi minunat.

Pentru că, noi după vot vrem să ajungem undeva, să se întâmple ceva. Am văzut într-un film parcă, un şofer de autobuz care spunea că, dacă nu îi duce pe călători acolo unde le-a promis, a doua zi nu mai urcă în autobuzul lui. Apoi se întreba de ce nu se întâmplă aşa şi în politică, noi continuând să ne urcăm iar şi iar în acelaşi autobuz, deşi ştim cu siguranţă că nu ajunge unde promite şoferul că ne duce.

În ultimii 25 de ani am încercat mai toţi „şoferii de autobuz” care au apărut pe scena politică românească. Cu acelaşi rezultat groaznic. Poate a venit vremea să schimbăm autobuzul. Cu siguranţă vor apărea şoferi mai talentaţi, trebuie doar să găsim o modalitate modernă şi corectă de a le permite să ajungă la volan. Pe funcţie de conducere, cum ar veni.