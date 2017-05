Viitorul sau drumul corect în fotbal

« Alte stiri din categoria Editorial

Cu riscul de a supăra pe mulţi suporteri ai FCSB (Steaua) şi de a fi etichetat în fel şi chip, am ţinut să scriu aceste rânduri după ceea ce s-a întâmplat în finalul actualei ediţii de campionat de fotbal a României.

Viitorul este campioana din teren, chiar dacă, prin absurd, la Tribunalul pentru Arbitraj Sportiv (TAS), Gigi Becali va avea câştig de cauză. Echipa lui Hagi este campioana morală a acestei ediţii de Liga I, este campioana din teren, pentru că, per total, a fost echipa mai bună, mai meritorie. Ceea ce poate câştiga Gigi Becali, de fapt ceea ce-l şi interesează să câştige la TAS, este doar un parcurs mai uşor în preliminariile Ligii Campionilor, pentru ca echipa să-i aducă mai mulţi bani în conturi. Atât şi nimic mai mult. Evlaviosul Gigi Becali nu are nimic, dar absolut nimic în comun cu ideea de sport, de performanţă, de fairplay. Pentru el doar banul contează, chiar dacă este „ochiul dracului”.

Mesajul lui Gică Hagi, „E mare cel care ştie să piardă. Nu mai zic nimic, îmi vine să râd, le-am zis băieţilor să nu se uite la ce apare. Uleiul întotdeauna iese la suprafaţă, întotdeauna rămâne sus!”, rezumă diferenţa între cele două echipe şi explică succesul micuţei echipe de la malul mării după doar câţiva ani de la înfiinţare. Nu ştiu dacă Viitorul e cea mai „curată” echipă, dar din Liga I sigur e, iar mizeriile pe care au trebuit să le îndure „copiii lui Hagi” pe finalul de campionat depăşesc orice închipuire şi orice cadru normal de desfăşurare a unei competiţii sportive. Gigi Becali, M.M. Stoica şi Laurenţiu Reghecampf sunt ultimii exponenţi ai unei epoci pe care o credeam apuse, dar de care nu scăpăm aşa uşor. Acuzele şi mizeriile aruncate la adresa Craiovei, impunerea unor jucători în echipele ce disputau meciuri cu contracandidatele, anunţarea transferului lui Larie în preziua finalei campionatului şi „găselniţa” asta cu regulamentul au legătură cu orice, dar numai cu sportul, cu performanţa nu. Mai mult, ele îndepărtează suporterii de fotbal, pentru că mulţi dintre ei s-au săturat de mizerii. Şi culmea, ceea ce acuză acum tripleta de la Steaua este tocmai „invenţia ei”, este ceea ce a făcut ea în trecut.

Aşa cum spunea un coleg mai familiar cu fotbalul decât mine, Gigi Becali „a avut «soarele», a cumpărat şi «vântul», dar titlul s-a dus pe Apa Sâmbetei”. E greu să trăieşti o asemenea dezamăgire. Să cumperi tot ce e mai bun din Liga I, să-ţi slăbeşti adversarele şi titlul să fie câştigat de o echipă care şi-a vândut în fiecare pauză competiţională cei mai buni jucători.

Acum este momentul Viitorului, o echipă care demonstrează că filozofia din fotbalul nostru din ultimii treizeci de ani a fost falimentară. A trebuit să vină Hagi, să-şi pună la bătaie întreaga sa avere, pentru ca să înţelegem că fără să avem grijă faţă de copii nu putem avea... Viitor.

Acum, pentru jucătorii lui Hagi urmează Liga Campionilor, şi indiferent pe ce culoar vor juca, cel al campioanelor, dacă va câştiga şi bătălia de la TAS, sau cel al noncampioanelor, ei vor avea ocazia să facă o figură frumoasă. Nimeni nu se aşteaptă ca Viitorul să rupă norii, să ajungă în grupele Ligii Campionilor, însă sunt convins că nu vor trăda fotbalul, iar dacă vor ieşi din competiţie o vor face cu capul sus aşa cum au făcut şi anul trecut în preliminariile Ligii Europa şi în Youth League, unde au jucat optimile de finală. De ce?

Pentru că Hagi este şi va rămâne „Regele fotbalului românesc” şi mai ales pentru că el ştie să le împrumute şi jucătorilor puţin din aura sa, arătându-le drumul corect în fotbal. Cel de pe teren!