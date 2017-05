« Alte stiri din categoria Editorial

A, nu, nu-i vorba despre celebra opera muzicală cu acest nume, semnată de nemuritorul compozitor Giuseppe Verdi, cel care, atunci când dormea, caii păşeau cu copite de catifea pe strada lui ca să nu-i tulbure somnul! Este vorba despre o altă persoană purtătoare a acestui nume, dar aflată tot în interiorul regnului artistic, creator, şi care merită şi ea atenţie şi preţuire. Dar să încep cu începutul ca să ne lămurim pe deplin! E vorba despre şansa pe care o au locuitorii „oraşului geniilor” de-a se putea împărtăşi uneori din aura unor creaţii artistice, culturale, spirituale ş.a., realizate la un nivel deloc provincial, ci atingând fruntariile valorilor general valabile. Nu o dată această şansă ne este oferită de una dintre instituţiile găzduitoare de cultură, în cazul de faţă, Galeriile de Artă „Ştefan Luchian”, unde s-a vernisat recent o expoziţie de grafică intitulată „Chipuri - inocenţă şi înţelepciune”, semnată de Aida Şuşter Boţan, o plasticiană ce a mai apărut în atenţia publică dar, îmi îngădui să exclam dintru început, parcă niciodată ca acum. Căci această expoziţie adună într-adevăr nişte chipuri, adică nişte portrete realizate într-o excepţională manieră grafică, dar aura lor transgresează net acest regn categorial, ajungând în miezul unui tărâm al meditaţiei de ordin istoric, filozofic, moral, naţional, de o înaltă şi profundă spiritualitate ce conţine şi reverberează largi straturi de ecou ale dăinuirii noastre întru românitate.

Căci acele chipuri asupra cărora s-a oprit artista spre a le reînvia prin arta sa aparţin unor persoane speciale care merită pe deplin a fi reamintite în acest fel. Sunt persoane care într-un fel sau altul, dar mai ales prin suferinţă şi jertfă, au atins pragul înalt al iluminării spirituale, devenind adevărate modele demne de aşezat în faţa noilor generaţii atât de lipsite, vai, azi de repere morale profunde. Sunt mai ales preoţi de har şi de înălţime spirituală, har filocalic sau christică îndurare a multor suferinţe şi persecuţii la care i-au supus neprietenii neamului şi credinţei noastre. Ne privesc din ramele portretelor, de parcă ar vorbi cu noi, transmiţându-ne harul, înţelepciunea şi rodul experienţei lor, preotul Gh. Calciu Dumitreasa, pr.Teofil Pârâian, prelatul Rafail Noica, fiul marelui filozof, legendarul duhovnic Ilie Cleopa, maeştrii scrisului filocalic Dumitru Stăniloaie, Constantin Galeriu sau Arsenie Papacioc şi, last but not least, mărturisitorul fascinaţiei ortodoxiei: preotul Nicolae Steinhardt, evreul creştinat care mărturiseşte în spovedania demersului său - înscrisă în textul aşezat de către artistă deasupra tabloului - că a devenit „român prin adopţie, dar cu înflăcărare” şi că pentru el creştinismul este „o necuvenită cinste„ ca şi „dragostea mereu crescândă şi mereu uluită pentru poporul acesta românesc care mi se dezvăluie mereu mai fascinant, mai greu de nebănuite armonii şi plinătăţi”.

Dar nu sunt numai acestea portretele expoziţiei, ci şi alte personalităţi exemplare ale neamului nostru, rafinate prin înaltă suferinţă suportată cu distincţie şi demnitate: Valeriu Gafencu, ce ne străpunge cu strigătul unei priviri grăitoare peste vremi, Mircea Vulcănescu cel care, deşi jertfindu-şi propria viaţă pentru a salva un mai tânăr coleg de celulă, în acest portret surâde cald şi superior, Maica Alexandra, prinţesa de sânge regal ce a ales viaţa monahală, viteaza ţărancă Elisabeta Rizea, poetul şi martirul Vasile Voiculescu, însoţit de un text sensibil despre mesajul florilor, mult pătimitul scriitor şi ziarist Nichifor Crainic, autorul acelui neasemuit eseu despre „Iisus în ţara mea”, poetul atât de recitat de martirii închisorilor, Radu Gyr, filozoful îndelung urmărit Petre Ţuţea şi încă alţi oameni superiori prigoniţi de un şir de dictaturi succesive. Cu toţii sunt realizaţi cu o profunzime psihologică şi o măiestrie uimitoare ce transcende meşteşugul şi tatonează magia de a-i aduce într-un prezent etern şi viu pe cei scuturaţi din colbul uitării şi care ne vorbesc cu intensitate din aceste imagini, îndemnându-ne să nu ne uităm identitatea şi neamul şi credinţa pentru care ei au suferit din greu într-un fel sau altul, fără să abdice de la înlţimea morală, trăgând o linie destinală de conduită dinspre jertfitul Constantin Brâncoveanu în vremi adânci.

Multe sunt gândurile ce le trezeşte această mai-mult-decât-expoziţie şi deopotrivă act de curaj civic, într-o vreme în care, cu ruşinoasă cedare unii au iniţiat sau acceptat, iar şi iar, condamnarea acestor şi altor eroi exemplari. Dar ceea ce cred şi eu, ca şi excelentul prezentator Gh. Median, că se impune cu evidenţă, este ca o instituţie abilitată, culturală sau religioasă sau ambele, să facă demersul de-a conserva într-un album sau orice alt mod de păstrare, această expoziţie realizată dintru înaltă conştiinţă şi de loc din interes mercantil.