Cultura, încotro?

Este cunoscut că românul, deşi născut poet, e cam pe lângă atunci când vine vorba despre cultură. Uneori pe alături bine de tot. Dacă e să ne raportăm la statistici mai mult sau mai puţin oficiale, aproape un sfert dintre români consideră cultura ca fiind „nu prea importantă”. Important e să te descurci în viaţă; dacă reuşeşti să o faci fără prea multă şcoală şi pic de cultură o să fii mai degrabă invidiat decât marginalizat. Arătat cu degetul este mai degrabă românul studios, care acordă culturii mai multă importanţă decât (se consideră) că este cazul.

E dătător de fiori faptul că mai bine de un român din zece nu are nici măcar o carte în casă. Iar dacă la asta adăugăm faptul că există o mulţime care au cărţi dar nu le citesc obţinem o imagine de coşmar a unei ţări în care cultura o duce mai rău decât Cenuşăreasa. Cel puţin eroina basmului a reuşit să ajungă la bal şi să câştige locul pe care îl merita - dacă este să ne luăm după apreciere inocentă şi entuziastă a generaţiilor de copii care au ascultat basmul respectiv.

În România cultura nu are nicio şansă. Românul de rând preferă să caute bere la reducere decât cărţi la promoţie. Cărţile sunt tot timpul prea scumpe, dar aceasta este justificarea celor care nu le-ar duce acasă nici dacă le-ar primi gratis. Mulţi dintre români consideră că a merge la ştrand sau la munte reprezintă o activitate culturală, în timp ce teatrul e ceva rezervat unei minorităţi privite mai degrabă cu milă decât cu invidie.

Autorităţile dau şi ele o mână de ajutor la această acţiune de inculturalizare a maselor care, deşi susţin că nu se lasă manipulate, parcă de-abia aşteaptă intoxicarea cu pretinse acţiuni de cultură.

Acum o săptămână şi ceva în Bacău a fost dezvelită o statuie a lui George Bacovia. Într-o atmosferă un pic cam prea exuberantă pentru gusturile poetului considerat de critică drept punctul cel mai înalt al simbolismului românesc. Dar, cât timp Bacovia nu e de faţă să-şi dea cu părerea...

Noul Bacovia, amplasat la o mică distanţă de statuia clasică, pare desprins din coşmarurile încercate de cei care au urmărit - în ciuda avertismentelor - seria Terminator la vârste nepotrivite. Un gigant negru, alcătuit din piese auto salvate de la fier vechi, însoţit de doi copii ce - potrivit recomandărilor - pot fi luaţi de mână de cei interesaţi să-şi facă poze cu asemenea opere de artă. Un ţânc vopsit în diferite nuanţe de roz şi mov, iar celălalt albastru cu verde şi ce se mai poate. Genul de alcătuire despre care nu am crezut că există până nu am văzut-o la faţa locului. Ceva care urlă a kitsch prin toate îmbinările sudate - cică - în vreo patru sute de ore de muncă.

Discursurile înfocate şi desfăşurarea de forţe menite să promoveze şi să aprecieze această operă datorată arhitectului Răzvan Ichim n-au reuşit să schimbe opinia celor avizaţi care văd în alcătuirea de fierătănii exact ceea ce este. O ruginitură la care s-a muncit ceva mai mult înainte de a fi aruncată la topit şi nu un monument care ar trebui să fie reprezentativ pentru anul în care Bacăul va purta titlul de Capitală a Tineretului din România.

O acţiune la care s-au implicat Primăria Bacăului, Federaţia Tinerilor şi mai multe firme la care s-au adăugat voluntarii. Deci n-a fost ideea şi concepţia unei singure minţi. Chiar nimeni nu şi-a dat seama de oribilitatea situaţiei? Nu a existat nici măcar un om cu funcţie de decizie şi simţ estetic care să stopeze proiectul în faşă? Chiar nu s-a găsit un artist în adevăratul sens al cuvântului capabil să realizeze un proiect viabil? Realizarea unor statui a fost încredinţată unui arhitect. Ce a ieşit, s-a văzut; noroc că oribilul Bacovia şi cei doi însoţitori nu vor zăbovi pe străzile oraşului decât un an de zile. Ce se va întâmpla după e lesne de înţeles. În lipsa oricăror pretenţii artistice statuile respective nu vor fi scoase la licitaţie. Cel puţin nu ca opere de artă; la topitorie se poate obţine cel mai bun preţ posibil.

Cultura e scoasă în afara legii. Oamenii de cultură la fel. Neaveniţii şi înculţii se grăbesc să le ia locul pretându-se la tot felul de aranjamente. Primesc bani, comit o chestie ce nici măcar kitsch nu poate fi considerată, bat palma cu autorităţile care se felicită că au mai marcat un proiect şi o realizare culturală şi aparent toată lumea e fericită. Cel care deschide gura să critice e catalogat drept prost şi incult. Şi încă de către cine...

Bine ar fi dacă incultul şi-ar vedea de treaba lui, dacă numai ar face caz de lipsa lui de cultură şi educaţie. Dar, din păcate, nu se mulţumeşte numai cu asta. Aşa necioplit, needucat şi bădăran, incapabil de simţiri superioare, incultul doreşte să fie şi om de cultură. Şi iată că, oficial, îi şi reuşeşte...