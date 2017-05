Blocul parlamentarilor moldoveni

« Alte stiri din categoria Editorial

„Recent a luat fiinţă un bloc al parlamentarilor moldoveni. Scopul acestui organism priveşte interesele provinciei moldovene, neglijate de diferenţele guvernării. Prima acţiune a blocului moldovenilor va viza campania de construcţie de drumuri moldovene.”

Paragraful de mai sus nu e de azi, de ieri. E dintr-un articol din ziarul Tempo din Iaşi, ediţia din 27 ianuarie 1937. Dar a rămas la fel de actual ca acum 80 de ani. Singura diferenţă este că acum nu mai există un bloc al parlamentarilor moldoveni, din care făceau atunci parte toţi aleşii moldoveni, indiferent de partid.

Oamenii se plângeau atunci că Moldova este singura regiune a României unde nu există nici măcar un singur metru de drum asfaltat. În zilele noastre, Moldova e singura regiune a ţării unde nu există nici măcar un metru de autostradă.

Asta apropo de schimbare şi aşteptări în materie de politici regionale româneşti. Ce nu aţi învăţat la istorie este că, înainte de unirea principatelor sub Cuza, Moldova era mai dezvoltată ca Ţara Românească, iar asta a fost o premisă importantă pentru votul moldovenilor. Numai că, după mutarea capitalei la Bucureşti, guvernele nu au mai dat bani pentru Moldova, stare de fapt care continuă şi astăzi, care a fost perpetuată până şi de comuniştii olteni care au condus România aproape 50 de ani.

Aşa se explică şi faptul că, pe lângă lipsa autostrăzilor, avem şi drumuri naţionale extrem de proaste. Cât despre drumuri judeţene, cu greu mai pot fi numite drumuri.

Iar lipsa infrastructurii a făcut treabă bună din 1990 încoace, speriind investitorii, români sau străini şi contribuind din plin la falimentul - voit sau din nepricepere - al firavei industrii moldave.

Despre rezultat am mai discutat, apariţia a două Românii, una care cuprinde Ardealul şi Bucureştiul, celalaltă cu Moldova şi amărâţii din Bărăgan. Cele două Românii au salarii foarte diferite, un raport de cinci la unu la venit de cap de locuitor, drumuri diferite şi evident, politici regionale diferite, ca urmare a unor subvenţii guvernamentale fundamental diferite, normal.

De-a lungul anilor, sărăcirea continuă şi lipsa de orizont au făcut din Moldova o zonă din care se pleacă. Spre cealaltă Românie, mai prosperă, sau în străinătate. În ultimii ani, este preferat plecatul din ţară, rata de părăsit România fiind depăşită doar de Siria, după statisticile Eurostat.

Deci moldovenii pleacă de acasă ca pe timp de război. Soluţii nu există, cel puţin pe termen scurt, nu mai credeţi declaraţiile fără nici o bază reală ale celor pe care i-aţi ales. Discrepanţa între regiuni se va adânci, diferenţele vor deveni şi mai mari, pur şi simplu după principiul că bunăstarea atrage bunăstare, pe când sărăcia aduce doar mai multă sărăcie.

Cum spuneam, singura diferenţă e că acum nici măcar un bloc al parlamentarilor moldoveni nu mai există, care să lupte pentru acestă regiune a ţării.

Un deputat PMP din Iaşi a lansat o iniţiativă de a se continua demersurile pentru autostrada Iaşi - Târgu Mureş. S-a împotmolit proiectul în studii de fezabilitate, iar ministru Cuc de la transporturi a lăsat-o baltă, evident, motivele deja le ştim, moldovenii la urmă, cam aşa s-ar rezuma. Este evident ce utilă ar fi acestă autostradă care ne-ar lega cu Ardealul, ar scurta enorm timpul de ieşire din ţară, şi de traversare a României cu intrarea pe la Ungheni.

Parlamentari ieşeni din toate partidele au semnat această iniţiativă, împreună cu mulţi alţii de prin ţară. Proiectul a fost semnat şi de doi deputaţi din Botoşani, Constantin Lupaşcu şi Răzvan Rotaru. Ceea ce pentru mine a fost neaşteptat, de obicei botoşănenii sunt supuşi, nu ies din cuvântul şefului de partid Dragnea, nu fac valuri, nu îşi vor cariera periclitată.

Însă, în ciuda încrederii deputatului pemepist din Iaşi, nu cred că se va întâmpla ce vrea el, prea repede. În primul rând, pentru că PSD e la putere, iar cei mai mulţi din votanţii acestui partid au alte priorităţi, nu autostrăzile sau şoselele, în general.

Şi în al doilea rând, din cauză că disensiunile sunt prea mari pentru crearea unui grup al parlamentarilor moldoveni, care să militeze măcar pentru a scoate regiunea asta din mlaştina în care se află. Poate soluţia ar fi un partid al moldovenilor, dar unul care să nu mai fie vândut PSD, cum s-a întâmplat ultima oară.