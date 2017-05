Sfaturile unui lup în blană de oaie

« Alte stiri din categoria Editorial

Când l-am auzit pe guvernatorul BNR făcând afirmaţii de genul că în momentul de faţă România „trăieşte cea mai dulce viaţă economică de după Revoluţie” am încercat să-mi imaginez ce anume înseamnă din punctul de vedere al lui Mugur Isărescu viaţă economică acră. Măcar acră, pentru că viaţă economică amară nu am reuşit să-mi imaginez, raportându-mă la standardardele guvernatorului BNR.

Printre alte recomandări aparent destul de cuminţi, Isărescu spune că această situaţie „dulce” s-ar putea deteriora rapid dacă bancherii îşi vor neglija clienţii. Şi e de părere că e mai bine ca bancherii şi clienţii să stea la aceeaşi masă decât să se ajungă în instanţă.

Pentru cine încă nu ştie - s-ar putea să existe şi asemenea persoane - Isărescu este unul dintre cei mai longevivi şefi de instituţie din România. A devenit guvernator la BNR în septembrie 1990 şi a ţinut-o tot aşa până în momentul de faţă. A făcut o pauză între 1999-2000 pentru a deveni premier şi a mai candidat şi la funcţia de preşedinte al României.

Un individ alunecos, care a ştiut să-şi apere interesul şi să-şi negocieze poziţia astfel că a reuşit să se menţină în funcţie mai ceva decât şmecherii care fac mânăriile în fotbal sau liderii de sindicat. Din importanta poziţie pe care a deţinut-o de-a lungul timpului fără să fie vreodată ameninţat în adevăratul sens al cuvântului, Isărescu a dus o politică activă în ce priveşte dobânzile acordate la credite şi a siguranţei băncilor. În ce anume a constat asta? Mai exact, într-un dispreţ total faţă de clienţi şi o grijă ieşită din comun pentru bănci şi profiturile lor. Băncile nu trebuie să piardă niciun sfanţ, sunt prea importante. Cetăţeanul?! N-are decât să-şi piardă şi cămaşa de pe el dacă astfel profitul băncii este în siguranţă.

Isărescu a ridicat glasul doar când băncile au avut probleme. A fost unul dintre cei mai înverşunaţi adversari ai dării în plată, fără să ţină cont de faptul că amărâtul de client nu-şi cedează locuinţa băncii pentru că aşa vrea muşchiul lui, ci pentru că efectiv nu mai poate plăti. Nu cedezi locuinţa pentru care ai plătit ani întregi doar că-ţi vine o toană, ci pentru că nu se poate altfel. Dar Isărescu n-a avut ochi să observe aceste dedesubturi. Ai luat credit de la bancă? Îl plăteşti. Chiar dacă e ultimul lucru pe care-l mai faci pe lumea asta.

Tot Isărescu s-a ridicat să apere profiturile băncilor în cazul creditelor în franci elveţieni. Păi ce vină are banca pentru faptul că a crescut francul? Vina e a clientului care nu s-a informat, care nu a luat în calcul şi varianta asta de lucru, care s-a lăsat prostit de ofiţerii de credit şi a optat pentru o variantă ce părea de milioane la momentul respectiv. Câte milioane, a văzut clientul mai târziu. Asta în condiţiile în care n-a văzut franci elveţieni ci lei româneşti atunci când şi-a primit creditul. Dar o găselniţă e o găselniţă şi banca nu trebuie să sufere.

În schimb, Isărescu a tăcut atunci când cei care au depus bani în bancă s-au trezit că au de ridicat mai puţin deşi exista o dobândă ce trebuia încasată. A tăcut şi în clipa în care băncile şi-au crescut comisioanele iar statul a decis că orice câştig trebuie impozitat, inclusiv cele provenite din dobânzile pentru depozite. Dobânzi meschine, ce sărăcesc pe deponent, dar se pare că pe Isărescu nu-l interesează astfel de amănunte.

El îi doreşte pe client şi bancher la aceeaşi masă. De ce anume? Pentru că în ultima vreme băncile au cam început să se resimtă de pe urma lipsei de încredere a românului de rând. Care preferă să ţină banii la ciorap decât să-i plaseze sub formă de depozite. Şi e ştiut că banca se împrumută efectiv de la unii (cu dobânzile minuscule despre care am vorbit) şi dă la alţii. De data asta cu dobândă în adevăratul sens al cuvântului. Iar faptul că deponenţii nu mai vor să se lase spoliaţi de bănci se regăseşte în cifrele de afaceri ale acestora. Şi atunci banca e nevoită să se împrumute din altă parte. Da, chiar şi băncile fac împrumuturi. Doar că atunci când nu spoliază clienţi se împrumută la dobânzi adevărate.

Pe de altă parte, s-a constatat că tot mai mulţi români ştiu să-şi apere drepturile şi nu au nicio jenă când vine vorba de dat banca în judecată. Iar mulţi reuşesc să şi câştige, ceea ce iar afectează profiturile băncilor, o treabă care nu-i place lui Isărescu. Prin urmare, profitând de faptul că unii mai au încredere în el, Isărescu şi-a luat mantaua confecţionată din piele de păgubit bancar şi dă sfaturi. Să se stea la aceeaşi masă şi să nu se apeleze la justiţie. Tare aş vrea să văd şi eu bancher şi client la o masă, negociind pe marginea dobânzilor şi a penalităţilor. Aş dori să dispară acele clauze scrise cu litere aşa de mărunte că până şi imprimantele refuză să le listeze şi cu ajutorul cărora băncile devin stăpânele clientului. Că doar ai semnat şi ştiai ce semnezi...

Dar acestea sunt ideile mele despre o viaţă dulce. Isărescu, bine înfofolit în blana de lup moralist, are alte concepţii. Care sunt tot cele ale lupului rapace, doar că prezentate într-un ambalaj ceva mai ochios. Doar atât...